«Ливерпуль» и «Челси» хотят в топ-4 АПЛ. Большой английский матч с немецким акцентом

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04 марта 2021, 18:56

«Красные» или «синие»?

Матч «Ливерпуля» и «Челси» на «Энфилде» — важный матч в череде встреч, которые определят положение команд на вершине таблицы Премьер-Лиги. Называть его однозначно решающим нельзя, ведь впереди еще солидный отрезок турнирной дистанции, который может разительным образом изменить расстановку сил, но табличные интриги налицо:

- «Ливерпуль» и «Челси» после 26 сыгранных матчей АПЛ расположились за пределами первой четверки турнирной таблицы.

- «Челси» идет на пятом месте с 44 очками, «Ливерпуль» расположился строчкой ниже с 43 баллами в активе.

- Победитель соперничества «красных» и «синих» в Мерсисайде обойдет проигравшего в таблице и, по крайней мере, на время займет место в топ-4, вытеснив оттуда бойкий «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, который не играет в середине этой недели.

- Если «Ливерпуль» и/или «Челси» финишируют вне первой четверки АПЛ , то единственным шансом принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов для них будет выиграть текущий турнир, в плей-офф которого оба клуба сражаются и даже одержали победы в первых матчах 1/8 финала.

«Ливерпуль» и «Челси» надеялись биться за титул, а не за четверку

Действительно, на старте сезона у сегодняшних соперников были совершенно иные задачи. Прервавший 30-летнее ожидание чемпионского титула «Ливерпуль» рассчитывал бросить все силы на защиту вожделенного звания, а «Челси» надеялся на быструю адаптацию многочисленных и дорогостоящих летних новичков. Скажи «синим» несколько месяцев назад, что они будут отчаянно сражаться с «Ливерпулем» за одно место в таблице, согласились бы без раздумий, держа в уме первую строчку, а никак не четвертую.

По ходу сезона и «красным», и «синим» пришлось умерить свои ожидания и свыкнуться с реальностью, в которой ключевая задача — это попадание в топ-4 АПЛ и завоевание путевки в следующую Лигу чемпионов. «Ливерпуль» сполз вниз по таблице относительно недавно, только в воскресном матче с «Шеффилдом» команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех поражений в чемпионате, которая загнала мерсисайдцев в непростое положение.

«Синие» оказались в низшей точке своего падения еще с Фрэнком Лэмпардом у руля, а после прихода Томаса Тухеля на тренерский мостик не проиграли ни одного матча в АПЛ : 4 победы и 3 ничьи. Из-за дележки очков с «Саутгемптоном» и МЮ «синие» упустили возможность обойти «Вест Хэм» и оторваться от «Ливерпуля», но результаты под руководством Тухеля все-таки очень достойные: 14 очков из 21 возможного.

- После прихода Тухеля «Челси» пропустил всего лишь 2 гола в 7 матчах АПЛ . В пяти встречах «синие» оставляли свои ворота в неприкосновенности.

- «Ливерпуль» проиграл четыре последних матча на «Энфилде», это худшая серия с 1923 года. Пять домашних матчей подряд «красные» в своей истории не проигрывали.

- Последнюю победу на «Энфилде» мерсисайдцы одержали 16 декабря, когда обыграли «Тоттенхэм» (2:1). Безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей.

С немецким акцентом

«Ливерпуль» одержал победы во всех четырех предыдущих встречах с «Челси» в рамках АПЛ , серия началась в противостоянии Клоппа и Сарри, а продолжилась тремя победами Юргена над Фрэнком Лэмпардом. Сегодня у действующего чемпиона Англии новый оппонент в лице соотечественника Тухеля, который в начале своей самостоятельной карьеры на высшем уровне шел по стопам Клоппа: в 2008-м Томас заменил уехавшего в Дортмунд Юргена у руля «Майнца», а в 2015-м Тухель принял уже «Боруссию» после Клоппа.

Немецкие тренеры встречались друг с другом уже 14 раз, и у Клоппа в этой дуэли тотальное превосходство: 9 побед, 3 ничьих и 2 поражения. Никому в своей менеджерской карьере Томас не проигрывал чаще. Последний матч, правда, остался за Тухелем: на групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 ПСЖ оказался сильнее «Ливерпуля» (2:1), что помогло парижанам занять первое место в квартете. Впрочем, команда Тухеля вылетела из турнира уже после первого раунда плей-офф, проиграв МЮ , а «Ливерпуль» и Клопп прибрали к рукам «ушастого».

Отдел кадров

- У «Ливерпуля» по-прежнему обширный список травмированных: ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон точно не сыграют против «Челси».

- Джеймс Милнер вышел на поле в концовке матча против «Шеффилд Юнайтед», близки к возвращению на поле Фабиньо и Диого Жота. Не исключено, что Фабиньо сыграет в центре обороны с первых минут, а вот не игравший с декабря португалец может рассчитывать максимум на 15-20 минут игровой практики.

- Алиссон пропустил матч с «клинками» из-за трагедии в семье: отец вратаря погиб в Бразилии. Ожидается, что сегодня основной страж ворота «Ливерпуля» будет в составе.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Фабиньо (Кабак), Робертсон — Тьяго Алькантара, Вейналдум, Джонс — Мане, Салах, Фирмино.

- Томас Тухель не может рассчитывать на Тиаго Силву, хотя он и вернулся к тренировкам, и Тэмми Абрахама, у которого проблемы с лодыжкой.

- Каллум Хадсон-Одои, замененный в перерыве матча с МЮ и замеченный позже со льдом на колене, должен быть доступен для выбора. Замена была сделана из предосторожности.

- «Золотые активы» «Челси» Тимо Вернер и Кай Хаверц не блещут даже при тренере-соотечественнике. Вернер вышел на концовку матча с МЮ , а Хаверц провел всю игру на скамейке.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт, Вернер — Жиру.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» должен прервать серию из поражений на «Энфилде», но это не точно! Напрашивается «низовая» ничья — 0:0 или 1:1.