«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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05 марта 2021, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура серии А «Ювентус» — «Лацио», который состоится 6 марта 2021 года.

«Ювентус»

«Ювентус» продолжает погоню за лидером серии А «Интером», отставание от которого составляет семь очков. Подопечные Андреа Пирло вроде нашли свой ритм и начали побеждать. Команде предстоит сложный ответный поединок в Лиге Чемпионов против «Порту», поэтому можно предположить, что состав подвергнется ротации.

2 марта «Ювентус» крупно обыграла «Специю» (3:0), а 27 числа сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Лацио»

Лацио» немного сдал позиции и скатился на седьмое место в турнирной таблице. Команда имеет проблемы с выездными матчами, а в Лиге Чемпионов практически потеряла все шансы на выход, уступив «Баварии» (1:4). Однако еще не поздно все исправить и успешно завершить сезон в топ-4 таблицы.

В прошлом туре серии А «Лацио» проиграл «Болонье» (0:2) а 20 февраля обыграло «Сампдорию» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 1.97

Ничья – 3.69

Победит «Лацио» — 4.09

Статистика

«Лацио» проиграл последние три выездных матча из четырех.

«Ювентус» не проигрывает на своем поле 10 матчей подряд.

Пять последних встреч между командами закончились ставкой «обе забьют».

«Лацио» выиграл три выездных матча у «Ювентуса» из последних пяти.

Прогноз

«Ювентус» кажется, наконец, набрал неплохую форму и во главе с Криштиану Роналду готов броситься в погоню за «Интером». Коллектив играет достаточно убедительно последние матчи, и мы рекомендуем выбрать победителем в этом матче именно команду Андреа Пирло. Сделать ставку на «Ювентус» в БК Pinnacle можно с коэффициентом 1.97. Изюминкой в матче станет противостояние двух молодых тренеров: Андреа Пирло и Симоне Индзагии, которые давно знакомы и попробуют удивить друг друга непосредственно в поединке своих команд.