«Шеффилд» повторил антирекорд в Англии по количеству поражений в сезоне

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01 марта 2021, 10:46

«Шеффилд» уступил «Ливерпулю» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ .

Это поражение стало для «клинков» 21-м в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, «Шеффилд» повторил антирекорд по количеству поражений (21 поражение за 26 матчей) среди всех английских дивизионов.

Ранее аналогичную статистику показал только «Ньюпорт Каунти» в четвёртом дивизионе Англии в сезоне-1970/71.