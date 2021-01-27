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Бывший футболист «Зенита» Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

27 января 2021, 22:51

Бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин назначен на должность спортивного директора «Акрона». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известный российский футболист уже приступил к работе в тольяттинском клубе.

ФК «Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.

Напомним, что Файзулин закончил игровую карьеру в 2018 году.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:36
Как время летит, все кто еще вчера пуырь по полю гонял уже директора, тренера, агенты...
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 03:29
Я думал он травму лечит, ждал выхода на поле за бомжей
Gahi
Gahi
вчера в 00:01
Удачи, пусть всё сложится хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 23:42
Скоро станет в 5 раз богаче!
Cat01
Cat01
27 января в 23:02
Желаем удачи и исполнения желаний
beefs
beefs
27 января в 22:52
надо же сразу и в директоры...
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