Огорчал «Краснодар» и «Ренн» в Лиге чемпионов. Эн-Несери — главное открытие сезона в «Севилье»

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вчера, 15:03

«Соккер.ру» знакомит читателей с бомбардиром «Севильи».

Давно хотел представить Эн-Несери в рубрике «Будем знакомы», но каждый раз откладывал. Но Юссеф всё напоминает и напоминает о себе. Вот дортмундской «Боруссии» парочку положил, в Ла Лиге делит четвёртое и пятое места с Каримом Бензема в списке бомбардиров. Выше только Лионель Месси, Луис Суарес и реализовавший шесть пенальти Жерар Морено из «Вильярреала». Короче, напросился.

Знакомство с Апельсином

Юссеф играет в Испании уже пятый сезон и только недавно обзавёлся прозвищем. На севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан» его всё чаще называют Наранхито — Апельсинчик. И вряд ли тут дело в марокканском происхождении нападающего, в Испании своих апельсинов полно. Может, испанские болельщики вспомнили талисман чемпионата мира 1982 года, — апельсин по имени Наранхито.

Эн-Несери отыграл два сезона в «Малаге», полтора в «Леганесе», а теперь вот уже второй год защищает бело-красные цвета «Севильи». Сказать, что все эти годы рослый и худой марокканец блистал на испанских полях — было бы преувеличением. Играл в основном составе, забивал иногда. Вызывался в сборную Марокко. В последний момент вскочил на трап отправлявшегося в Россию самолета и принял участие в чемпионате мира. Вышел однажды на поле.

Все это время был нападающим уровня «Малаги» и «Леганеса». И приглашение в «Севилью» выглядело весьма неожиданным. Да ещё цена какая-то заоблачная — 25 миллионов евро. Но андалусийцы прошлой зимой продали двух форвардов. Появились деньги и проблема в атаке. Так Юссеф сменил скромный «Леганес» на постоянного представителя Испании в еврокубках.

Загорелась звезда

И надо сказать, что новичок пришёлся ко двору. Забил шесть мячей — четыре в чемпионате, два — в Лиге Европы. Помог выиграть второй по статусу еврокубок, правда, в том розыгрыше были иные герои. Например, товарищ Юссефа по сборной Марокко вратарь Боно, он же Яссин Буну. Эн-Несери же был одним из. Не балласт, причём далеко не балласт. Но и не лидер. Возможно, он не смог в полной мере раскрыться из-за особенностей прошлого, коронавирусного сезона.

Зато в текущем, также сезоне, пострадавшем от пандемии, марокканец принялся отрабатывать свои миллионы. Пошли голы. «Краснодару» забил парочку в Лиге чемпионов, потом «Ренну» тоже два. В чемпионате тоже огорчал соперников. Может, не так часто, как хотелось бы тренеру Лопетеги. Который хотел создать в Севилье трио нападения из марокканцев Мунира Эль-Хаддади, Уссамы Идрисси и центрального Юссефа Эн-Несери. Идрисси оказался слабым звеном в этой компании и отбыл на родину, в «Аякс». Зато зимой созрел Апельсинчик. Два хет-трика соорудил, — один в ворота «Реала Сосьедад», второй — «Кадису». Теперь «Боруссии» два мяча положил.

У Эн-Несери прекрасная скорость, особенно стартовая, а также волшебная левая нога. Он силён в обыгрыше, обладает приличным ударом. Правда, редко пользуется им за пределами штрафной. Рост метр восемьдесят девять позволяет уверенно действовать в воздухе. Юссеф обладает хорошей интуицией, что позволяет ему контролировать отскоки. К недостаткам можно отнести нежелание отходить назад и отрабатывать в обороне. Со второй проблемой — быстрой утомляемостью, Наранхито уже справился — подкачался и спокойно носится по полю все 90 минут.

С чем связан прогресс марокканца? Во-первых, у «Севильи» более сильный, нежели у «Леганеса», подбор игроков. Хорошие ассистенты — половина большого дела. Сусо, Иван Ракитич, Луис Окампос — о таких партнёрах Юссеф мог только мечтать. Во-вторых, Хулен Лопетеги — опытный и грамотный тренер, который знает, как использовать лучшие стороны Эн-Несери. В «Малаге» и «Леганесе» его часто загоняли на фланги. В «Севилье» он играет центрального нападающего, и эта позиция даёт Юссефу раскрыться в полной мере.

Потенциал на будущее

Впрочем, в полной мере он ещё не раскрылся. Процентов на 40-50, не более того. В умелых руках Наранхито может вырасти в очень сильного нападающего. В Испании Эн-Несери уже сравнивают с Самуэлем Это’О. Параллели действительно имеются. Как и камерунец, марокканец получил очень хорошие авансы на родине. Но в Испании всё получилось не сразу. У Самуэля, если вы помните, в «Реале» мало что вышло, и его отправили с глаз долой в «Мальорку», где он и раскрутился. А потом попал в «Барселону», при каждом удобном случае напоминал «Реалу», как тот был неправ. Иной раз выходя за рамки приличия. Тут параллели заканчиваются. «Севилья» пока самый большой клуб в биографии Юссефа. И жаловаться на бывшие команды у него больших оснований нет.

Но при всём уважении к «Севилье», есть в Испании и не только клубы круче. И не факт, что марокканец задержится на «Рамон Санчес Писхуан» до 1 июля 2025 года. Именно до этого срока рассчитан его контракт. За Эн-Несери пристально следят «Реал» и «Барселона». Дортмундская «Боруссия» и раньше рассматривала Юссефа в качестве замены Эрлингу Холанду. А после двух голов она вцепится в Наранхито хваткой бультерьера. Поэтому «Севилья» может очень выгодно продать своего бомбардира ближайшим летом и отбить вложенные в покупку 25 миллионов евро. Причём отбить в двойном размере.

А можно и не спешить с продажей. И это было бы грамотнее. Юссеф может принести немало пользы «Севилье». Лигу Европы в этом году выиграть уже не получится, но за Лигу чемпионов зацепиться можно. А потом ещё подержать сезончик-другой, выжать из этого Апельсина побольше соку, а потом уже продать. За сотню. Не меньше.