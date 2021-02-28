«Манчестер Сити» – «Вулверхемптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхемптон», который состоится 2 марта 2021 года.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает свой победный ход в АПЛ и найти коллектив, который создаст проблемы подопечным Пепа Гвардиолы, достаточно сложно. Команда выиграла 14 матчей подряд в чемпионате, и уверенно идет к трофею.

В позапрошлом туре «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» (1:0), а 27 февраля оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1).

«Вулверхемптон»

Команда занимает 12 место в АПЛ , и не проигрывает несколько матчей. Однако коллектив от зоны еврокубков отделяет 9 очков, и отыграть их будет проблематично до конца чемпионата. «Вулверхемптон» мало пропускает и звездной атаке «Манчестер Сити» придется постараться в этом матче

19 февраля «Вулверхемптон» смог «Лидс» (1:0), а 27 февраля на своем поле разошлись миром с «Нюкасл Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.193

Ничья – 7

Победит «Вулверхемптон» — 20.18

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 20 матчей подряд во всех турнирах.

Четыре последних матча «Вулверхемптона» из пяти закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Манчестер Сити» забило 22 мяча в десяти последних домашних матчах.

«Вулверхемптон» выиграл последние два противостояния с «Манчестер Сити» из трех.

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