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«Шеффилд» повторил антирекорд в Англии по количеству поражений в сезоне

01 марта 2021, 10:46
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Шеффилд» уступил «Ливерпулю» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

Это поражение стало для «клинков» 21-м в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, «Шеффилд» повторил антирекорд по количеству поражений (21 поражение за 26 матчей) среди всех английских дивизионов.

Ранее аналогичную статистику показал только «Ньюпорт Каунти» в четвёртом дивизионе Англии в сезоне-1970/71.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
03 марта в 18:42
А поражения ещё впереди...Задирают планку, чо
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 15:44
Пфф.. Дальше - больше.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 марта в 13:11
Уайлдер получил награду лучшему тренеру Англии, играя в Шипе, а теперь антирекорд АПЛ еще поставит) Многогранность как она есть))
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
01 марта в 11:57
Здравствуйте, не набралось достаточное количество участников в группе ставок на точный счёт, поэтому её в этом месяце нет.
shlomo
shlomo
01 марта в 11:48
Добра Вам! подскажите пожалуйста, "группа ставок на счет" больше не будет существовать????....в правилах осталось "фиксированные ставки" и никаких изменений в правилах мне не удалось прочитать....
С уважением к Вам, shlomo....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 11:32
Проигрывать всё наподряд дело нехитрое. Только такого рода антирекорды никак не красят команду. Тем более предыдущий "рекорд" был в четвёртой лиге, среди дворовых команд.
В АПЛе такое ставить как то несолидно...
drug01
drug01 ответ Qatar Airways (раскрыть)
01 марта в 11:14
    Q-J-G
    Q-J-G
    01 марта в 11:13
    Когда "слабо" побить - рекорд,
    Кто "слаб", тот "бьёт" - антирекорд.
    mihaluch
    mihaluch
    01 марта в 11:11
    Шеффилд не команда для АПЛ.
    STVA 1
    STVA 1
    01 марта в 11:06
    Хоть так отметились)))
    drug01
    drug01
    01 марта в 11:01
    Всякое бывает часто...
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 марта в 10:56
    Хоть так вписали себя в историю.
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