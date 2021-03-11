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«Дзюба — наш капитан». Игра Артёма и категоричная позиция Черчесова вызвали новую волну споров

11 марта 2021, 17:20
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Вы «за» или «против»?

Артём Дзюба пропустил предыдущий сбор национальной команды в ноябре из-за слитого в Интернет видео интимного характера с участием форварда «Зенита» и сборной России. Станислав Черчесов подчеркнул, что это не было наказанием, а являлось необходимой ситуативной мерой: требовалось оградить сборную от негативного фона и любителей «жареного», а заодно дать Артёму передышку в непростой период. Стоит сказать, что без Дзюбы сборная проиграла решающие матчи Лиги Наций Турции (2:3) и Сербии (0:5), обязанности капитана в тех встречах исполнял Георгий Джикия.

24 марта сборная России начинает отборочный цикл ЧМ-2022 матчем против Мальты, после чего сыграем еще со Словенией и Словакией. Важно уверенно стартовать в квалификации, основные события которой запланированы на осень, когда наша национальная команда дважды встретится с Хорватией, которая «на бумаге» является нашим главным конкурентом в борьбе за путевку на катарский мундиаль. Тренерский штаб сборной России пока не объявил состав на первый сбор 2021 года, но Станислав Черчесов уже дал исчерпывающий комментарий в ответ на интересующий всех вопрос:

Артём Дзюба будет вызван в сборную. И он будет капитаном.

Дзюба заслуживает вызов в сборную?

«Против». Черчесов не видел весенние матчи «Зенита»? Дзюба в ужасной форме

В трех матчах против «Арсенала», «Ростова» и «Рубина» у «Зенита» 0 побед, а у Артёма Дзюбы 0 результативных действий, причем в Казани он нанес свой первый удар по воротам Юрия Дюпина с пенальти на 90+9 минуте. И не забил, упустив шанс спасти для «Зенита» ничью. Станислав Черчесов любит подчеркивать свою независимость и объективность, открещивается от любимчиков и «избранных», а на вопрос о Дзюбе ответил слишком категорично.

Корректнее было бы ограничиться стандартными формулировками: «Мы следим за всеми, в том числе за Дзюбой. Будет готов — получит вызов». А так получается, что у Артёма автоматический пропуск в сборную России, текущая форма вообще не учитывается. Пусть даже для Черчесова Дзюба является незаменимым футболистом, такие публичные авансы излишни: во-первых, создают дополнительное давление на самого Артёма, у которого черная полоса, во-вторых, демотивируют его конкурентов, которые рассчитывают на поощрения за реальные свершения.

«За». Он вожак и системообразующий игрок сборной России, временный игровой спад не показатель

Стоит ли напоминать, что у тренерского штаба сборной России нет десятка кандидатов в линию атаки? «Золотой актив» Чалов присел на скамейку в ЦСКА, Смолов забил первый гол за полгода, Заболотный вряд ли станет помощником в серьезных матчах. Внушает оптимизм игра Соболева, и спартаковец свой вызов получит, если продолжит забивать, а Дзюба уже все доказал Черчесову, его не нужно лишний раз тестировать. Подчеркну — сейчас речь идет только о вызове.

Сборная России играет с габаритным нападающим впереди, Дзюба знает все требования и не раз выручал Черчесова, а его временный спад не должен смущать: несмотря на трудности после рестарта, Артём в топ-3 РПЛ по системе «гол + пас», в сборной он всегда играет с удвоенной энергией, а причиной неудовлетворительной игры могут быть неудачные тактические решения Семака и напряжение внутри «Зенита».

Нравится вам это или нет, у Дзюбы действительно особый статус в сборной России, он заслужил его голами и ментальными качествами, игнорировать Артёма после парочки неудачных матчей на клубном уровне — нонсенс, так что Черчесов озвучил то, о чем всем и так было известно: Дзюба возвращается в сборную России после пропуска ноябрьских матчей. Неужели кто-то сомневался в этом?

Дзюба будет играть в стартовом составе?

«За». На стороне Дзюбы опыт, мотивация и идеальное понимание задач

Артём в любом состоянии — российский форвард №1. Станиславу Черчесову нужен именно такой наконечник игровой схемы, причем Дзюбе не придется объяснять систему маневров, он уже все прекрасно знает. У форварда за плечами достаточно международных матчей и голов, чем его потенциальные конкуренты похвастаться не могут. И это также является аргументом в пользу Дзюбы. Кроме того, мы знаем, что Артём в своих командах хорош тогда, когда его ценят, любят и верят в него.

«Против». Соболев выглядит предпочтительнее

На поле должны выходить сильнейшие на данный момент, и если конкурент Артёма покажет себя хорошо в матчах за клуб и проявит себя на тренировках сборной, то Черчесову стоит поступить по справедливости, чтобы его футболисты не чувствовали себя обманутыми. Вызов — это допустимая преференция для опытного футболиста, но дальше должна включаться честная конкуренция, в которую должны верить все участники процесса.

