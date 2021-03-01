«Шеффилд» повторил антирекорд в Англии по количеству поражений в сезоне

«Шеффилд» уступил «Ливерпулю» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.
Это поражение стало для «клинков» 21-м в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, «Шеффилд» повторил антирекорд по количеству поражений (21 поражение за 26 матчей) среди всех английских дивизионов.
Ранее аналогичную статистику показал только «Ньюпорт Каунти» в четвёртом дивизионе Англии в сезоне-1970/71.
С уважением к Вам, shlomo....
С уважением к Вам, shlomo....
В АПЛе такое ставить как то несолидно...
В АПЛе такое ставить как то несолидно...
Кто "слаб", тот "бьёт" - антирекорд.
Кто "слаб", тот "бьёт" - антирекорд.