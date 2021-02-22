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«Сочи» забрал двенадцать игроков из Санкт-Петербурга. Теперь Федотов повоюет за еврокубки

вчера, 18:54
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Верите, что весной отберут очки у «Зенита»?

Полкоманды Федотова – из «Зенита»

Только в основе 6 человек раньше представляли северян. Большой клуб отдает игроков в команду, что скромнее статусом, в двух случаях – или игрок лишний, или ради практики молодого исполнителя. Но через «Сочи» прошло 12 человек из «Зенита» за короткое время, и это уникальный случай.

Между «Оренбургом» и петербуржцами не было такой прямой связи на уровне футбольных трансферов. Сутормин попал в Санкт-Петербург транзитом через Казань, и тогда был большой скандал. Федотову в «Оренбург» солидных игроков не возили, а ушел после серии судейских ошибок не в свою пользу.

У «Сочи» нет враждебной истории с арбитрами, клуб исправно получал деньги на новичков. Заплатил за Мевлю, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Цаллагова и Нобоа – взяли шесть футболистов из одного клуба. Антон Заболотный пришел свободным агентом, Мостового и Кокорина подписывали на время в аренду. Маммана одолжили прошлым летом, Прохина – это зимой.

В список можно добавить 20-летнего Никиту Колдунова – перешел из школы «Зенита», а затем вернулся обратно. Всего 12 человек, не считая Юсупова. Петербуржцы – его бывший клуб, но речь не о прямом трансфере. Пусть некоторые игроки из списка, вроде Кокорина, успели покинуть «Сочи», представительство остается впечатляющим. На юге оказываются те, кого списывает «Зенит».

Против южан неприятно играть

Знаем, какая репутация у «Сочи». Фанаты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» пишут, что это фарм-клуб. Готовая причина для неприятия. Фанаты «Ростова» не забыли поражение 10:1 и отношение Заболотного и компании к юношескому составу Карпина. А есть поклонники футбола, которые просто не фанаты Ротенберга.

Нельзя игнорировать отношение народа к конкретным клубам, но в таблицу заносят результаты матчей. И Федотов работает грамотно. Не настолько хороши старенькие Жоаозиньо или Нобоа, крепкие середняки Мевля и Юсупов, или нестабильные в больших клубах Джанаев и Заболотный, чтобы «Сочи» состоялся без влияния главного тренера.

Федотов – причина успехов, как у «Ахмата» Талалаев, что оказался на своем месте. У Владимира Валентиновича понятная составу тактика, играют в три центральных, используя различные модели под конкретных соперников. Поскольку наставник «Сочи» прислушивается к современным методам анализа футбола, то даже у «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» есть поражения от южан, а ЦСКА не смог их обыграть дома.

Успехи «Сочи» — укол остальным

Не исключено, что команда Федотова финиширует выше «Спартака» в таблице, между ними лишь два пункта. Получится, что лишние в составе «Зенита» сыграют успешнее в РПЛ, чем основа москвичей. Руководители богатых клубов любят опровергать данные о бюджетах – мол, не тратим столько, но РФС выкатил официальные данные, теперь знаем разницу.

Когда «Спартак» потратил за сезон 7 млрд рублей (причем тогда не делали больших вложений в состав), то «Сочи» лишь 2.2 миллиарда. Причем речь о периоде, когда на трансферы ушло около 14 млн евро, а теперь идет сезон, когда Федотов потратил всего 1.4. Москвичи за одного Промеса отдадут минимум 7 млн евро, разница колоссальная, а результаты у «Сочи» ненамного хуже.

Они прошли дальше в Кубке России, чем смог Тедеско, и в чемпионате нет пропасти ни в качестве футбола, ни по результатам всех матчей. Разумеется, если бы в АПЛ «Манчестер Сити» скинул «Саутгемптону» 12 игроков за короткое время – чиновники начали бы расследование, поскольку это слишком тесная связь двух клубов, что должны быть независимыми для обеспечения спортивной борьбы.

Но никто в РФС и РПЛ не отреагировал, когда важные игроки «Ростова» перекочевали в Санкт-Петербург без адекватной оплаты. Вот и здесь молчат. А вот ЦСКА нельзя молчать на поле – потеряют десятки миллионов евро, если снова отдадут очки «Сочи». «Краснодару» тоже полезно ответить на кубковое поражение победой в чемпионате России.

Ганчаренко или Мусаев могут уколоть Федотова поражениями от «Зенита», на что тренер ответит: «А сами вы часто Семака обыгрывали?» В этом и особенность успехов таких клубов, как «Ростов» или «Сочи». Бюджет не самый большой, зарплаты не выше, чем у «Локомотива» или «Зенита», владельцы не вкладывают столько денег, как вложили в свое время в «Анжи», в составе нет Роберто Карлоса, но Карпин уже выходил в еврокубки, и Федотов может это сделать.

