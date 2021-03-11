«Дзюба — наш капитан». Игра Артёма и категоричная позиция Черчесова вызвали новую волну споров

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11 марта 2021, 17:20

Вы «за» или «против»?

Артём Дзюба пропустил предыдущий сбор национальной команды в ноябре из-за слитого в Интернет видео интимного характера с участием форварда «Зенита» и сборной России. Станислав Черчесов подчеркнул, что это не было наказанием, а являлось необходимой ситуативной мерой: требовалось оградить сборную от негативного фона и любителей «жареного», а заодно дать Артёму передышку в непростой период. Стоит сказать, что без Дзюбы сборная проиграла решающие матчи Лиги Наций Турции (2:3) и Сербии (0:5), обязанности капитана в тех встречах исполнял Георгий Джикия.

24 марта сборная России начинает отборочный цикл ЧМ -2022 матчем против Мальты, после чего сыграем еще со Словенией и Словакией. Важно уверенно стартовать в квалификации, основные события которой запланированы на осень, когда наша национальная команда дважды встретится с Хорватией, которая «на бумаге» является нашим главным конкурентом в борьбе за путевку на катарский мундиаль. Тренерский штаб сборной России пока не объявил состав на первый сбор 2021 года, но Станислав Черчесов уже дал исчерпывающий комментарий в ответ на интересующий всех вопрос:

Артём Дзюба будет вызван в сборную. И он будет капитаном.

Дзюба заслуживает вызов в сборную?

«Против». Черчесов не видел весенние матчи «Зенита»? Дзюба в ужасной форме

В трех матчах против «Арсенала», «Ростова» и «Рубина» у «Зенита» 0 побед, а у Артёма Дзюбы 0 результативных действий, причем в Казани он нанес свой первый удар по воротам Юрия Дюпина с пенальти на 90+9 минуте. И не забил, упустив шанс спасти для «Зенита» ничью. Станислав Черчесов любит подчеркивать свою независимость и объективность, открещивается от любимчиков и «избранных», а на вопрос о Дзюбе ответил слишком категорично.

Корректнее было бы ограничиться стандартными формулировками: «Мы следим за всеми, в том числе за Дзюбой. Будет готов — получит вызов». А так получается, что у Артёма автоматический пропуск в сборную России, текущая форма вообще не учитывается. Пусть даже для Черчесова Дзюба является незаменимым футболистом, такие публичные авансы излишни: во-первых, создают дополнительное давление на самого Артёма, у которого черная полоса, во-вторых, демотивируют его конкурентов, которые рассчитывают на поощрения за реальные свершения.

«За». Он вожак и системообразующий игрок сборной России, временный игровой спад не показатель

Стоит ли напоминать, что у тренерского штаба сборной России нет десятка кандидатов в линию атаки? «Золотой актив» Чалов присел на скамейку в ЦСКА , Смолов забил первый гол за полгода, Заболотный вряд ли станет помощником в серьезных матчах. Внушает оптимизм игра Соболева, и спартаковец свой вызов получит, если продолжит забивать, а Дзюба уже все доказал Черчесову, его не нужно лишний раз тестировать. Подчеркну — сейчас речь идет только о вызове.

Сборная России играет с габаритным нападающим впереди, Дзюба знает все требования и не раз выручал Черчесова, а его временный спад не должен смущать: несмотря на трудности после рестарта, Артём в топ-3 РПЛ по системе «гол + пас», в сборной он всегда играет с удвоенной энергией, а причиной неудовлетворительной игры могут быть неудачные тактические решения Семака и напряжение внутри «Зенита».

Нравится вам это или нет, у Дзюбы действительно особый статус в сборной России, он заслужил его голами и ментальными качествами, игнорировать Артёма после парочки неудачных матчей на клубном уровне — нонсенс, так что Черчесов озвучил то, о чем всем и так было известно: Дзюба возвращается в сборную России после пропуска ноябрьских матчей. Неужели кто-то сомневался в этом?

Дзюба будет играть в стартовом составе?

«За». На стороне Дзюбы опыт, мотивация и идеальное понимание задач

Артём в любом состоянии — российский форвард №1. Станиславу Черчесову нужен именно такой наконечник игровой схемы, причем Дзюбе не придется объяснять систему маневров, он уже все прекрасно знает. У форварда за плечами достаточно международных матчей и голов, чем его потенциальные конкуренты похвастаться не могут. И это также является аргументом в пользу Дзюбы. Кроме того, мы знаем, что Артём в своих командах хорош тогда, когда его ценят, любят и верят в него.

«Против». Соболев выглядит предпочтительнее

На поле должны выходить сильнейшие на данный момент, и если конкурент Артёма покажет себя хорошо в матчах за клуб и проявит себя на тренировках сборной, то Черчесову стоит поступить по справедливости, чтобы его футболисты не чувствовали себя обманутыми. Вызов — это допустимая преференция для опытного футболиста, но дальше должна включаться честная конкуренция, в которую должны верить все участники процесса.

Капитанская повязка должна остаться у Дзюбы?

«За». Ничего не изменилось: Дзюба — вожак и главное лицо сборной России

У Станислава Черчесова были причины наделять Артёма знаком отличия, ведь форвард подтвердил свои притязания на особый статус не только результативными действиями, но и влиянием на коллектив. Дзюбе нравится быть в центре внимания, он способен зажечь партнеров и подать им пример своими действиями, у него налажен диалог и с тренерским штабом, и с товарищами, и с прессой. События за пределами поля не могут изменить того факта, что Дзюба — естественный капитан сборной России.

«Против». Капитан должен объединять, а не разделять

Капитан сборной — это публичная роль, болельщикам важно, кто является лицом сборной России. И здесь важны не только футбольные и лидерские качества, но и репутация, имидж. В идеале капитаном сборной должен быть игрок, которого уважают вне зависимости от клубных пристрастий. Фигура Дзюбы — изначально противоречивая, тут достаточно одного перехода из «Спартака» в «Зенит», но были и другие «залеты».

Если огромная часть болельщиков сборной России не хочет видеть Артёма лицом сборной, то с этим нельзя не считаться, незачем дразнить и раздражать агрессивно настроенную толпу, ей все равно ничего не докажешь. Кроме того, отказ от повязки не помешает Дзюбе оставаться лидером сборной, более того, это может оказаться мудрым решением, которое прекратит часть ненужных разговоров и снимет напряжение.

Между прочим, «Зенит» прислушался к своим фанатам и подал пример сборной России, сделав капитаном вместо Артёма Дзюбы Деяна Ловрена. Разве кто-то считает, что это был неразумный или опрометчивый шаг?