Капитанская повязка должна остаться у Дзюбы?

«За». Ничего не изменилось: Дзюба — вожак и главное лицо сборной России

У Станислава Черчесова были причины наделять Артёма знаком отличия, ведь форвард подтвердил свои притязания на особый статус не только результативными действиями, но и влиянием на коллектив. Дзюбе нравится быть в центре внимания, он способен зажечь партнеров и подать им пример своими действиями, у него налажен диалог и с тренерским штабом, и с товарищами, и с прессой. События за пределами поля не могут изменить того факта, что Дзюба — естественный капитан сборной России.

«Против». Капитан должен объединять, а не разделять

Капитан сборной — это публичная роль, болельщикам важно, кто является лицом сборной России. И здесь важны не только футбольные и лидерские качества, но и репутация, имидж. В идеале капитаном сборной должен быть игрок, которого уважают вне зависимости от клубных пристрастий. Фигура Дзюбы — изначально противоречивая, тут достаточно одного перехода из «Спартака» в «Зенит», но были и другие «залеты».

Если огромная часть болельщиков сборной России не хочет видеть Артёма лицом сборной, то с этим нельзя не считаться, незачем дразнить и раздражать агрессивно настроенную толпу, ей все равно ничего не докажешь. Кроме того, отказ от повязки не помешает Дзюбе оставаться лидером сборной, более того, это может оказаться мудрым решением, которое прекратит часть ненужных разговоров и снимет напряжение.

Между прочим, «Зенит» прислушался к своим фанатам и подал пример сборной России, сделав капитаном вместо Артёма Дзюбы Деяна Ловрена. Разве кто-то считает, что это был неразумный или опрометчивый шаг?

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Все комментарии
shur
shur ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 23:40
...когда в далекие семидесятые , я впервые узнал что Фреди голубой, мне стало
не по себе, но Квины то не причём, да и он был их лидером и частью команды!
А тут банальный случай, какой здоровый мужик не др.чил , ну если ты девственник,
другое дело!!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 15:40
рукоблуда вон из сборной!
Сергей Спарта
Сергей Спарта
вчера в 09:13
Просто футболистик забронзовел,да и обычной человеческой совести уже совсем не осталось.Об этом говорит исполнение пенальти в Казани.С ленцой разбежался,пробил никак-отвяжитесь!!!
stepstep stepstep
stepstep stepstep
вчера в 08:19
Редакции надо дать дзюбе почитать комменты, может что-то в мозге произойдет позитивное!! Ну и чабану тоже можно!!
renamed 1
renamed 1
11 марта в 23:51
...это будет не наша сборная, а чабана и болеть я за неё не буду...
renamed 1
renamed 1 ответ zamsb (раскрыть)
11 марта в 23:44
чем отвечает?
zamsb
zamsb
11 марта в 23:18
За конечный результат команды отвечает её главный тренер.Ему и только ему решать кого приглашать в команду, а кого нет, а так же кого назначить капитаном. По итогам отборочного цикла, главному тренеру придется держать ответ за достигнутые результаты. Я лично не в восторге от тренера по фамилии Черчесов, но раз на данный момент он является главным тренером сборной России, ему и решать кто, как и почему.
LAISMEN
LAISMEN
11 марта в 22:04, ред.
Станислав Черчесов: «Двери в сборную открыты – и это не просто лозунг, а наша позиция» .......Наверно надо немного изменить ЗАКРЫТЫ НАГЛУХО или не ДЛЯ ВСЕХ.......
Nick Ch
Nick Ch
11 марта в 21:45
Единственный аргумент у автора "за" - это то, что этот онанист "вожак". Какой ещё вожак?! Чей?! Сильно сомневаюсь, что он действительно пользуется популярностью и уважением в коллективе. Он гнилой, подленький, человечек с сомнительной репутацией, да и посредственный футболист с ограниченным набором навыков. Место в основе сборной и капитанская повязка у него по политическим причинам...знатно и кому надо подлизывал, как и Усач...
STVA 1
STVA 1 ответ DXTK (раскрыть)
11 марта в 21:36
Дзюба хороший футболист.....

