Из бывших вратарей не получаются успешные тренеры? Сени, Дзофф и Черчесов не согласны

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сегодня, 15:35

Разрушаем мифы на «Соккер.ру».

В футболе бытует мнение, что бывшие вратари не совсем способны добиться больших успехов на тренерском поприще. Это обобщение, как и многие другие, имеет в себе долю истины, но нередко разбивается конкретными примерами, самый свежий из которых — победа в чемпионате Бразилии «Фламенго» под руководством известного голкипера-бомбардира Рожерио Сени. Давайте разберемся, откуда вообще взялся такой стереотип? Есть несколько китов, на которых он держится.

1. Среди известных тренеров очень мало экс-вратарей

Чистая правда. Но есть много правд, с которыми нельзя соглашаться безоговорочно. Возьмите соотношение полевых футболистов к вратарям, получится пропорция примерно 1 к 10, учтите, что менеджерами становятся не только бывшие футболисты, но и умники без большой футбольной карьеры за плечами вроде Моуриньо, Тедеско или Слуцкого. Их мы не можем связывать с какими-либо игровыми амплуа, но эта гильдия составляет серьезную конкуренцию бывшим профессиональным футболистам, выбравшим тренерский путь. Но важнее всего то, что голкиперов изначально мало, поэтому количественный аргумент — вообще не аргумент.

2. У голкиперов особый менталитет, они всегда сами по себе

Ну да, вратарь — это профессия в профессии, парни в перчатках проводят много времени отдельно от полевых игроков, которых пренебрежительно называют «футболистики». Однако, опять же, не стоит стричь всех под одну гребенку и записывать всех вратарей в интроверты. Во-первых, голкиперы часто являются тренерами на поле — руководят защитой, во-вторых, среди охранников последнего рубежа немало лидеров и капитанов, а есть такие, как Пепе Рейна, которого Арагонес и Дель Боске брали на победные чемпионаты Европы и мундиаль, потому что он душа команды.

3. Вратари не понимают игру в целом, потому что всю жизнь смотрят футбол из ворот

Считается, что у вратарей за годы карьеры случается профессиональная деформация из-за позиции и эксклюзивных функций на поле. Футбол из ворот выглядит иначе, отметьте для себя, что вратарь всегда жмется спиной к линии ворот, у него 180 градусов ответственности, в то время как полевые должны крутиться на все 360. На самом деле, это имеет смысл, но только в том случае, если вратарь не смотрит матчи от бровки, с трибун или по телевизору время от времени, то есть абсолютно не интересуется игрой за пределами своих прямых обязанностей. Такие футболисты есть и не только среди вратарей, но они и не метят в тренеры.

Кто из бывших вратарей проявил себя на тренерской работе?

Рожерио Сени (Бразилия)

Начинаем с героя последних дней, начинающего тренера из Бразилии, завоевавшего свой первый трофей. Сени провел всю карьеру в «Сан-Паулу», сыграл около 1200 матчей и запомнился не только сэйвами, но и забитыми мячами, которых у Рожерио больше сотни. Сени — чемпион мира 2002 года (был дублером Маркоса) и трехкратный чемпион Бразилии, он играл в футбол до 42 лет, а вскоре после торжественного повешения перчаток на гвоздь перешел на тренерскую работу.

Сени пытался тренировать родной «Сан-Паулу», дважды возглавлял «Форталезу» и работал с «Крузейро», а в конце прошлого года ему доверили сильнейшую команду Бразилии — «Фламенго». Рожерио справился с управлением и привел «красно-черных» ко второму подряд титулу. Вклад бывшего вратаря отметили индивидуальной наградой лучшему тренеру чемпионата Бразилии.

Rogério Ceni foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro no #BoladePrataESPN! Parabéns, professor! 🏆❤️🖤#OitoPatamar



📸 André Porto/ESPN pic.twitter.com/QsDmRFRRTb — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2021

Дино Дзофф (Италия)

Великий вратарь Дзофф сыграл четыре сотни матчей за «Ювентус» и 112 раз выходил на поле в футболке сборной Италии, а в предпоследний год своей карьеры уже 40-летний Дино выиграл чемпионат мира в составе национальной команды, причем был основным вратарем и вошел в символическую сборную ЧМ -1982. Не растерялся Дзофф и на тренерском поприще.

Поработав пару лет наставником вратарей в «Ювентусе», Дзофф возглавил «Старую Синьору» в 1988-м. Бывший голкипер привел «бьянконери» к победам в Кубке Италии и Кубке УЕФА . В следующее десятилетие Дино трижды возглавлял «Лацио», а с 1998-го по 2000-й был главным в сборной Италии, с которой был в считанных секундах от победы на Евро-2000.

Раймон Гуталс (Бельгия)

В этом году исполнится 100 лет со дня рождения бельгийского «Мага». Игровая карьера Гуталса началась в далеком 1939-м, в следующие 18 лет он защищал ворота различных бельгийских клубов, но мировую известность приобрел в качестве тренера. У Раймона россыпь трофеев с «Андерлехтом» и «Стандардом», причем с брюссельцами он выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА , а до вершины «Маг» добрался к концу тренерской карьеры, когда выиграл с «Марселем» три чемпионата Франции и Лигу чемпионов. По версии France Football, Гуталс занимает 47-е место в рейтинге лучших тренеров за всю историю футбола.

Хулен Лопетеги (Испания)

Нынешний наставник «Севильи» играл в футбол за «Лас-Пальмас», «Логроньес» и «Райо Вальекано», а еще смотрел за игрой мастеров со скамеек «Реала» и «Барселоны». Лопетеги обратил на себя внимание в качестве тренера юношеской и молодежной сборных Испании, с которыми выиграл чемпионаты Европы. Потом Хулен работал с «Порту», возглавлял «Красную Фурию» и мадридский «Реал», а настоящее счастье снискал в «Севилье», с которой в прошлом году выиграл Лигу Европы.

Станислав Черчесов (Россия)

Черчесов был классным вратарем, который не нуждается в представлениях, и хотя его тренерское кредо не всем по душе, факты игнорировать нельзя. Перед нами серебряный призер чемпионата России, чемпион и обладатель Кубка Польши, четвертьфиналист чемпионата мира. Определенно, Станислав Саламович — один из самых успешных действующих тренеров из числа экс-вратарей.