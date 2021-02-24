«Ножницы» Жиру и ноль ударов от «Атлетико». «Челси» обыграл «матрасников»

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сегодня, 01:44

Лидер чемпионата Испании значительно осложнил себе задачу выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о поражении «Атлетико» от «Челси».

Разнонаправленные тренды

В чемпионате Испании «Атлетико» очень грамотно воспользовался пробуксовками и неразберихой, которая часто царила в нынешнем сезоне в стане «Реала» и «Барселоны». Это позволило «матрасникам» без особого шума и пыли закрепиться с запасом матчей на первом месте. В какой-то момент отвлекшийся от наболевших проблем «Барселоны» и «Реала» любитель футбола пропускает нарастание интриги и говорит о том, что «Атлетико» держит титул в кармане.

Как само собой разумеющееся. Видимо, и «матрасники» немного поддались этой мысли. Либо же Симеоне так загнал ребят, что теперь ловит отдачу в виде еле шевелящейся команды. Но спад налицо. Перед игрой с «Челси» «Атлетико» выиграл только один матч из четырех и достаточно близко подпустил даже спотыкающийся через раз «Реал». А с учетом этого матча получается, что «матрасники» имеют одну победу в пяти матчах и пропускают голы в семи встречах подряд. Это нехарактерно для такой команды.

И с другой стороны «Челси», который набирает обороты после смены главного тренера. Появление Томаса Тухеля у руля команды как-то сделало ее игру более спокойной, более конкретной и понятной, прежде всего, для самих футболистов. Да, поначалу в этом матче лондонцы нервничали. Маунт схватил желтую карточку уже на первой минуте, а Менди чуть не доигрался во вратарской под прессингом Льоренте. Но «Челси» смог обрести дзен и найти логику своей игры.

В том числе поэтому он возвращается в гонку за место в Лиге чемпионов в Премьер-Лиге, отставая от четвертого места всего на два очка. В том числе поэтому он не проигрывает уже восемь матчей подряд и имеет на этом отрезке только две ничьи. Уверенность, надежность и спокойствие – отличительные черты «Челси» прямо сейчас, странным образом перекликающиеся с теми добродетелями, которые обычно были характерны как раз для «Атлетико».

Жиру на реакции

Отдельно, конечно, стоит отметить гол. Это когда сыплется целый град мячей, ценность каждого замыливается, а каждая голевая ситуация становится всё более обыденной. В этом матче голевых моментов почти не было вовсе. Матч был иссушен донельзя. Тем ценнее и красочнее получился забитый Оливье Жиру победный гол. Который, кстати, сначала был отменен.

И тут в очередной раз приходится похвалить систему ВАР. В суматохе судья был уверен, что мяч отскочил к Жиру от Маунта, поэтому на красивый удар Оливье в падении через себя не обратил внимания и хладнокровно взятие ворот отменил. А вот повторы показали, что Эрмосо был столь любезен и накинул мяч на Жиру. И это делает еще восхитительнее прием Оливье. Ведь он мгновенно сориентировался и пробил в падении через себя достаточно четко и сильно, чтобы вратарь не спас. Это не говоря о самой ценности гола. Ведь это мяч на выезде, который ложится мощным кирпичом на весы противостояния в чашу «Челси».

Надо заметить, что Жиру, от которого лондонцы планировали избавиться и не расценивали всерьез, вообще в этой Лиге чемпионов команду тащит, делая главную ее фишку – выездные матчи. «Челси» в нынешней Лиге чемпионов выиграл уже четвертый матч из четырех в гостях. Это были победы над «Краснодаром» (4:0), «Ренном» (2:1), «Севильей» (4:0) и вот теперь «Атлетико» (1:0). В трех из них победные мячи забил Жиру. Он забил второй в Ренне, забил сейчас, а в Севилье выдал концерт и оформил покер. Только в трех домашних матчах не забивал, но и «Челси» выиграл лишь один из них.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (0) – 11 (5)

Пожалуй, самая позорная составляющая статистики для «Атлетико». В целом игра не изобиловала голевыми моментами и остротами. Но даже на фоне скромных показателей «Челси» по ударам и точным попаданиям статистика «Атлетико» выглядит провальной. Всего шесть попыток предприняли «матрасники» (у «Челси» только попаданий в створ пять штук) и ни одного удара в створ испанцы не нанесли. В номинально домашнем матче. Лидер чемпионата Испании. Что тут еще скажешь? Можно для формальности добавить, что никто в «Атлетико» больше одного удара не наносил. А лидером по попыткам стал Тимо Вернер, который исполнил три удара, два – у Жиру.

Владение мячом (точность передач): 41% (73%) — 59% (84%)

И по контролю мяча показатели однозначно в пользу «Челси». Конечно, мы знаем, что для «Атлетико» владение мячом, удержание территории имеют далеко не самое важное значение. Команда Диего Симеоне просто так настроена, такова ее тактическая структура. Но важно, что обычно она отвечает главной задаче: несмотря на малое владение и низкую точность передач, «Атлетико» создает моменты и реализует их. А в данном случае эти показатели только притопили «матрасников» еще глубже, показав их со стороны беспомощности. Они просто не могли забрать у «Челси» мяч и провести толковый розыгрыш с завершением. Матч не был самым подвижным – обе команды набегали менее 105 километров, что для Лиги чемпионов мало. Но «Челси» при этом сделал 586 точных передач, а «Атлетико» — 292.

Что дальше?

Можно ли считать судьбу противостояния в этой паре решенной? Конечно, нет. Можно ли называть «Челси» безоговорочным фаворитом? Тоже нет. Почему? Потому что ответный матч пройдет почти через месяц, 17 марта. К тому моменту кризис «Атлетико» может спасть, а подъем «Челси» — прекратиться. Ведь речь идет об относительно кратковременных волнах, длины которых не тянутся даже на половину или треть сезона. Нет пока такого фундамента под кризисом мадридцев и полетом лондонцев, чтобы однозначно говорить об их игре на долгую.

Кроме того, в нынешних пандемических реалиях само понятие «хозяев» и «гостей» сильно размывается. А для «Атлетико» с его стилем игры «выезд» всегда был не таким уж страшным явлением. Вспомним, как год назад «матрасники» на таком выезде красиво вырвали победу у «Ливерпуля», который в то время был гораздо более крепким, чем сейчас. Так что в этом противостоянии ничего еще не решено.