Команда претендует на еврокубки

И на трофей. С Кубком России приключилась смешная история. Обычно была сетка плей-офф, но теперь исчезла, будет жеребьевка, когда доиграют оставшиеся поединки. Турнир покинули «Зенит», «Спартак» и «Ростов». И хотя ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» остаются, у Федотова или Талалаева будет шанс при удачном жребии пройти в финал.

Победа в Кубке России – путевка в еврокубки. Впрочем, «Сочи» может оказаться в Лигах Европы или Конференций и через чемпионат. Даже отрыв ЦСКА в четыре пункта, учитывая, как зло южане подходят к поединкам против «армейцев» — два ничейных результата в трех играх, не может остановить Заболотного и Нобоа. Терять им нечего, а вот давления, как на команды Ганчаренко или Тедеско, на «Сочи» точно нет.

Выйдут в еврокубки – хорошо, не выйдут – не страшно, ведь не вылетели в ФНЛ, как «Оренбург». Вряд ли «Сочи» наберет очки против «Зенита» в ближайшем матче, ведь ничья или поражение может стоить Семаку титула, но команда из бывших игроков чемпиона играет порой стройнее, чем основа из Санкт-Петербурга. Впрочем, не будем забывать о фундаменте этой истории – северяне не отдали ни одного, кто был незаменимым.

Получится саркастично, если «Сочи» лишится еврокубков именно из-за двух поражений от «Зенита» в чемпионате. Матч против фаворита в апреле будет интересно оценить. Чтобы Федотов заслужил больше тренерского уважения, ему пора отобрать очки у Семака. Ведь пока «Сочи» сочетает с хорошей работой наставника и приличной игрой скандальные эпизоды – принуждение Кокорина к аренде, судейские ошибки и смешные крики о Колизее.

Хотя сравнение с гладиаторами в тему. Осталось понять, кому служат бойцы Федотова? «Сочи» хорошо настраивается на матчи против прямых конкурентов старшего брата, но пора идти своим путем, ведь у Нобоа пошли голевые удары, Заболотный радует кульбитами после точных ударов, Мевля набрал форму, Джанаев спасал команду не раз, а крепкие ребята, вроде Терехова, упрямо отражают наскоки фаворитов.

«Сочи» не очень умеет обаять публику – угловатые, как их наставник вратарей Бородин, но Федотов претендует на звание лучшего тренера сезона.

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Все комментарии
Olegveter
Olegveter ответ Olegveter (раскрыть)
сегодня в 00:52
Почему в том сезоне разрешили послать полтора состава в аренду, а нам в химки- не более двоих, странно. Пусть Тамбову отдают, а не Сочи, Люков попросил всех, но чет не вижу с его города пренд бесплатных на Тамбов
Olegveter
Olegveter
сегодня в 00:45
Хм, заранее скажу что МЯСной. В Сочи симпатичная команда собралась, поинтереснее для ЕК в сравнении всяких амкаров и крылышек(Самара не в обиду). Мне , например, интересно когда есть интрига, когда появляется сильный Краснодар, Уфа годами ранее, Ахмат как то хотел выстрелить. Блин, это же круто! Я вживую видел Шинник-Впленстя, где испанцы обо76ись, так пусть дальше узнают географию
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:02, ред.
Romkurch, Уж про 4:0 не заикайся.
После самоизоляции зениту разрешили начать тренироваться раньше на две недели чем ЦСКА.
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт-Экспресс»
А ЦСКА не мог начать тренироваться включая 31 мая. ЦСКА получил разрешение на тренировки только в первых числах июня.
Пока зенит набирал форму две недели игроки ЦСКА вынуждены были сидеть по квартирам в самоизоляции.
Вот от сюда такой и счёт на табло.
Опять зенит не по спортивному принципу брал очки.
Ну а уж про +6 очков от фарм клуба на халяву не знает только далёкий от футбола в РПЛ болельщик.
Василий Ефимов
Василий Ефимов ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 22:00
а что сочи должны были сделать? проиграть? или тоже молодежку выставить? можно подумать, что локо, кони, свинки, да и зенит тоже не вышли бы на поле или проиграли. уверен, что любой клуб играл бы в свою игру и силу......
а что бы такой ситуации не было, рфс надо было просто перенести игру....
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:33
Кому,кроме Зенита, нужен этот Сочи? Даже болельщиками никак не обрастет. На их фан-зоне самая уместная кричалка:"вперёд за Питер!"
Romkurch
Romkurch
вчера в 21:19
oFANATo
Сегодня 19:27
Недаром же сочи как фарм клуб зенита отдает им очки без боя. Таким образом не начиная чемпионат уже +6 очков имеют. срамота.

