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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

05 марта 2021, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура серии А «Ювентус» — «Лацио», который состоится 6 марта 2021 года.

«Ювентус»

«Ювентус» продолжает погоню за лидером серии А «Интером», отставание от которого составляет семь очков. Подопечные Андреа Пирло вроде нашли свой ритм и начали побеждать. Команде предстоит сложный ответный поединок в Лиге Чемпионов против «Порту», поэтому можно предположить, что состав подвергнется ротации.

2 марта «Ювентус» крупно обыграла «Специю» (3:0), а 27 числа сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Лацио»

Лацио» немного сдал позиции и скатился на седьмое место в турнирной таблице. Команда имеет проблемы с выездными матчами, а в Лиге Чемпионов практически потеряла все шансы на выход, уступив «Баварии» (1:4). Однако еще не поздно все исправить и успешно завершить сезон в топ-4 таблицы.

В прошлом туре серии А «Лацио» проиграл «Болонье» (0:2) а 20 февраля обыграло «Сампдорию» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» — 1.97
  • Ничья – 3.69
  • Победит «Лацио» — 4.09

Статистика

  • «Лацио» проиграл последние три выездных матча из четырех.
  • «Ювентус» не проигрывает на своем поле 10 матчей подряд.
  • Пять последних встреч между командами закончились ставкой «обе забьют».
  • «Лацио» выиграл три выездных матча у «Ювентуса» из последних пяти.

Прогноз

«Ювентус» кажется, наконец, набрал неплохую форму и во главе с Криштиану Роналду готов броситься в погоню за «Интером». Коллектив играет достаточно убедительно последние матчи, и мы рекомендуем выбрать победителем в этом матче именно команду Андреа Пирло. Сделать ставку на «Ювентус» в БК Pinnacle можно с коэффициентом 1.97. Изюминкой в матче станет противостояние двух молодых тренеров: Андреа Пирло и Симоне Индзагии, которые давно знакомы и попробуют удивить друг друга непосредственно в поединке своих команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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