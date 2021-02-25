Всё решили судья и Менди. «Аталанта» без Миранчука и в меньшинстве проиграла «Реалу»

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сегодня, 01:43

«Реал» вымучил победу над «Аталантой» в большинстве. «Соккер.ру» — о том, как мадридцы в очередной раз удачно съездили в Италию.

Итальянские команды для «Реала» стали очень удобной добычей. Как минимум на своем поле. В Италии «сливочные» выиграли уже шестой матч подряд, причем встречались с разными клубами. С учетом не самого уверенного нынешнего сезона команды Зинедина Зидана, кто-то мог предположить, что «Аталанта» даже даст равный бой. Вероятно, так бы оно и было, но очень быстро после начала встреча перестала быть обычной.

Косые взгляды на судью

Вокруг некоторых команд за долгие годы выросло множество стереотипов и ярлыков. Стереотипные представления изживаются годами, но годами же происходит и их подпитка. Вот когда-то только ленивый не говорил, что в «Барселоне» не просто часто симулируют игроки, а существует целая наука симуляции, которая приносит клубу пользу. Но с уходом Хосепа Гвардиолы, а потом и Неймара, как-то утихли разговоры.

Или вот был стереотип о том, что «Ювентусу» и «Реалу» помогают арбитры. Как-то тоже утихло всё. Но теперь есть шанс, что такие мысли у кого-то станут появляться чаще. После работы бригады немца Тобиаса Штилера на этой игре. Точнее, после одного из решений на 17-й минуте, когда он удалил прямой красной карточкой Ремо Фройлера за фол против Ферлана Менди. Мадридцы в этом эпизоде очень красивую комбинацию раскатали, и француз убегал хорошо.

Вот только после приема мяча в него влетел Фройлер и сбил. Судья счет это фолом последней надежды и удалил Ремо, предопределив дальнейший ход игры и, вероятно, результат. Можно обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, Менди принимал мяч в сторону от ворот, потому что видел Фройлера и другого защитника, который двигался наперерез справа. Пусть он и был далеко, но всё же его фигура отвлекала.

Ферлан должен был после такого приема уж точно не выйти один на один. Или сделать это с очень острого угла. Это главный аргумент против красной карточки. Во-вторых, судья поддался чисто психологическому компоненту: Фройлер откровенно и слишком нарочито сбивал Менди. Он видел, что Ферлан идет в штрафную и перед ней просто влетел в него, не пытаясь скрыть намерения или сделать вид, что тянется за мячом. Такая наглость упрочила мнение Штилера в том, что нужно наказывать ее именно красной, а не желтой карточкой.

В-третьих, есть же ВАР, который может рассматривать эпизоды с удалениями. Но видеоассистенты, уже исходя из более хладнокровных и более бюрократически выверенных мотивов, посчитали, что решение Штилера имеет право на жизнь. И не вмешались. Либо тут тоже имела место эмоциональная цеховая солидарность, когда в случае сомнений видеоассистенты трактуют эпизод в пользу своего коллеги на поле. Эпизод в любом случае интересный и знаковый. Он, по сути, решил всё, хоть «Реал» делал многое, чтобы не воспользоваться случаем.

Он даже едва не доигрался до равных составов с «Аталантой». Это случилось во втором тайме, когда Каземиро упал в чужой штрафной, прося пенальти с помощью симуляции. Возможно, он, когда понял, что ему светит, стал с невинным лицом рассказывать нависшему над ним арбитру, что просто споткнулся и не просил одиннадцатиметровый, но красиво запрокинутые ноги в нарочитом падении так не говорят. Для Каземиро желтая карточка за симуляцию стала бы второй, и составы могли уравняться. А в тот момент счет еще не был открыт. В общем, не зря режиссеры трансляции ближе к концу игры и после нее всё чаще показывали Штилера, предвидя, что во многом он сделал эту игру.

Помутнение рассудка

Впрочем, не только про Штилера будут разговоры после матча. Вечным источником вдохновения для споров остается и главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Его своенравный характер регулярно просматривается и через кадровые решения. Еще не успели остыть горячие языки и кончики пальцев спорщиков и комментаторов после конфликта между Гасперини и Гомесом, из-за чего последний ушел в «Севилью», а уже рождается новый повод.

Противостояние Гасперини и другой звезды – Йосипа Иличича. Джан Пьеро перестроил игру в начале второго тайма, выпустив Иличича вместо Муриэля. И Йосип играл вполне достойно в центре поля, насколько это можно было делать, находясь под постоянным давлением «Реала». Но ровно через полчаса Гасперини убрал Иличича, выпустив Руслана Малиновского.

В чем был величайший замысел и острая необходимость такой перестановки за пять минут до конца матча? Только чтобы позлить Иличича, который психанул и ушел в раздевалку до финального свистка? Что должен был делать Малиновский из того, что не смог бы всё еще свежий Йосип за последние пять минут?

Да, там еще Паломино вышел вместо отлично проводившего матч с высокой концентрацией Мехле. Тоже спорный момент, потому что когда команда на пределе возможностей и с максимальной внимательностью отбивается в критический момент, нет ничего хуже заменить в такой структуре важный элемент на решающий отрезок. Мехле сражался, а Паломино даже не успел понять, что происходит. Ну, тут можем списать на то, что Мехле уже был в мыле и не мог двигать ногами. Сомнительно. Потому что за минуту до замены он четко разбирался под мощным прессингом на фланге с мячом.

И третий странный момент в этом решении Гасперини: время замен. Точно при розыгрыше углового у ворот его команды. Менять двух ключевых исполнителей, когда команда расставилась, в тонусе, в борьбе, в критическом положении. Странно. Очень странно. И наказание пришло сразу – гол злого гения «Аталанты» Менди дальним ударом. Кстати, там еще и вратарь как-то промедлил с прыжком – мяч летел ведь не впритирку со штангой и с довольно дальней дистанции. Но это мелочи.

А что в целом?

Нельзя сказать, что игра оказалась выдающейся. Все-таки от веселой «Аталанты» ждали другого. Но судьба матча, его содержание были решены ранним удалением. С тех пор итальянцы только оборонялись, а «Реал» показывал, что не очень-то в форме, чтобы в большинстве взламывать далеко не самую надежную оборону «Аталанты».

Моментов у мадридцев было не очень много. Как показатель намечающейся паники – участившиеся дальние удары во втором тайме, когда больше вообще ничего не получалось. С другой стороны, именно дальний удар и сработал. Так что вариант действующий. Только игра от этого убедительнее не стала. Несмотря на 19 ударов (четыре в створ) против всего двух (ноль в створ) у «Аталанты». Эти цифры при раннем удалении не играют роли.

А, как сыграл Алексей Миранчук? Он остался в запасе.