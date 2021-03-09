«Ювентус» — «Порту»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Порту», который состоится 9 марта 2021 года.

«Ювентус»

«Ювентус» безнадежно проигрывал первый матч противостояния, но гол Кьезы в концовке изменил положение команд. Теперь команде Андреа Пирло нужно отыграть всего один мяч, что не кажется большой проблемой. Коллектив готов практически идеально и рассматривает этот поединок, как один из важнейших в сезоне.

6 марта «Ювентус» обыграл «Лацио» (3:1), а 2 числа команда на своем поле уверенно разобралась с новичком серии А «Специей» (3:0).

«Порту»

«Порту» идет на втором месте в чемпионате Португалии и практически не имеет шансов на чемпионство. Клуб будет делать упор на Лигу Чемпионов, где от коллектива требуется сохранить преимущество в один мяч. Матч против чемпиона Италии обещает быть очень непростым, ведь команда пропустила необязательный гол в концовке игры, что существенно поменяло расстановку сил перед ответным поединком.

6 марта «Порту» обыграл на выезде «Жил Висенте» в чемпионате (2:0),а 3 числа уступила «Браге» (2:3) в рамках кубка Португалии. Следующий матч станет настоящим испытанием на прочность для гостей и покажет как далеко они могут зайти в борьбе за самый главный европейский трофей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 1.471

Ничья – 4.77

Победит «Порту» — 7.34

Статистика

«Ювентус» не проигрывает дома одиннадцать матчей подряд во всех турнирах.

«Порту» проиграл всего один матч из десяти на выезде во всех турнирах.

«Ювентус» пропустил всего один мяч в восьми домашних последних встречах.

«Ювентус» выиграл две игры из двух у «Порту» за последние годы.

Прогноз

Команда Андреа Пирло смогла изменить свою игру и улучшить свои результаты с момента первой игры. Теперь итальянская команда выглядит безоговорочными фаворитами противостояния и им не должно составить труда, отыграть всего один мяч на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на хозяев с форой -1.5. Коэффициент на такой исход составляет 2.39.