«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура серии А «Лацио» — «Торино», который состоится 2 марта 2021 года.
«Лацио»
В последних пяти турах «Лацио» проиграл два матча серии А против Болоньи (0:2) и Интера (1:3) и немного ухудшил свое турнирное положение, опустившись на шестое место в чемпионате. Команда также проиграла первый матч Лиги Чемпионов «Баварии» (1:4) и практически потеряла шансы на проход дальше.
Последние семь матчей на своем поле в чемпионате Италии «Лацио» выиграли с общим счетом мячей 13:3.
«Торино»
Команда не проигрывает уже пять матчей, хотя четыре из них завершила вничью. Коллектив идет на 16 месте в чемпионате, а их отрыв от зоны вылета составляет всего 5 очков. «Торино» при стабильной игре в следующих турах серии А имеет шансы сохранить свое место и не покинуть чемпионат.
19 февраля «Торино» смог победить на выезде «Кальяри» (0:1), а 13 февраля на своем поле разошлись миром с «Дженоа» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.478
- Ничья – 4.3
- Победит «Торино» — 8.58
Статистика
- «Лацио» выиграл три последние встречи у «Торино».
- «Торино» не проигрывает уже три матча в гостях.
- «Лацио» забивает в 16 домашних матчах серии А.
- Три из четырех последних матчей «Торино» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
- В трех из четырех последних матчей между командами в Риме, заходила ставка «обе забьют».
Прогноз
Поставить на победу «Лацио» с форой (-1) ) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.769. Римский клуб очень уверенно выступает на своем стадионе и проблем с «Торино» у низ возникнуть не должно. Подопечные Симоне Индзаги борются за попадание в топ-4 серии А, поэтому команда должна брать максимум очков в подобных поединках.