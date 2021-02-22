«Сочи» забрал двенадцать игроков из Санкт-Петербурга. Теперь Федотов повоюет за еврокубки

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вчера, 18:54

Верите, что весной отберут очки у «Зенита»?

Полкоманды Федотова – из «Зенита»

Только в основе 6 человек раньше представляли северян. Большой клуб отдает игроков в команду, что скромнее статусом, в двух случаях – или игрок лишний, или ради практики молодого исполнителя. Но через «Сочи» прошло 12 человек из «Зенита» за короткое время, и это уникальный случай.

Между «Оренбургом» и петербуржцами не было такой прямой связи на уровне футбольных трансферов. Сутормин попал в Санкт-Петербург транзитом через Казань, и тогда был большой скандал. Федотову в «Оренбург» солидных игроков не возили, а ушел после серии судейских ошибок не в свою пользу.

У «Сочи» нет враждебной истории с арбитрами, клуб исправно получал деньги на новичков. Заплатил за Мевлю, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Цаллагова и Нобоа – взяли шесть футболистов из одного клуба. Антон Заболотный пришел свободным агентом, Мостового и Кокорина подписывали на время в аренду. Маммана одолжили прошлым летом, Прохина – это зимой.

В список можно добавить 20-летнего Никиту Колдунова – перешел из школы «Зенита», а затем вернулся обратно. Всего 12 человек, не считая Юсупова. Петербуржцы – его бывший клуб, но речь не о прямом трансфере. Пусть некоторые игроки из списка, вроде Кокорина, успели покинуть «Сочи», представительство остается впечатляющим. На юге оказываются те, кого списывает «Зенит».

Против южан неприятно играть

Знаем, какая репутация у «Сочи». Фанаты ЦСКА , «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» пишут, что это фарм-клуб. Готовая причина для неприятия. Фанаты «Ростова» не забыли поражение 10:1 и отношение Заболотного и компании к юношескому составу Карпина. А есть поклонники футбола, которые просто не фанаты Ротенберга.

Нельзя игнорировать отношение народа к конкретным клубам, но в таблицу заносят результаты матчей. И Федотов работает грамотно. Не настолько хороши старенькие Жоаозиньо или Нобоа, крепкие середняки Мевля и Юсупов, или нестабильные в больших клубах Джанаев и Заболотный, чтобы «Сочи» состоялся без влияния главного тренера.

Федотов – причина успехов, как у «Ахмата» Талалаев, что оказался на своем месте. У Владимира Валентиновича понятная составу тактика, играют в три центральных, используя различные модели под конкретных соперников. Поскольку наставник «Сочи» прислушивается к современным методам анализа футбола, то даже у «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» есть поражения от южан, а ЦСКА не смог их обыграть дома.

Успехи «Сочи» — укол остальным

Не исключено, что команда Федотова финиширует выше «Спартака» в таблице, между ними лишь два пункта. Получится, что лишние в составе «Зенита» сыграют успешнее в РПЛ , чем основа москвичей. Руководители богатых клубов любят опровергать данные о бюджетах – мол, не тратим столько, но РФС выкатил официальные данные, теперь знаем разницу.

Когда «Спартак» потратил за сезон 7 млрд рублей (причем тогда не делали больших вложений в состав), то «Сочи» лишь 2.2 миллиарда. Причем речь о периоде, когда на трансферы ушло около 14 млн евро, а теперь идет сезон, когда Федотов потратил всего 1.4. Москвичи за одного Промеса отдадут минимум 7 млн евро, разница колоссальная, а результаты у «Сочи» ненамного хуже.

Они прошли дальше в Кубке России, чем смог Тедеско, и в чемпионате нет пропасти ни в качестве футбола, ни по результатам всех матчей. Разумеется, если бы в АПЛ «Манчестер Сити» скинул «Саутгемптону» 12 игроков за короткое время – чиновники начали бы расследование, поскольку это слишком тесная связь двух клубов, что должны быть независимыми для обеспечения спортивной борьбы.

Но никто в РФС и РПЛ не отреагировал, когда важные игроки «Ростова» перекочевали в Санкт-Петербург без адекватной оплаты. Вот и здесь молчат. А вот ЦСКА нельзя молчать на поле – потеряют десятки миллионов евро, если снова отдадут очки «Сочи». «Краснодару» тоже полезно ответить на кубковое поражение победой в чемпионате России.

Ганчаренко или Мусаев могут уколоть Федотова поражениями от «Зенита», на что тренер ответит: «А сами вы часто Семака обыгрывали?» В этом и особенность успехов таких клубов, как «Ростов» или «Сочи». Бюджет не самый большой, зарплаты не выше, чем у «Локомотива» или «Зенита», владельцы не вкладывают столько денег, как вложили в свое время в «Анжи», в составе нет Роберто Карлоса, но Карпин уже выходил в еврокубки, и Федотов может это сделать.

Команда претендует на еврокубки

И на трофей. С Кубком России приключилась смешная история. Обычно была сетка плей-офф, но теперь исчезла, будет жеребьевка, когда доиграют оставшиеся поединки. Турнир покинули «Зенит», «Спартак» и «Ростов». И хотя ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо» остаются, у Федотова или Талалаева будет шанс при удачном жребии пройти в финал.

Победа в Кубке России – путевка в еврокубки. Впрочем, «Сочи» может оказаться в Лигах Европы или Конференций и через чемпионат. Даже отрыв ЦСКА в четыре пункта, учитывая, как зло южане подходят к поединкам против «армейцев» — два ничейных результата в трех играх, не может остановить Заболотного и Нобоа. Терять им нечего, а вот давления, как на команды Ганчаренко или Тедеско, на «Сочи» точно нет.

Выйдут в еврокубки – хорошо, не выйдут – не страшно, ведь не вылетели в ФНЛ , как «Оренбург». Вряд ли «Сочи» наберет очки против «Зенита» в ближайшем матче, ведь ничья или поражение может стоить Семаку титула, но команда из бывших игроков чемпиона играет порой стройнее, чем основа из Санкт-Петербурга. Впрочем, не будем забывать о фундаменте этой истории – северяне не отдали ни одного, кто был незаменимым.

Получится саркастично, если «Сочи» лишится еврокубков именно из-за двух поражений от «Зенита» в чемпионате. Матч против фаворита в апреле будет интересно оценить. Чтобы Федотов заслужил больше тренерского уважения, ему пора отобрать очки у Семака. Ведь пока «Сочи» сочетает с хорошей работой наставника и приличной игрой скандальные эпизоды – принуждение Кокорина к аренде, судейские ошибки и смешные крики о Колизее.

Хотя сравнение с гладиаторами в тему. Осталось понять, кому служат бойцы Федотова? «Сочи» хорошо настраивается на матчи против прямых конкурентов старшего брата, но пора идти своим путем, ведь у Нобоа пошли голевые удары, Заболотный радует кульбитами после точных ударов, Мевля набрал форму, Джанаев спасал команду не раз, а крепкие ребята, вроде Терехова, упрямо отражают наскоки фаворитов.

«Сочи» не очень умеет обаять публику – угловатые, как их наставник вратарей Бородин, но Федотов претендует на звание лучшего тренера сезона.