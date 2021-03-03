«Реал» накануне дерби с «Атлетико»: большие надежды и большие проблемы

1614772360

вчера, 14:52

В воскресенье команда Зидана может отказаться от защиты титула.

Чемпионство «Атлетико» на паузе

Еще месяц назад чемпионство «Атлетико» выглядело неизбежным, однако в феврале «матрасники» забуксовали в Ла Лиге и потеряли 7 очков, особенно досадным получилось двухматчевое сражение с «Леванте», в котором команда Диего Симеоне набрала только 1 балл, несмотря на подавляющее игровое преимущество в обеих встречах. «Реал» и «Барселона» на фоне осечек лидера Ла Лиги воспрянули духом и позволили себе мечты о титуле.

«Реал Мадрид» вопреки тяжелой кадровой ситуации в команде выдал серию из четырех побед кряду, только в последнем матче сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Отставание от «Атлетико» все еще внушительное — 5 реальных очков и 8 потенциальных (у «матрасников» матч в запасе), но такую фору можно отыграть на трети турнирной дистанции, тем более что у «Реала» и «Барселоны» впереди очные матчи против «кольчонерос».

Последний шанс для «Реала»

«Барселона» сразится с «Атлетико» и Луисом Суаресом (надеемся, на этот раз ничто не помешает их встрече) только в мае, так что пока и говорить не о чем, а вот мадридское дерби состоится в конце этой недели. Пожалуй, для «Реала» это последний шанс сесть на колесо соседям и остаться в борьбе за титул, который пока что принадлежит «Королевскому клубу». Команде Зидана нужна только победа, ведь «Атлетико» может дрогнуть, если отрыв в таблице сократиться до 2 баллов.

Перенесенный матч еще нужно выиграть, причем он запланирован уже на следующую среду, а в соперниках будет колючий «Атлетик» из Бильбао, представляющий собой грозную силу под началом Марселино Гарсии Тораля. Грядущая битва на «Ванда Метрополитано» обретает черты важнейшего матча испанского сезона. По крайней мере, для мадридского «Реала», который может не только собственными ногами сделать больно конкуренту, но и заставить «матрасников» сомневаться в себе перед игрой с басками.

До недавнего подвига «Леванте» «Реал» был единственной командой, сумевшей обыграть «Атлетико» в рамках нынешнего сезона Ла Лиги. В декабрьской встрече на «Эстадио Альфредо Ди Стефано» хозяева провели исключительную игру, Зидан тактически обставил Симеоне, а результат был обеспечен ранним голом Каземиро и дальним ударом Карвахаля — 2:0 в пользу «Реала», по чьим воротам парни Симеоне нанесли всего лишь 5 ударов, один раз попав в створ.

Надежды и проблемы «Реала» накануне дерби

В предстоящем дерби нет фаворита: кадровые проблемы «Реала» уравновешиваются спадом игровой формы «Атлетико». У команды Диего Симеоне только 2 победы в 5 последних матчах Ла Лиги, а параллельно «матрасники» уступили «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Зидан умеет превращать слабости в силу, и он мастер больших матчей, но все-таки есть обстоятельства, которые создают для «Реала» определенные рамки. Фиксируем хорошие и плохие факторы для «сливочных».

Поводы для оптимизма «сливочных»: Начо + Варан, возвращение Вальверде и Родриго

Поскольку Серхио Рамос по-прежнему не может выходить на поле из-за травмы, особенно остро стоит вопрос о надежности центра обороны. Только недавно вернулся к тренировкам Эдер, номинально считавшийся третьим по рангу центрбеком команды, однако образовавшаяся в тяжелый период связка Начо и Варана — это лучшее, что могло быть у «Реала» в защите в отсутствие Серхио Рамоса. Эдер слишком переоценен, в то время как Начо является, возможно, самым полезным «вечным запасным» в мировом футболе.

Хосе Игнасио Фернандес уже 10 лет в первой команде «Реала», коренным воспитанником которого он является, при этом испанец никогда не был основным. Но он никогда и не подводил, если требовалась его помощь, как сейчас. В игре с «Сосьедадом» Начо заставил исчезнуть с поля Александера Исака, который в этом сезоне очень хорош, следующая жертва — Луис Суарес? Отметить нужно и Варана, который как-то резко повзрослел и стал брать на себя ответственность, хотя прежде часто ронял уровень без подсказок Рамоса.

2 пропущенных гола в последних шести встречах говорят о том, что временная связка центрбеков «Реала» в полном порядке. Еще один повод для оптимизма — это возвращение в строй Вальверде и Родриго, которые получили игровое время в матче с «Сосьедадом», эти молодые игроки уже проявляли себя в больших матчах, а растущее количество опций не может не радовать Зидана, который в последние недели был ограничен в выборе состава.

Поводы для пессимизма «сливочных»: форма Бензема и отсутствие акцентов в атаке

Зидан надеется, что Бензема восстановится к дерби с «Атлетико», но Карим пропустил три недели и не факт, что будет готов сыграть в стартовом составе. Без Бензема в атаке «Реала» много суеты и мало эффективности, нет людей, способных выигрывать матчи. Эден Азар травмирован, да и за полтора года в Мадриде он не стал грозной силой. Марко Асенсио не блещет результативными действиями, Иско стал получать игровую практику, но он тоже далеко от голов, Винисиус может реализовать один момент из пяти, а Мариано Диас не является форвардом, от которого постоянно исходит угроза.

Посмотрите, кто забивал в серии из пяти побед, предшествовавшей ничьей с «Сосьедадом»: дубль Варана в ворота «Уэски», в матчах с «Хетафе» и «Валенсией» играл и забивал Бензема, а добавляли Кроос и Менди. Каземиро и тот же Менди принесли победы над «Вальядолидом» и «Аталантой». В команде очевидный перекос функций, и это происходит не от хорошей жизни, но нельзя надеяться только на стандарты, при которых опасны защитники и Каземиро, трудно делать ставку на регулярные откровения Менди. Когда атакующие футболисты настолько непродуктивны — это очевидная слабость команды. Слабость, из-за которой «Реал» может не выиграть в дерби и проститься с планом по защите титула.