«Манчестер Сити» – «Вулверхемптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхемптон», который состоится 2 марта 2021 года.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» продолжает свой победный ход в АПЛ и найти коллектив, который создаст проблемы подопечным Пепа Гвардиолы, достаточно сложно. Команда выиграла 14 матчей подряд в чемпионате, и уверенно идет к трофею.
В позапрошлом туре «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» (1:0), а 27 февраля оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1).
«Вулверхемптон»
Команда занимает 12 место в АПЛ, и не проигрывает несколько матчей. Однако коллектив от зоны еврокубков отделяет 9 очков, и отыграть их будет проблематично до конца чемпионата. «Вулверхемптон» мало пропускает и звездной атаке «Манчестер Сити» придется постараться в этом матче
19 февраля «Вулверхемптон» смог «Лидс» (1:0), а 27 февраля на своем поле разошлись миром с «Нюкасл Юнайтед» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» — 1.193
- Ничья – 7
- Победит «Вулверхемптон» — 20.18
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 20 матчей подряд во всех турнирах.
- Четыре последних матча «Вулверхемптона» из пяти закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
- «Манчестер Сити» забило 22 мяча в десяти последних домашних матчах.
- «Вулверхемптон» выиграл последние два противостояния с «Манчестер Сити» из трех.
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.06. Команда Пепа Гвардиолы на данный момент просто неудержима и находится в отличной форме. «Вулверхемптон» довольно крепкий середняк АПЛ, но команде не хватит мастерства выстоять в этом поединке.