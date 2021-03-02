Роналду и его одеяло, а также бесполезная полузащита. Почему «Ювентус» в кризисе?

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вчера, 01:50

Не нужно быть большим мастером прогнозов, чтобы понимать, что «Ювентус» борьбу за чемпионство фактически завершил. «Соккер.ру» — о причинах падения гегемона.

Падение «Ювентусу» за последние годы прочили неоднократно. Но туринцы меняли тренеров, меняли даже философию игры, а всё равно оставались лучшими в Серии А. Потому что конкуренты зачастую просто чаще теряли очки и отваливались в гонке. Но теперь, кажется, настало время «отвалиться» уже «Ювентусу». Они достаточно долго вроде бы держались не очень далеко. Но в последнем матче «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и обнажил свои большие проблемы. А главное – отстал от лидирующего «Интера» уже на десять очков. И по игре нет никаких предпосылок, что туринцы смогут дотянуться до миланцев. Амбиции «Ювентуса» сильно пошатнулись, что является сигналом к необходимым переменам. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в ярости от последних результатов команды и всё чаще выражает разочарование тем, что видит на поле.

Неопытность тренера

Безусловно, Андреа Пирло вызывает большое уважение. Наверняка из него получится отличный тренер, потому что это умный, вдумчивый человек. Но всё же «Ювентус» погорячился, когда вместо приглашения очередного опытного специалиста решился на эксперимент с Пирло. Неопытность Андреа выражается во многих аспектах игры туринцев. Некоторые из них, вероятно, даже не столько от него зависят, сколько от настроя и готовности футболистов. Например, отсутствие скорости при работе с мячом. «Ювентус», который брал свое за счет как раз стремительных розыгрышей и обострений, теперь всё делает крайне медленно и не устрашает соперников. Есть тут тренерская вина? Да. Но только ли его? Нет. А какие еще факторы привели к кризису «Ювентуса», который вынужден делить третье-четвертое места с «Аталантой»?

Ошибки на трансферном рынке

Фабио Паратичи завоевал доверие Аньелли, когда смог организовать переход в Турин Криштиану Роналду из «Реала». Но за последние два года Паратичи наделал и массу сомнительных сделок. Привлечение де Лигта, Демирала, Кьезы, Кулусевски, МакКенни сыграло свою роль в необходимом омоложении состава «Ювентуса», который неумолимо старел. Но в этом ряду не могло обойтись без ошибок. Было ясно, что «Ювентусу» нужен нападающий, способный заменить Морату. Но Паратичи бездействовал. Нужна была замена и на позицию левого защитника. Но и тут Паратичи промолчал. За бездействие и не самые удачные сделки Паратичи приходится платить «Ювентусу». Контракт боссов туринцев истекает летом, и клубу предстоит решить, оставлять ли Паратичи. Недведу вряд ли что-то угрожает. Но вот Фабио может и покинуть клуб после окончания сезона. Нет сомнений в том, что «Ювентусу» придется вносить радикальные кадровые изменения в конце сезона. И есть риск, что Паратичи будет принесен в жертву.

Скомканная игра Рэмзи и Рабьо

Баланс средней линии выделяет сильную команду. «Интер» — такая команда. А вот «Ювентус» с Рэмзи и Рабьо тяжело такой назвать. В игре с «Вероной» они провели особенно провальные отрезки и были чуть ли не худшими на поле, страдая от явной неуверенности. А ведь они свои гигантские зарплаты будут получать в «Ювентусе» до 2023 года. Так что за их ошибки клубу еще долго придется платить. Обоим не хватает концентрации, футбольного голода и заряженности. Они плывут по течению, иногда выстреливают, но чаще растворяются. А «Ювентус» с его уровнем борьбы не может себе позволить иметь в составе таких исполнителей. Сравните с полузащитой «Интера» и «Милана», где каждый грызет землю и зачастую выдает феерию.

Травмы ключевых исполнителей

Когда Мората оказался вне игры из-за коронавируса, ему банально не нашлось замены. Над Альваро и его страстью к офсайдам и упущенным моментам можно много смеяться, он переживает то спад, то подъем, но всё же важен для «Ювентуса» как центрфорвард. А других у клуба и нет сейчас. Во многом эта утрата ощущается остро из-за другой – травмы Дибалы. Аргентинцу очень не везет с травмами, и он сыграл всего 11 раз в Серии А и пять раз в Лиге чемпионов. Дибала отчаянно пытается решить свои проблемы с коленом, ездит в Барселону к врачам, но время идет, а Пауло помочь команде не может. Конечно, с Дибалой и Моратой «Ювентус» станет гораздо острее и будет более заточенным на ворота. А это не единственные, кого «Ювентус» терял по ходу сезона. Прямо сейчас ему приходилось терпеть без Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини и Артура.

Эгоизм Роналду дорого обходится

Немного парадоксальный пункт. Потому что Роналду приносит очень много пользы команде. Он много забивает, отдает голевые передачи. Без его голов и передач «Ювентусу» пришлось бы очень тяжело. Но порой это и делает туринцев заложниками состояния Роналду. А особенно его эгоизма, касающегося исполнения стандартов. Его штрафные удары уже давно не такие опасные, какими были в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Но он упорно продолжает их исполнять, упуская тем самым потенциально опасные стандарты для команды. Желание Роналду бить всегда ставит «Ювентус» в положение, при котором все штрафные оказываются пустыми. А это большой минус для топовой команды. При всем величии 36-летний португалец не может и не должен тянуть на себе бремя обострения. Такой дисбаланс уже не соответствует его состоянию.

«Ювентусу» нужно летнее обновление

Аллегри в свое время проделал большую работу в «Ювентусе» и оставил сильную команду, но заложенные им основы уже давно разрушены. «Ювентус» еще инвестировал в философию Сарри, но тренер ушел, оставив дыру в идентичности клуба. Команда потеряла себя и свой стиль, не построив ничего нового взамен разрушенного. Поэтому «Ювентусу» нужна перестройка. Причем она будет касаться расставания с некоторыми дорогостоящими футболистами, поскольку туринцы установили определенный финансовый потолок, но на пятерых траты были выше потолка: это Рэмзи, Рабьо, Дибала, де Лигт и Роналду. Конечно, для особых игроков делаются исключения, но как минимум с двумя из этого списка туринцам следует летом распрощаться.