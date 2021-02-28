Затяжной спад «Боруссии» Менхенгладбах. Розе может спасти сезон, обыграв свою будущую команду

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сегодня, 10:11

«Соккер.ру» — о глубоком спаде клуба из Мёнхенгладбаха и о предстоящей встрече одноклубников в Кубке Германии.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» вновь проиграла. Казалось, что после унылого проигрыша «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «жеребята» взбрыкнут и поскачут во весь опор. Начало матча в Лейпциге обнадёживало. К 20-й минуте гости вели 2:0 после реализованного Йонасом Гофманном пенальти и гола Маркуса Тюрама. Но во втором тайме «красные быки» счет сравняли, а в добавленное время Александер Сёрлот отправил третий мяч в ворота «Боруссии». Новая двойка. Или пятёрка. В немецких школах оценки начисляются в обратном порядке.

Безвыигрышная серия «Боруссии» достигла пяти матчей — две ничьих и три проигрыша. «Жеребята» отскочили на восьмое место и впервые за несколько лет рискуют остаться без европейских кубков. Плюс поражение в Лиге чемпионов без шансов на выход в четвертьфинал. Вряд ли «Манчестер Сити» позволит себя обыграть на «Этихаде» с разницей в три мяча. Остаётся ещё Кубок Германии, где в ближайший вторник команде из Мёнхенгладбаха предстоит встреча с одноклубниками из Дортмунда.

Нынешние беды гладбахской «Боруссии» начались как раз после победы над «Боруссией» дортмундской. 22 января «жеребцы» ответили на дубль Эрлинга Холанда четырьмя точными ударами. Три гола из четырёх провели защитники — Нико Эльведи и Рами Бенсебаини. Радость болельщиков граничила с эйфорией. Ещё бы. Более пяти лет Мёнхенгладбах не брал верх над Дортмундом, а тут волевая, сочная победа с красивым счётом 4:2. Тренер Марко Розе выглядел не просто победителем, а триумфатором. А его оппонент Эдин Терзич напоминал студента, завалившего сессию. Тогда ещё не знал, что победа окажется Пирровой.

В Дортмунде решили не утверждать Терзича главным тренером, даром что он свой, дортмундский. Было решено доверить рычаги управления Марко Розе. Провели переговоры. И о чудо. 15 февраля Марко Розе дал согласие сменить одну «Боруссию» на другую. Но произойдёт это летом. Остаток сезона Мёнхенгладбах доиграет с Розе, а Дортмунд — с Терзичем.

Насколько было этично вести подобные переговоры в разгар сезона? Не знаю. Во всяком случае, это уже неважно. Вот только сам Розе словно по мановению волшебной палочки превратился в хромую утку, а его команда — в загнанную лошадь. К моменту объявления о предстоящей смене тренера «жеребята» уже начали отсчитывать безвыирышную серию — ничьи с «Унионом» и «Вольфсбургом», домашний проигрыш «Кёльну». Уже после 15 февраля «Боруссия» только проигрывала — «Майнцу», «Манчестер Сити», теперь «Лейпцигу».

Возможно, это просто спад, от которого никто не застрахован. Но никак нельзя отделаться от мысли, что новость о скором уходе Розе сломала команду. «Боруссия», ещё недавно озорная и задорная, выглядит, будто сейчас не разгар сезона, а его финиш. Исчезла мотивация. Зачем выкладываться, если гипс снимают, клиент уезжает. Очень не вовремя Розе решил сменить одну «Боруссию» на другую.

А что другая «Боруссия»? Как она отреагировала на предстоящие перемены. Да вообще-то неплохо. После проигрыша в Мёнхенгладбахе «чёрно-золотые» оступились лишь однажды — во Фрайбурге. Три матча в чемпионате выиграны, ещё один завершился вничью. А ещё дортмундцы выиграли у «Севильи» первый матч Лиги чемпионов, и, в отличие от одноклубников, близки к выходу в четвертьфинал. Молодой тренер Терзич стремится максимально эффективно использовать время, отпущенное ему в родном клубе. Зарабатывает опыт, репутацию, учится на своих ошибках. Делает всё, чтобы в случае неудачи, преемника в Дортмунде вспомнили («а ведь был у нас такой Эдин Тевзич, наш местный»). Чтобы тень молодого тренера всегда маячила за спиной у Марко Розе, когда тот сменит место работы.

Но вернёмся в Мёнхенгладбах. Там сейчас нередко вспоминают историю середины 90-х, когда дортмундская «Боруссия» переманила к себе лучшего бомбардира «жеребцов» Хайко Херрлиха. Тот упирался, потом торговался, но в итоге согласился. И хотя на новом месте Хайко отыграл намного больше (девять сезонов против двух), игра форварда после перехода изрядно поблекла. И дело не только в тяжёлом заболевании, с которым Херрлих, к счастью, справился. Он и будучи здоровым играл в жёлто-чёрной экипировке куда слабее, чем в бело-зелёной. Но Лигу чемпионов выиграл. С серебряной салатницей и межконтинентальным кубком в придачу. Вот такой неоднозначный переход.

А в Дортмунде вспомнят Марко Ройса. Капитан «чёрно-золотых» раскрылся как игрок именно в Мёнхенгладбахе, только потом вернулся в родной город. А если бы остался, то что бы он добился с другой «Боруссией»? Да остался бы он в Гладбахе до сих пор?

Можно продолжить тему. Например, вспомнить, как просчитался с переходом в Дортмунд лидер «Фрайбурга» Маттиас Гинтер и как помог чемпиону мира оживить карьеру переезд в Мёнхенгладбах. Или как «жеребцы» дали шанс проявить себя Йонасу Гофманну, которого в Дортмунде видели только игроком ротации.

Но куда актуальнее ближайшая встреча двух «Боруссии». Во-первых, вылет «Баварии» из Кубка Германии даёт шанс другим соискателям трофея. Не исключено, что будущий победитель притаился в этой паре. Но куда важнее то, что во-вторых. Особенно для Марко Розе. Можно постараться и выиграть с «жеребцами» что-нибудь на прощание. А можно и окончательно превратиться в «хромую утку». Даже не исключён вариант, что Марко отдохнёт перед новым назначением, а «Боруссия» доиграет испорченный сезон с новым тренером.