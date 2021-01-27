Бывший футболист «Зенита» Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин назначен на должность спортивного директора «Акрона». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Известный российский футболист уже приступил к работе в тольяттинском клубе.
ФК «Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.
Напомним, что Файзулин закончил игровую карьеру в 2018 году.