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«За нами – целая страна». «Локо» выложил промо перед матчем с ЦСКА

26 февраля 2021, 14:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала стильное промовидео к предстоящему матчу РПЛ с ЦСКА.

Поединок состоится завтра в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
самсон круглый
самсон круглый
26 февраля в 21:44
За паровозников вся страна? Довольно самоуверенное заявление.
Gahi
Gahi
26 февраля в 18:07
Хорошо бы увидеть ещё игру команд, как сам красочный лозунг, которым можно было бы восхищаться. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
26 февраля в 17:51
Тогда уж не только за вами целая страна.
Давайте прекратим бесполезную дискуссию. Каждый остается при своем мнении.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 17:28, ред.
От игроков и руководство ЦСКА, а так же от многих болельщиков такое слышал и не раз. Я к примеру тоже не говорю, что за нами (Локо) вся страна.
К примеру АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сейчас никакого отношения не имеет к армии, но для меня он всегда останется армейский клубом! Ну, а Локо имеет прямое отношение к РЖД и вполне имеет полное право говорить, что за нами целая страна, если это не так, то как говориться киньте в меня камень! А вот где вы услышали, что за Локо болеет целая страна, вот это действительно вопрос! Многие слышат только, что им хочется услышать, не обращая внимание, о чём говориться на самом деле. Посмотри ролик ещё раз!!!
P.S. Подсказка: "за нами", а не "за нас"!!!
112910415
112910415
26 февраля в 17:22
теперь страна знает, на чьей она стороне
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
26 февраля в 17:07
Никогда не прикрывался армией, а ролик неплох. Но на счет страны - явный перебор.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 16:40
А где правдиво то? Коням и кобылам овёс подавай, тот кто в армии служит по большей части не за ЦСКА болеет, но почему то у вас любимый лозунг "За нами армия".
Так, же можно и о народе и сотрудниках МВД и Газпрома сказать.
Думаю, что прежде всего взаимное уважение должно быть, а не то, что сейчас пишут!
Ролик сделан хорошо и самое главное ЦСКА не задет оскорблением, а кто сильней на поле решится. А игрокам удачи, здоровья и без травм.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 16:15, ред.
Не Локо купил Рондона....
И не Президент Локо избран сегодня вице-президентом РФС...

Поэтому скорей ЦСКА...
КАМЮ
КАМЮ
26 февраля в 15:59
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    26 февраля в 15:53
    И , мягко говоря. за Локо и не так много в стране. А , если вся страна, то если Лапландия.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    26 февраля в 15:48
    Про футбол не забыли бы
    oFANATo
    oFANATo
    26 февраля в 15:11
    Cat01
    Cat01
    26 февраля в 15:07
    Главное игра на поле и результат
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    26 февраля в 15:05
      mihaluch
      mihaluch
      26 февраля в 15:04
      Но зарплаты железнодорожников не сравнить с зарплатами футболистов.
      STVA 1
      STVA 1
      26 февраля в 15:02
      За уши притянуто)))
      Мысыктар
      Мысыктар
      26 февраля в 14:48
      за ЦСКА
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ ДСА (раскрыть)
      26 февраля в 14:40
      Я бы добавил: Аэрофлот, Россети, Почта России, вертолётные заводики , и это не считая мелких брызг в виде Хёндаев и прочего...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      26 февраля в 14:38
      Да, на паровозе всю страну и за неделю не объехать...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      26 февраля в 14:37
      Бодренько , но неправдиво. Даже машинисты за разные клубы болеют. А проводницам так вообще футбол по барабану, они "Давай поженимся" смотрят.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      26 февраля в 14:37
      Постой паровоз
      Не спешите колёса
      В ваши буксы насыпан песок.
      Не гони лошадей машинист.
      Возвращаться домой
      Вам придется пешком.
      VAN ARM
      VAN ARM
      26 февраля в 14:36
      поле рассудит вас))))
      ДСА
      ДСА
      26 февраля в 14:33
      За ними железнодорожное депо и всё, а за ЦСКА армия!
      Q-J-G
      Q-J-G
      26 февраля в 14:33
      Ранее команды готовились к очередному матчу, "болея" за результат, сейчас главное, выложить "крутое" видео.... Команды соперничают не на поле, за результат матча, а в том, у кого лучше, круче видео....
      Q-J-G
      Q-J-G
      26 февраля в 14:29
      Страна за разные команды болеет...
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