Дальше не стал читать))
Futurista
Futurista
11 марта в 20:31
Как бы сказал Н.Н. Озеров: Такой капитан нам не нужен...
nikot
nikot
11 марта в 20:11
Уберите газпрем из футбола и все нормализуется,это проклятая контора!
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 20:09
Спартак забил больше всех в Европе в марте командам уровня ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 20:05
Надеюсь Дзюба снимет что-то новенькое к возвращению в сборную, старое надоело.
particular
particular
11 марта в 19:47, ред.
Судя по результатам, Стас уже затянул свою лебединую песню...
И подпевал себе набирает соответствующих... Кудряшовы, дзюбы и им подобные...
От воплей общественности он успешно дистанцировался...
А на всё остальное ему по@...
DXTK
DXTK
11 марта в 19:43
А ведь когда Дзюба уйдет из футбола будет очень скучно без Артема......над кем можно будет шутить троллить вспоминать его былые похождения........ Дзюба хороший футболист но как любому хорошему футиболисту нужен умный партнер который его будет снабжать пасами, удар у него поставлен........ у многих футболистов бывают сбои в игре....... можно месяцами ничего не делать, а потом забить гол, плюс не только Артем не в лучшей форме но и весь зенит, ........ и потом Дзюба капитан.....а капитан должен играть на поле........ он и так две игры кубка нации не играл......Черчесов ему предоставел время на отдых....а сейчас камбек Артема.

пожелаем сборной хорошей игры....дзюбе голов....пусть бомбят.......
Kosmos58
Kosmos58 ответ shlomo (раскрыть)
11 марта в 19:29
Очень длинно, товарищ слоник. Не до чи тал.
Rattlehead
Rattlehead
11 марта в 19:28
У американцев Капитан Америка, у нас - Капитан Онан. Смех да и только. В свое время у Терри в сборной отобрали капитанскую повязку за то, что вступил в интимную связь с замужней женщиной, а тут чудак душит змею на камеру, но тренеру хоть бы хны. И ладно бы игрок был качественный, так ведь толку от него, как от козла молока. Покуда у сборной такие лидеры, на успех нечего и рассчитывать.
Little Caprice
Little Caprice
11 марта в 18:53
Сборная уже давно превратилась в кружок друзей Стаса, так что абсолютно по барабану, будет ли там Дзюба капитаном и будет ли вообще в сборной... Пусть делают чё хотят.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 18:52
Против дзюбы, смолова, кокорина, и любых пенсионеров в сборной.
Пример холанда и мбаппе надо смотреть
112910415
112910415
11 марта в 18:43
принципиальность и твердолобость - не синонимы
d_fincher
d_fincher
11 марта в 18:39
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    11 марта в 18:39
    "За"

    Если вдруг удалят вратаря, а другой сломается, Дзюба может спасти матч, встав в ворота.

    "Против"

    Перчатки потом могут быть грязные...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    11 марта в 18:33
    Черчесов с неандертальцем приведут сборную в каменный век, где правит закон природы. Главное "вожак". Главное встать в центр круга в пещере и проухать, как можно громче, выпучив глаза. Потом стоять и наблюдать, размахивая руками, как племя добывает ему добычу).
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    11 марта в 18:30
    Иньеста, Пуйоль, Буффон, Пирло - перечислять можно дальше - это образцы игроков, которых уважают все, независимо от клубных пристрастий. Их поведение как на поле, так и вне его пределов, образцовое. Именно так и должны вести себя футболисты, на которых равняются мальчишки во дворах...
    Дзюба. Если бы было только видео. Там были стычки с фанатами на матах и угрозах, там было неуважение к соперникам и клубам, там даже карманные кражи были...
    Как можно такого игрока не то что капитаном назначать, но и вообще вызывать в сборную страны, где играть должны лучшие из лучших и быть образцом для молодого поколения.

    Я хочу болеть за сборную своей страны, но не хочу болеть за онаниста Дзюбу или уголовников Кокорина с Мамаевым - все эти люди лично у меня вызывают отторжение. Дайте шанс игрока Ростова, Химок или тульского Арсенала, пусть бьются за честь страны. Пусть учатся. Пусть стараются. Но смотреть на нынешнее сборище наглых, хамоватых, никого не уважающих мажоров во главе с Дзюбой - просто неприятно.
    STVA 1
    STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 марта в 18:27
    Вроде не было! Я просто тоже думаю что раз брал Гилю то это и продолжится!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    11 марта в 18:25
    Дзюба ни по игровым ни по этическим принципам сейчас не подходит на роль капитана, но Черсесов трус и боится что-то менять
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
    11 марта в 18:19
    А вроде пока списка вратарей не было. ? Я бы выбрал Шунина, Песьякова и Дюпина. А чабан выберет Гилерме и Джанаева. Я думаю
    STVA 1
    STVA 1 ответ R0100V (раскрыть)
    11 марта в 18:15
    А ситуёвина с Гилей это позор!И это же при том что он сам был вратарём!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    11 марта в 18:03
    Фактически Черчесов дал понять и Соболеву, и Заболотному. А вы ребята, хоть лопните, но будете на лавке сидеть. При этом Черчесову ничего не стоит сказать, А Дзюба на тренировках лучше выглядел. А если вдруг Мальте забьет , то снова ГЕРОЙ РФ.
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