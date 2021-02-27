РПЛ начинается с дерби. «Локо» нужно выбираться из середины таблицы, а ЦСКА мечтает отнять трон у «Зенита»

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сегодня, 12:15

Стартуем!

Вообще-то стартовый матч первого в 2021 году тура РПЛ состоялся в пятницу, однако «дерби аутсайдеров» между «Тамбовом» и «Ротором» по понятным причинам не собрало на стадионе и у экранов внушительную аудиторию, так что большой рестарт чемпионата России состоится сегодня. Субботняя программа включает в себя четыре матча, среди которых встреча «Зенита» и «Ростова», а также московское дерби «Локомотив» — ЦСКА , которому стоит уделить особое внимание.

Турнирное положение команд

- ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками (на 3 больше, чем после 19 туров прошлого сезона), отставание от лидирующего «Зенита» — 4 балла. Хоть «Спартак» с Квинси и намерен выдать весенний спурт, именно «армейцы» остаются главными конкурентами петербуржцев в борьбе за титул. У ЦСКА есть Влашич, а тренер не сидит на чемоданах.

- У «Локомотива» восьмое место и 28 очков (на 6 меньше, чем после 19 туров прошлого сезона). Команда Марко Николича отстает на 13 очков от лидирующего «Зенита», на 9 от ЦСКА и на 4 от зоны еврокубков, куда «железнодорожники» также могут попасть через Кубок России. В любом случае место ниже пятого в РПЛ будет расценено как провал и наверняка приведет к перестановкам на тренерском мостике «Локо».

Много личного

- Две предыдущие личные встречи «Локомотива» и ЦСКА завершились победами «железнодорожников» — 2:1 и 1:0.

- В матче первого круга на « ВЭБ Арене» все решил гол Федора Смолова в концовке первого тайма. А еще в той игре было удаление: полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил первую желтую карточку уже на 8-й минуте, а на 60-й ушел с поля после повторного предупреждения.

- Команды Виктора Ганчаренко 13 раз играли против «Локомотива». Белорусский тренер одержал 5 побед и 6 раз проиграл, еще 2 игры закончились вничью. У Марко Николича пока идеальная статистика против ЦСКА и Ганчаренко: 2 победы в 2 матчах.

- ЦСКА в случае победы продлит серию «Локомотива» из поражений в РПЛ до трех матчей. 2020 год команда Марко Николича завершила двумя болезненными фиаско. В роли обидчиков выступили «Краснодар» (0:5) и «Химки» (1:3).

Новости команд

- В минувший уикенд «Локомотив» и ЦСКА синхронно преодолели стадию 1/8 финала в Кубке России. «Локо» переиграл «Тамбов» со счетом 3:0, а «армейцы» сломили сопротивление « СКА -Хабаровск» — 2:0.

- По ЦСКА в преддверии дерби с «Локомотивом» ударил коронавирус, забравший на карантин Игоря Акинфеева вместе с его сменщиком Владиславом Торопом, а также основного защитника Игоря Дивеева.

- В связи с возникшей ситуацией во вратарском цехе «армейцы» были вынуждены в экстренном порядке возвращать из «Урала» голкипера Илью Помазуна, который был основным в Екатеринбурге и классно себя проявил в первой части сезона. Сегодня «русский Де Хеа» (аналогия по внешнему сходству) займет место в воротах ЦСКА .

- В лазарете «армейцев» остается Бруно Фукс. Бразильский защитник перешел в ЦСКА полгода назад, но с тех пор из-за проблем со здоровьем сыграл за российский клуб всего лишь 12 минут.

- В зимнее трансферное окно к ЦСКА присоединились норвежский центральный полузащитник Эмиль Бохинен и венесуэльский форвард Саломон Рондон, известный по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

- В матче с ЦСКА может вернуться на поле хавбек «Локомотива» Баринов, пропустивший полгода из-за разрыва крестообразных связок колена. В последний раз Дмитрий выходил на поле во встрече со «Спартаком» в конце августа прошлого года.

- Новичок «Локомотива» Пабло Кастро уже успел забить за новую команду в официальном матче: бразильский защитник забил в ворота «Тамбова» в кубковом матче со второго этажа, совершив впечатляющий прыжок.

- Под сомнением участие в дерби Зе Луиша, Дмитрия Живоглядова, Федора Смолова, Владислава Игнатьева и Антона Миранчука, у которого мышечное повреждение.

Составы и тактика

- Виктор Ганчаренко не станет изобретать велосипед и выберет привычную для ЦСКА модель 4-2-3-1. Кадровые потери не повлияют на игровую структуру.

- Вместо Акинфеева в воротах сыграет Помазун, осталось понять, кто выйдет в паре с Магнуссоном в центре обороны. Карпов, Васин, может быть, рослый новичок Бохинен сыграет в обороне? Предположу, что Ганчаренко даст дорогу молодому Карпову, который уже играл на этой позиции, в том числе в важных матчах.

- Марко Николич в больших матчах предпочитает отталкиваться от соперников, а проблемы с составом, в частности, потенциальное отсутствие Антона Миранчука, только укрепят сербского полузащитника в желании закрыться. Скорее всего, «Локо» сыграет по схеме 4-5-1, которая будет раскрываться в 4-3-3 в контратаках.

- Похоже, основную пару защитников в весенних матчах составят Чорлука и Пабло, но Николич высокого мнения и о Мурило, которому может найтись место в опорной зоне, как уже случалось.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-5-1): Гильерме — Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус — Мурило, Крыховяк, Куликов, Камано, Жемалетдинов — Лисакович.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Помазун — Фернандес, Карпов, Магнуссон, Щенников — Ахметов, Обляков — Зайнутдинов, Сигурдссон, Влашич — Рондон.

Кто победит?