Чемпионская серия «Баварии» может прерваться. Влияют «Лейпциг», Холанд и оборона Нойера

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06 марта 2021, 13:00

Сегодня Лейпциг ждет помощь от Дортмунда.

Позицию, что «Бавария» в девятый раз подряд станет чемпионом Германии, не нужно обосновывать. И так понятно. Самый богатый клуб страны, победители Лиги чемпионов, угадали с главным тренером, их тащит лучший футболист прошлого года Левандовски.

Поэтому куда интереснее в день классического противостояния Мюнхена и Дортмунда найти причины, что могут привести к сенсационной потере первого места Фликом и «Баварией». Гарантий никто не даст – особенно с учетом, что «Боруссия» Д лишилась восьми игроков. Но ведь не «шмели» главные конкуренты.

Нагельсманн – тренер-вундеркинд

Интересно, где в будущем окажется, в «Реале», «Баварии» или в АПЛ ? В «Лейпциге» ненадолго, поскольку Юлиан ставит футбол мирового уровня, а ему всего 33 года, как Месси. Немцы не играют идеально. Было поражение в ЛЧ от кризисного «Ливерпуля», но одновременно у клуба из восточной Германии всего 20 пропущенных мячей в Бундеслиге (и у соперников мало хороших моментов), лишь 3 поражения, как у «Баварии», постоянная смена тактики – шесть разных схем опробовал тренер в Бундеслиге. Талант Нагельсманна спасает сезон.

«Боруссии» Д нужна путевка в ЛЧ

Цифры здесь не врут – Дортмунд ужасно играет против Мюнхена в последнее время. Семь поражений в восьми последних матчах Бундеслиги. Раз выиграли 3:2, но сделали это дома. В Мюнхене «шмели» набирали три очка семь лет назад, а ничьей не было девять лет. Сегодня «Бавария» — фаворит поединка против соперника, что тоже любит комбинации, точные передачи и ставит на тактический узор в атаке. Но придется импровизировать, ведь у Терзича колоссальные кадровые потери. Кроме Витселя и Шмельцера, травмы получали Геррейру, Бюрки, Аканджи, Рейна и Санчо. Но «Боруссия» Д на 5-м месте, если сегодня проиграют, а конкурент победит – отпустят зону ЛЧ на шесть пунктов, чего делать нельзя.

У «Баварии» тяга к саморазрушению

Только если большие чемпионы умудрятся потерять концентрацию в Бундеслиге, у «Лейпцига» будет призрачный шанс. Это вопрос веры команды Нагельсманна в себя. И вопрос недооценки соперников со стороны Нойера, Комана, Алабы или Павара. Неслучайно «Айнтрахт» обыграл «Баварию» две недели назад 2:1. Не случайно видим, что по качеству моментов соперников чемпион лишь на 7-м месте. И закономерно говорят о конфликте Салихамиджича и Флика. «Бавария» много лет не играла в финалах ЛЧ , поскольку коллектив там проблемный, уход Алабы – свежее свидетельство, как и личные проблемы Боатенга. Ничья с «Арминией» дома не просто так случилась. А когда пойдут решающие стадии плей-офф ЛЧ – еще и физически станет сложнее. Оборона и так чудит, пропустили 32 гола, на 13 больше, чем лидер по параметру – «Вольфсбург».

Холанд не хочет быть хуже Роберта

Забил 17 мячей, Левандовски не обогнать – у Роберта 28, но Андре Силву норвежец хочет оставить позади. Не пора ли Эрлингу сыграть великий матч в логове врага? Конечно, требуем от 20-летнего парня грохнуть лучшую команду прошлого сезона, лишившись поддержки Санчо и Рейны. Но у норвежца те же самые инстинкты, что были у молодого форварда «Боруссии» Д – Левандовски. Роберт уважал «Реал», поэтому сделал покер в ворота испанцев в полуфинале Лиги чемпионов. Конечно, Холанду сложнее. Ройс не забивает в Бундеслиге 833 минуты, вся «Боруссия» Д боится «Баварии» — отсюда унизительные 5:0 и 6:0 в гостях в последние годы. Но долги надо отдавать, и викинг Эрлинг это знает.

«Лейпцигу» есть чем похвастаться

В чем разница между «Боруссией» Д, что раньше навязывала борьбу «Баварии», и нынешним конкурентом? В количестве болезненных поражений. «Лейпцига» не существовало в 2008 году, когда Нойер уже играл в Бундеслиге. При этом Нкунку, Анхелиньо, Орбан, Ольмо, Забитцер и Упамекано, выбравший «Баварию», проводят классный сезон, заслужили право помечтать о титуле. «Лейпциг» забил 43 мяча (им не хватает своего Холанда), по ударам в створ наравне с диким Дортмундом, по проценту сэйвов Гулачи выше, чем Нойер. Более того, у венгра 11 «сухарей», у Мануэля – всего 5. «Лейпциг» более тренерская команда, чем «Бавария». У чемпиона многое строится на запредельном индивидуальном мастерстве, а Флик как рефери, чтобы звезды не перессорились.

У соперников зуб на «Баварию»

Левандовски, Мюллер и Киммих столько раз унижали соперников по Бундеслиге, что в какой-то момент обязательно сыграет фактор ярости. Помните, что «Ливерпуль» делил первое место в АПЛ в конце прошлого года? Конечно, Клоппа подвели травмы, но Флик понимает – «Баварию» конкуренты уважают, но не любят, поэтому боится резкого спада. Каждый мечтает огорчить чемпиона, поэтому семь раз это уже получилось. Для «Вольфсбурга» или «Байера» будущие матчи против Мюнхена важны – команды остаются в борьбе за первую четверку. «Боруссии» М принципиально подняться с середины таблицы. «Унион» отобрал у Флика очки в первом круге. В Бундеслиге «Бавария» не так часто пользовалась подарками оппонентов, как в ЛЧ , где выиграла 6 матчей из 7.

Чемпиону порой не хватает настроя

Им сложно искать мотивацию на Бундеслигу, катают игры на классе. Разве что Левандовски одержим голами, Киммиха выручает профессионализм, а Мюллера – манера игры, когда можно вроде бы не рвать жилы, а собрать 10 голов и 11 ассистов. В Лиге чемпионов такое отношение не увидите, но дома бывают вальяжные матчи. «Бавария» 4 раза сыграла вничью, уступила в 3 поединках, это 7 матчей из 23. Если сегодня потеряют очки – например, будет ничья с разменом голами, то получите осечку в каждом третьем случае. Лишь неготовность «Лейпцига» и самой «Боруссии» Д к идеальному марафону оставляет «Баварию» первой. Легко могли сейчас быть в положении «Ювентуса». Два года назад чемпионский гандикап был равен двум пунктам. Пока история такая же – «Лейпциг» отстает на два очка.

Судьба серебряной салатницы в руках Дортмунда. Если «Бавария» потеряет очки, а «Лейпциг» не подведет, то после 24-го тура будет равенство на вершине или даже новый лидер. А через месяц чемпионский матч Нагельсманна против Флика. Бундеслига подходит к кульминации. Вероятнее всего, развязка окажется скучной – «Боруссия» Д сломается, «Лейпциг» не проиграет «Баварии», но уступит другим соперникам, а «Вольфсбург» и «Боруссия» М подведут и не заберут у чемпиона очки.

Но пока не сыграли Мюнхен против Дортмунда – есть шанс на интригу, а так в Германии бывает крайне редко. Матч «Баварии» и «Боруссии» Д не просто традиционно интересен из-за зрелищности (10 голов в последних двух играх), но и запредельно важен.