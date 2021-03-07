«Мальчик превратился в мужчину». Роналду понадобилось шесть лет, чтобы стать легендой в АПЛ

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вчера, 09:00

«Соккер.ру» — об английской карьере великого португальца.

Криштиану Роналду смотрит прямо в камеру, лишь намек на ухмылку пробегает по его лицу, и начинает говорить.

Привет. Меня зовут Криштиану Роналду. Я известный журналист. Я здесь, в Кэррингтоне, чтобы взять интервью у... Криштиану Роналду.

Далее следует минута милой чепухи. Роналду-репортер, одетый в серый пиджак поверх рубашки-поло и сжимающий ручку словно волшебную палочку, расспрашивает Роналду-игрока, который симулирует возмущение. Всё это происходит на грани смеха, но португалец сдержан.

Это видео было опубликовано на Sky Sports незадолго до римского финала Лиги чемпионов 2009 года. Предлагаем рассмотреть запись как нечто вроде точки невозврата.

Юность мечтает о славе

Это была одна сторона Роналду в «Манчестер Юнайтед»: дерзкая и даже немного глупая. Его игра развлекала зрителей, у Криштиану еще не было желания уничтожать соперника во что бы это ни стало. Он делал ошибки. Он устраивал истерики. Он делал с защитниками то, что заставляло вас прыгать от радости (если, разумеется, вы болеете за МЮ ). Он сделал футбол похожим на старый фарс.

Однако в момент этого «интервью» Роналду перешел ко второму этапу своей карьеры. Ненасытная жажда доминирования, которая в конечном итоге вывела его в футбольную стратосферу.

Роналду не достиг своего зенита в АПЛ , но зато Англия увидела его легкомысленным, склонным к ошибкам и веселым. А потом мы увидели, как он стал совершенным убийцей, оказавшись на пороге величия.

С самого начала Роналду чувствовал запах славы. Он прибыл в Англию в 2003 году после матча против «красных дьяволов» в составе «Спортинга». Это была по сути версия мифического концерта Sex Pistols в клубе 100. Все говорили об этом поединке, но почти никто его не видел.

Первые два сезона Криштиану в Англии поражают двумя особенностями. Во-первых, вспомните насколько же быстрыми были ноги Роналду. Он часто тренировался с утяжелителями на ногах. Визуальные эффекты — спагетти-волосы, белые бутсы, огромное количество ленты на гетрах еще больше ослепляли зрителей. Он был шоуменом в прямом смысле этого слова.

Во-вторых, его стиль игры бесил практически всех. Играть против Роналду было кошмаром для защитников, но и играть с ним тоже было не очень весело. Вместо передачи он делал еще один финт, еще один трюк.

Неудивительно, что Руд ван Нистелрой (ещё та «футбольная жадина») не выдержал и высказал все свои претензии португальцу на одной из тренировок. Еще бы, ведь недавно под номером 7 играл великий Бекхэм, который подносил мячи голландцу словно на радиоуправляемом дроне, а теперь форварду приходится наблюдать за трюками новичка словно в цирке, сидя в первом ряду.

К тому моменту Роналду забил 12 голов в Премьер-Лиге в 79 матчах. Его товарищи по команде были уверены в его способностях — например, Рио Фердинанд защищал Роналду от нападок Нистелроя.

Однако Фергюсон знал, что Криштиану интересует нечто более особенное. Он видел аппетит молодого таланта к развитию и понимал его голевой потенциал. Показательно, что эти двое мужчин ежегодно заключали пари о том, сколько голов Роналду будет забивать в каждом сезоне. С каждым сезоном планка повышалась на 5 мячей. Когда Ван Нистелрой был продан в июле 2006 года, призыв от Фергюсона был ясен: время действовать, малыш.

Тем летом Роналду избавился от последних признаков так называемого «португальского менталитета». Он решил меньше уделять времени модным покупкам и прочим атрибутам богатства. Физически Криш тоже окреп. Когда он приехал на базу МЮ после чемпионата мира, его товарищи по команде были впечатлены увиденным.

Гари Нэвилл в интервью The Independent:

Он превратился из мальчика в мужчину. Это было похоже на возвращение боксера, который ушел в раздевалку в полулегком весе , а вернулся на ринг уже в полутяжелом весе. Он стал гораздо лучше во всех смыслах.

Теперь мы знаем, что это было только началом долгого процесса – до идеального телосложения было еще далеко. Его результаты в «Реале» говорят сами за себя, но трудно избавиться от ощущения, что что-то было потеряно в Мадриде. Что-то важное осталось в Манчестере. Навсегда.

Молодость всегда берет своё

В начале сезона-2007/08 Роналду получил дисквалификацию на три игры. Вместо того чтобы улететь на неделю на отдых, он остался в Манчестере и работал индивидуально с Рене Мёленстееном. Именно голландец посоветовал ему больше времени уделять «голевому чутью», а не стараться забивать только идеальные голы. Так Криш день за днем смотрел видео голов Йохана Кройфа.

Самое главное — это выражение лица. Не реагируй на удары вообще. Встань, отмахнись, а после этого продолжай унижать их своим мастерством.

Легко представить, как это могло отразиться на эго Роналду. В любом случае он, казалось, схватывал всё моментально. Он забил «уродливые» голы в ворота «Бирмингема» и «Уигана» (удар головой — на том этапе карьеры португальца была такой редкостью, что во время празднования он с притворным удивлением хлопнул себя по лбу). К концу года у него было 13 голов, а еще 18 добавились до конца сезона.

Дальше был триумф. Фергюсон проигрывал пари, МЮ выигрывал титулы. В руках Роналду оказался первый «Золотой мяч». Когда он ушел, то сделал это через парадную дверь, и его встретили как героя, когда четыре года спустя «Реал» сыграл на «Олд Траффорд».

Это был эмоциональный момент. Могу сказать только одно слово: невероятно. Болельщики заставили меня стесняться.

Некоторые болельщики будут утверждать, что Роналду провел в Англии слишком мало времени (6 сезонов), чтобы конкурировать с другими легендами. Но просто посмотрите видео. Эти удары как из пушки, мяч прилипал к его ногам словно магнит.

Может быть, именно тот факт, что Криштиану потребовалось всего шесть лет, чтобы оставить неизгладимый след в английском футболе, и должен говорить сам за себя? Те времена в МЮ можно назвать эпохой Роналду. Он был невероятно хорош.

Последнее слово должно быть за Фергюсоном, которого Роналду считает отцом, а не тренером.