«Сочи» забрал двенадцать игроков из Санкт-Петербурга. Теперь Федотов повоюет за еврокубки

Верите, что весной отберут очки у «Зенита»?
Полкоманды Федотова – из «Зенита»
Только в основе 6 человек раньше представляли северян. Большой клуб отдает игроков в команду, что скромнее статусом, в двух случаях – или игрок лишний, или ради практики молодого исполнителя. Но через «Сочи» прошло 12 человек из «Зенита» за короткое время, и это уникальный случай.
Между «Оренбургом» и петербуржцами не было такой прямой связи на уровне футбольных трансферов. Сутормин попал в Санкт-Петербург транзитом через Казань, и тогда был большой скандал. Федотову в «Оренбург» солидных игроков не возили, а ушел после серии судейских ошибок не в свою пользу.
У «Сочи» нет враждебной истории с арбитрами, клуб исправно получал деньги на новичков. Заплатил за Мевлю, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Цаллагова и Нобоа – взяли шесть футболистов из одного клуба. Антон Заболотный пришел свободным агентом, Мостового и Кокорина подписывали на время в аренду. Маммана одолжили прошлым летом, Прохина – это зимой.
В список можно добавить 20-летнего Никиту Колдунова – перешел из школы «Зенита», а затем вернулся обратно. Всего 12 человек, не считая Юсупова. Петербуржцы – его бывший клуб, но речь не о прямом трансфере. Пусть некоторые игроки из списка, вроде Кокорина, успели покинуть «Сочи», представительство остается впечатляющим. На юге оказываются те, кого списывает «Зенит».
Против южан неприятно играть
Знаем, какая репутация у «Сочи». Фанаты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» пишут, что это фарм-клуб. Готовая причина для неприятия. Фанаты «Ростова» не забыли поражение 10:1 и отношение Заболотного и компании к юношескому составу Карпина. А есть поклонники футбола, которые просто не фанаты Ротенберга.
Нельзя игнорировать отношение народа к конкретным клубам, но в таблицу заносят результаты матчей. И Федотов работает грамотно. Не настолько хороши старенькие Жоаозиньо или Нобоа, крепкие середняки Мевля и Юсупов, или нестабильные в больших клубах Джанаев и Заболотный, чтобы «Сочи» состоялся без влияния главного тренера.
Федотов – причина успехов, как у «Ахмата» Талалаев, что оказался на своем месте. У Владимира Валентиновича понятная составу тактика, играют в три центральных, используя различные модели под конкретных соперников. Поскольку наставник «Сочи» прислушивается к современным методам анализа футбола, то даже у «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» есть поражения от южан, а ЦСКА не смог их обыграть дома.
Успехи «Сочи» — укол остальным
Не исключено, что команда Федотова финиширует выше «Спартака» в таблице, между ними лишь два пункта. Получится, что лишние в составе «Зенита» сыграют успешнее в РПЛ, чем основа москвичей. Руководители богатых клубов любят опровергать данные о бюджетах – мол, не тратим столько, но РФС выкатил официальные данные, теперь знаем разницу.
Когда «Спартак» потратил за сезон 7 млрд рублей (причем тогда не делали больших вложений в состав), то «Сочи» лишь 2.2 миллиарда. Причем речь о периоде, когда на трансферы ушло около 14 млн евро, а теперь идет сезон, когда Федотов потратил всего 1.4. Москвичи за одного Промеса отдадут минимум 7 млн евро, разница колоссальная, а результаты у «Сочи» ненамного хуже.
Они прошли дальше в Кубке России, чем смог Тедеско, и в чемпионате нет пропасти ни в качестве футбола, ни по результатам всех матчей. Разумеется, если бы в АПЛ «Манчестер Сити» скинул «Саутгемптону» 12 игроков за короткое время – чиновники начали бы расследование, поскольку это слишком тесная связь двух клубов, что должны быть независимыми для обеспечения спортивной борьбы.
Но никто в РФС и РПЛ не отреагировал, когда важные игроки «Ростова» перекочевали в Санкт-Петербург без адекватной оплаты. Вот и здесь молчат. А вот ЦСКА нельзя молчать на поле – потеряют десятки миллионов евро, если снова отдадут очки «Сочи». «Краснодару» тоже полезно ответить на кубковое поражение победой в чемпионате России.
Ганчаренко или Мусаев могут уколоть Федотова поражениями от «Зенита», на что тренер ответит: «А сами вы часто Семака обыгрывали?» В этом и особенность успехов таких клубов, как «Ростов» или «Сочи». Бюджет не самый большой, зарплаты не выше, чем у «Локомотива» или «Зенита», владельцы не вкладывают столько денег, как вложили в свое время в «Анжи», в составе нет Роберто Карлоса, но Карпин уже выходил в еврокубки, и Федотов может это сделать.
Команда претендует на еврокубки
И на трофей. С Кубком России приключилась смешная история. Обычно была сетка плей-офф, но теперь исчезла, будет жеребьевка, когда доиграют оставшиеся поединки. Турнир покинули «Зенит», «Спартак» и «Ростов». И хотя ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» остаются, у Федотова или Талалаева будет шанс при удачном жребии пройти в финал.
