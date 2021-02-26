«За нами – целая страна». «Локо» выложил промо перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала стильное промовидео к предстоящему матчу РПЛ с ЦСКА.
Поединок состоится завтра в 19:00 по московскому времени.
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала стильное промовидео к предстоящему матчу РПЛ с ЦСКА.
Поединок состоится завтра в 19:00 по московскому времени.
Давайте прекратим бесполезную дискуссию. Каждый остается при своем мнении.
Давайте прекратим бесполезную дискуссию. Каждый остается при своем мнении.
К примеру АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сейчас никакого отношения не имеет к армии, но для меня он всегда останется армейский клубом! Ну, а Локо имеет прямое отношение к РЖД и вполне имеет полное право говорить, что за нами целая страна, если это не так, то как говориться киньте в меня камень! А вот где вы услышали, что за Локо болеет целая страна, вот это действительно вопрос! Многие слышат только, что им хочется услышать, не обращая внимание, о чём говориться на самом деле. Посмотри ролик ещё раз!!!
P.S. Подсказка: "за нами", а не "за нас"!!!
К примеру АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сейчас никакого отношения не имеет к армии, но для меня он всегда останется армейский клубом! Ну, а Локо имеет прямое отношение к РЖД и вполне имеет полное право говорить, что за нами целая страна, если это не так, то как говориться киньте в меня камень! А вот где вы услышали, что за Локо болеет целая страна, вот это действительно вопрос! Многие слышат только, что им хочется услышать, не обращая внимание, о чём говориться на самом деле. Посмотри ролик ещё раз!!!
P.S. Подсказка: "за нами", а не "за нас"!!!
Так, же можно и о народе и сотрудниках МВД и Газпрома сказать.
Думаю, что прежде всего взаимное уважение должно быть, а не то, что сейчас пишут!
Ролик сделан хорошо и самое главное ЦСКА не задет оскорблением, а кто сильней на поле решится. А игрокам удачи, здоровья и без травм.
Так, же можно и о народе и сотрудниках МВД и Газпрома сказать.
Думаю, что прежде всего взаимное уважение должно быть, а не то, что сейчас пишут!
Ролик сделан хорошо и самое главное ЦСКА не задет оскорблением, а кто сильней на поле решится. А игрокам удачи, здоровья и без травм.
И не Президент Локо избран сегодня вице-президентом РФС...
Поэтому скорей ЦСКА...
И не Президент Локо избран сегодня вице-президентом РФС...
Поэтому скорей ЦСКА...
Не спешите колёса
В ваши буксы насыпан песок.
Не гони лошадей машинист.
Возвращаться домой
Вам придется пешком.
Не спешите колёса
В ваши буксы насыпан песок.
Не гони лошадей машинист.
Возвращаться домой
Вам придется пешком.