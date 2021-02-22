Беспомощный ПСЖ, «поздний» Головин. Как «Монако» включился в чемпионскую гонку

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сегодня, 10:36

ПСЖ без шансов проиграл на своем поле «Монако». «Соккер.ру» — об ожившей интриге в чемпионате Франции.

Совсем недавно любая осечка ПСЖ в чемпионате Франции казалась чем-то невероятным и сенсационным. Между тем, парижане в нынешнем сезоне проиграли в Лиге 1 уже шестой матч – невиданное дело. Причем уже два поражения пришлись на эпоху правления Маурисио Почеттино, который возглавляет ПСЖ совсем недавно и пришел на смену Томасу Тухелю как раз для того, чтобы стабилизировать игру и вернуть столичной команде «эффект катка», когда победы на внутренней арене были автоматическим делом. Но времена меняются. И под доминировавшим ПСЖ выросла целая группа злых и таких же пробивных конкурентов. Среди них теперь и «Монако». ПСЖ собственноручно провел команду Нико Ковача к борьбе за титул.

Обратили победу против ПСЖ

«Монако» грамотно использовал победу парижан над «Барселоной» на выезде в Лиге чемпионов. Сам по себе неожиданно крупный триумф ПСЖ на «Камп Ноу» (4:1) привел к тому, что парижские футболисты эмоционально не смогли восстановиться. Возможно, мы увидели, как Почеттино, который еще не привык работать с командами такого статуса, не справился с задачей психологической разгрузки после такого выброса эмоций.

Команда выглядела выхолощенной, игроки смотрели на происходящее на поле в игре с «Монако» пустыми глазами, не сумев осознать, что перед ними не проходной противник, а команда, которая в 2021 году не проигрывала и нагоняет на всех парах. Но провести два матча в неделю с таким настроем оказалось выше сил парижан.

К психологической выхолощенности добавилась и физическая усталость, об учете которой после матча говорили сами футболисты «Монако». Они на это рассчитывали. Без Ди Марии и Неймара ПСЖ был лишен возможности проводить хоть какую-то ротацию на должном уровне. Поэтому Почеттино выставил такой же состав, как и на игру с «Барселоной», внеся только одно изменение. Это лишь усугубило эффект эмоциональной и физической усталости.

Кроме того, не мог весь матч провести Верратти, оставшийся в запасе, так что парижане оказались лишенными сразу трех очень важных с точки зрения креатива и обострения игроков. Поэтому если «Монако» влетел в игру как новенький максимально настроенный на скорость суперкар, то ПСЖ выкатился как более дорогой суперкар, но со спущенными колесами.

Не работающий ПСЖ

Тактический замысел Ковача максимально учитывал описанные факторы усталости ПСЖ . Он идеально прочитал состояние парижской команды, что его подопечные использовали оптимально. Мощный натиск на старте со стороны «Монако» застал ПСЖ врасплох – ввязаться в тягучую позиционную игру не получилось. Монегаски открыли счет уже на шестой минуте.

Кстати, во втором тайме второй гол они забили тоже на шестой минуте. И пусть он был другим по исполнению и схеме, суть его оказалась такой же: «Монако» придушил противника своей подвижностью. Показательно, как Эррера просто не смог вынести мяч из своей штрафной, и его в ней накрыл Марипан, забивший второй мяч.

Замены Почеттино, направленные на повышение креативного потенциала команды, оказались запоздалыми. Рафинья, Верратти и Дракслер уже ничем не могли помочь, когда монегаски выстраивались в организованные ряды у своей штрафной. Не помогали отчаянные дальние удары, поражавшие своей неточностью. Не работали и индивидуальные прорывы, которые тот же Мбаппе пытался устроить с непривычно тяжелыми ногами. А ведь он очень любил забивать своей бывшей команде – семь раз это делал. Не проходили и попытки комбинаций накоротке, которые уничтожали оборону «Барселоны», потому с чугунной похмельной после успеха в Испании головой скорость принятия решений подводила.

«Монако» не пришлось даже делать что-то героическое. Команда просто сыграла на своем привычном уровне. Кстати, монегаски ведь не славятся какой-то сумасшедшей обороной. Они много забивают, но и пропускают регулярно. А тут выстояли. Потому что ПСЖ поразил своей медлительностью. В динамике парижане были хуже, чем любой из последних соперников «Монако» даже из числа аутсайдеров.

Да что там говорить. ПСЖ нанес десять ударов по воротам, один из которых только пришелся в створ. У «Монако» лишь пять ударов, но три в створ. И при этом парижане 75 процентов времени владели мячом, показав точность передач в 90 процентов. Только все это были поперечные тычки друг другу с предложением что-нибудь придумать.

А что Головин?

Александр приучил нас в нынешнем сезоне к очень качественным играм. Но в этот раз «Монако» все сделал практически без него. Россиянин остался в запасе и вышел на замену только на 80-й минуте, когда монегаски уже сидели в глубокой обороне, не располагая мячом и организованно тормозя вялые подходы парижан. Тут особо себя не проявить. Да и игра в таком режиме все же не для Головина.

Хотя он в контратаку эффективно разок сбегал, заработав перспективный штрафной на правом фланге после фола Кюрзава. Но чаще ему приходилось встраиваться в плотный строй перед своей штрафной. Временами Головин перебарщивал с жесткостью при отборах, но обошлось без больших неприятных последствий. В целом это не тот матч, где стоило бы как-то оценивать игру россиянина. Слишком мало времени на поле провел и слишком специфические задачи решала на этом отрезке его команда.

Тревожная тенденция

Этот матч показал, что «Монако» уже следует рассматривать в числе претендентов на чемпионский титул. Образ ПСЖ как единственной доминирующей силы несет все больше урона. Парижан обыгрывают уже не каким-то случайным образом по счастливому стечению обстоятельств, как это было раньше. С парижанами справляются логикой, тактикой, планом на игру.