Победа в Кубке России – путевка в еврокубки. Впрочем, «Сочи» может оказаться в Лигах Европы или Конференций и через чемпионат. Даже отрыв ЦСКА в четыре пункта, учитывая, как зло южане подходят к поединкам против «армейцев» — два ничейных результата в трех играх, не может остановить Заболотного и Нобоа. Терять им нечего, а вот давления, как на команды Ганчаренко или Тедеско, на «Сочи» точно нет.
Выйдут в еврокубки – хорошо, не выйдут – не страшно, ведь не вылетели в ФНЛ, как «Оренбург». Вряд ли «Сочи» наберет очки против «Зенита» в ближайшем матче, ведь ничья или поражение может стоить Семаку титула, но команда из бывших игроков чемпиона играет порой стройнее, чем основа из Санкт-Петербурга. Впрочем, не будем забывать о фундаменте этой истории – северяне не отдали ни одного, кто был незаменимым.
Получится саркастично, если «Сочи» лишится еврокубков именно из-за двух поражений от «Зенита» в чемпионате. Матч против фаворита в апреле будет интересно оценить. Чтобы Федотов заслужил больше тренерского уважения, ему пора отобрать очки у Семака. Ведь пока «Сочи» сочетает с хорошей работой наставника и приличной игрой скандальные эпизоды – принуждение Кокорина к аренде, судейские ошибки и смешные крики о Колизее.
Хотя сравнение с гладиаторами в тему. Осталось понять, кому служат бойцы Федотова? «Сочи» хорошо настраивается на матчи против прямых конкурентов старшего брата, но пора идти своим путем, ведь у Нобоа пошли голевые удары, Заболотный радует кульбитами после точных ударов, Мевля набрал форму, Джанаев спасал команду не раз, а крепкие ребята, вроде Терехова, упрямо отражают наскоки фаворитов.
«Сочи» не очень умеет обаять публику – угловатые, как их наставник вратарей Бородин, но Федотов претендует на звание лучшего тренера сезона.
После самоизоляции зениту разрешили начать тренироваться раньше на две недели чем ЦСКА.
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт-Экспресс»
А ЦСКА не мог начать тренироваться включая 31 мая. ЦСКА получил разрешение на тренировки только в первых числах июня.
Пока зенит набирал форму две недели игроки ЦСКА вынуждены были сидеть по квартирам в самоизоляции.
Вот от сюда такой и счёт на табло.
Опять зенит не по спортивному принципу брал очки.
Ну а уж про +6 очков от фарм клуба на халяву не знает только далёкий от футбола в РПЛ болельщик.
После самоизоляции зениту разрешили начать тренироваться раньше на две недели чем ЦСКА.
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт-Экспресс»
А ЦСКА не мог начать тренироваться включая 31 мая. ЦСКА получил разрешение на тренировки только в первых числах июня.
Пока зенит набирал форму две недели игроки ЦСКА вынуждены были сидеть по квартирам в самоизоляции.
Вот от сюда такой и счёт на табло.
Опять зенит не по спортивному принципу брал очки.
Ну а уж про +6 очков от фарм клуба на халяву не знает только далёкий от футбола в РПЛ болельщик.
а что бы такой ситуации не было, рфс надо было просто перенести игру....
а что бы такой ситуации не было, рфс надо было просто перенести игру....
Сегодня 19:27
Недаром же сочи как фарм клуб зенита отдает им очки без боя. Таким образом не начиная чемпионат уже +6 очков имеют. срамота.
А цска проиграв все последние матчи Зениту, не отдает? Сочи на своем поле 4-0 Зениту не проигрывает.
Сегодня 19:27
Недаром же сочи как фарм клуб зенита отдает им очки без боя. Таким образом не начиная чемпионат уже +6 очков имеют. срамота.
А цска проиграв все последние матчи Зениту, не отдает? Сочи на своем поле 4-0 Зениту не проигрывает.
Это такие шахматы у олигархов. Перекладывают бабло и игроков из одного кармана в другой
Но оба кармана принадлежат одной государственной корпорации
Это такие шахматы у олигархов. Перекладывают бабло и игроков из одного кармана в другой
Но оба кармана принадлежат одной государственной корпорации
Это я ответил 25процентный клоун...почему то не получилось лично ответить...оказывается я у него в игноре...ну что же ...путь будет так...
Это я ответил 25процентный клоун...почему то не получилось лично ответить...оказывается я у него в игноре...ну что же ...путь будет так...
--------------------
Так именно для того, чтобы Сочи зло подходил к поединкам с конкурентами Зенита в борьбе за чемпионство Зенит и снабжает южан игроками.
--------------------
Так именно для того, чтобы Сочи зло подходил к поединкам с конкурентами Зенита в борьбе за чемпионство Зенит и снабжает южан игроками.
________________________
Спасибо, посмеялся 🤣🤣🤣
________________________
Спасибо, посмеялся 🤣🤣🤣