А цска проиграв все последние матчи Зениту, не отдает? Сочи на своем поле 4-0 Зениту не проигрывает.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:19
Дюков -- моя рука владыка, что хочу то и ворочу и Европа мне не указ ))))))))))
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Хорошая почка от Зенита получается. Вполне может вырасти элиту РПЛ. Насчёт халявных очков Зениту - завистливая напраслина. ПРосто Фетодов не исповедует автобус ни с кем и Зениту это на руку. Без автобуса с Зенитом у всех шансы не велики, если только, как с Арсеналом, без ведущих игроков.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:40
Заголовок не отражает истинную суть. Это не Сочи забрал у Зенита 12 игроков. Это Миллер подарил их Роттенбергу
Это такие шахматы у олигархов. Перекладывают бабло и игроков из одного кармана в другой
Но оба кармана принадлежат одной государственной корпорации
112910415
112910415
вчера в 20:37
все равны, но некоторые всё же равнее
shlomo
shlomo
вчера в 20:33, ред.
Не нужно путать "Божий дар... с яичницей"....ЕК и Чемпионат разные вещи и если Вы не...тогда понятие "борьба за страну" должна присутствовать...иначе....я за всех НАШИХ в ЕК болею, не взирая на свою симпатию....


Это я ответил 25процентный клоун...почему то не получилось лично ответить...оказывается я у него в игноре...ну что же ...путь будет так...
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:28
Достойный клуб, конечно. Благородство Федотова, поведение Заболотного и его друзей в матче с грозным соперником из Ростова - детьми - просто украшение РПЛ. Зенит отдает им игроков, а они по очереди провоцируют Спартак - как на футбольном поле, так и под трибунами. А еще чаще - в прессе. Это же так безопасно, не правда ли? Когда за спиной Газпром. Бросаются на Спартак, чувствуя настроение хозяина.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:27
Ни капли уважения к этому проэкту. Ни за зенит ни за сочи не буду топить в ек
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Скорее команду играющую на Юге, Динамо СПБ сколько не переименовывай, местный клуб фк Жемчужина, успешно ушли, а свои дочерние конторы как вы правильно выразились Зенит знатно кормит, на то они и фарм клубы, но в семье Сочи (Динамо СПБ) любимый сынок ныне)))
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:17
Вы меня не убедили...человек, прежде всего должен оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.... а уж потом можно говорить о чем то другом.... думаю, что профессионализм (особенно в футболе) это вообще тема "двоякого Януса"....примеров море....но если ты по жизни Г...., то таким будешь и профи....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:16
Перешёл в клуб себе под стать)))
Аксинья
Аксинья ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:03
Согласен, для меня Федотов как человек - "кака"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
вчера в 19:59
Все до боли в глазах очевидно.
kts99
kts99
вчера в 19:58
Зенит может ещё кучу выкидышей наплодить. Денег хватит
viv
viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:58
А потом некоторые индивидумы будут всем рассказывать что это Гегемон российского футбола. А потом эти липовые 6 очков от Сочи боком выходят в ЛЧ, где чудом набирали всего одно очко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:58
Могу ответить банально. Не всякий человек хороший является хорошим профессионалом и наоборот не всякий плохой, даже поганый человек не может быть отличным профессионалом.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:40
Доброго вечера!..... я пропущу обсуждение про Газпром и два фарм клуба (Сочи и Оренбург...:)))....а вот по поводу Федотова у меня лично на него зуб....почему???... думаю, что Вам это ясно по тому КАК он покинул один клуб и возглавил другой.... поэтому он для меня (красная тряпка для быка)...и пусть он и не плохой тренер, но я всегда к нему буду относиться как к Иуде Искариоту....ну где то так....
Роман Туапсе
Роман Туапсе
вчера в 19:37
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:37
    "...Даже отрыв ЦСКА в четыре пункта, учитывая, как зло южане подходят к поединкам против «армейцев» — два ничейных результата в трех играх, не может остановить Заболотного и Нобоа. Терять им нечего, а вот давления, как на команды Ганчаренко или Тедеско, на «Сочи» точно нет..."
    --------------------
    Так именно для того, чтобы Сочи зло подходил к поединкам с конкурентами Зенита в борьбе за чемпионство Зенит и снабжает южан игроками.
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 19:36
    Может федот с сочами и на чемпионство замахнуться...им только дзюбеля не хватает,вот они бы с Заболотным шороха навели....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 19:34, ред.
    Просто Газпром не стоит на месте и его менеджмент придумал сравнительно недорогой способ иметь гарантированных 6 очков в таблицу. При том, что со Спартаком, ЦСКА, или Локо Сочи бьется на смерть. Все более , чем очевидно. В любой лиге Европы это расследовали бы , но у нас Дюковгейта не может быть в принципе. У нас РФС и РПЛ. Но при этом нужно отметить, что Федотов тренер очень приличный. Могу предположить, что сменит Семака в Зените, а как вы думаете?
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:27
    Недаром же сочи как фарм клуб зенита отдает им очки без боя. Таким образом не начиная чемпионат уже +6 очков имеют. срамота.
    makkie
    makkie
    вчера в 19:06
    Верите, что весной отберут очки у «Зенита»?
    ________________________

    Спасибо, посмеялся 🤣🤣🤣
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:06
    Спасибо за статью... можно говорить много (те более что тема популярная...:))) ...в любом случае итог как чемпа, так и кубка будет обсуждать на финише.... а что сейчас рвать горло и обвинять всех и вся...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:59
    Теперь трофеи надо тоже пилить пополам!😜
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