Забил 100 голов быстрее легенд и побил рекорд ЛЧ. Холанда невозможно остановить

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вчера, 21:30

Удивительный юниор снова заставил о себе говорить.

Забил 20 голов в 14 матчах ЛЧ

Худшее, что есть в футболисте Холанда? Манера праздновать голы. Но нелепый прыжок может быть отсылкой к пафосным празднованиям, как у Роналду, ведь Эрлинг – балагур. Вчера ответил на провокацию вратаря «Севильи» после перебитого пенальти, крикнув ему: «Неудачник». Холанду немного повезло в том моменте, ведь и гол забил, и от игроков «Севильи», что за ним помчались, убежал. Хотя желтую карточку за неспортивное поведение получил.

Теперь у Эрлинга 20 мячей в 14 играх Лиги чемпионов. Это больше, чем у Зидана, Тотти, Роналдо, Адриано, Роналдиньо, Тевеса, Фалькао или Лукаку. Неплохая компания, где каждый сыграл больше поединков, чем норвежец. В случае Зидана можно начать спор, что плеймейкер не должен забивать много, но Фалькао или Лукаку – нападающие, а собрали меньше мячей.

Причем падением уровня турнира разницу не объяснить, ведь Холанд забивал ПСЖ , «Севилье», «Наполи», «Ливерпулю» и «Лацио». Из 20 голов в ЛЧ у Холанда больше половины – элитным соперникам. Статистику Эрлинга в Европе нельзя сравнивать с показателями Месси или Роналду, ведь двадцатый гол в ЛЧ Лионель забил после 40 матчей, Роналду – после 56 игр в турнире.

Кейну понадобилось 24 поединка, Левандовски – 36, так что вчера Холанд в 20 лет побил рекорд турнира, установленный форвардом «Тоттенхэма». Причем Холанд добрался до 20 гола в 20 лет и 231 день, побив рекорды и Мбаппе (был старше на год), и Месси (забил двадцатый мяч в 22 года и 266 дней).

У Эрлинга 102 гола за карьеру

Разогнался до сотни за 146 матчей. Мбаппе понадобилось 180 поединков, Месси – 210, Ибрагимовичу – 245 матчей, на сто больше, а Роналду – 301, разница в два раза. В этом сезоне у норвежца 29 матчей и 31 гол во всех турнирах, и явно не собирается останавливаться. Не всегда оборона «Боруссии» Д соответствует уровню игры Эрлинга, но форвард выручает.

В Бундеслиге забил по 4 гола «Баварии» и «Лейпцигу» — полуфиналистам ЛЧ . Отмечаем также возраст, в котором Холанд ставит рекорды. Мбаппе забил сотый мяч в 20 лет и 356 дней, Лукаку был почти на два года старше, чем сейчас норвежец. Агуэро и Месси собрали сто мячей позже. Руни и Оэуну было больше 23 лет, хотя оба рано начали на высоком уровне в клубах, где им доверяли.

Роналду и Фаулер тоже позади Холанда. Выше только Неймар из современных звезд, но не сравнить игры ЛЧ и Бундеслиги с матчами «Сантоса». Пушкаш и Пеле быстрее собирали сто голов, но с прошлого века футбол пошел вперед, Холанд играет с более профессиональными соперниками.

За него отдадут 150 млн евро

Как бывает у Райолы – 110 получит «Боруссия» Д, а еще 40 разделят агент и отец футболиста. Хитрый итальянец запустит ручонки в карманы клубов, что могут позволить контракт Эрлинга. Почему его заберут в большой клуб? У Холанда есть важная черта – не капризный в атаке.

Не требует, чтобы вся команда искала передачами только его, как это делает в «Баварии» Левандовски, или в «Айнтрахте» Андре Силва. Параллельно Эрлинг подрастает тактически, ведь его выпадения из игры связаны с действиями всей команды из Дортмунда, что менее чем за год сменит двух главных тренеров.

Но Холанду без разницы, кто тренер – и за первую сборную Норвегии забил 6 голов в 7 первых матчах. Так что покупателям надо готовить большие деньги. Но поскольку у Эрлинга личный контракт скромнее, чем у Месси или Мбаппе, то клубы, вроде «Манчестер Сити» предпочтут ставку на норвежца.

Интересно посмотреть на него в лиге, вроде АПЛ , уж больно хорош в солидной Лиге чемпионов, где забил 10 мячей в 6 матчах сезона. У Мбаппе пока 5 голов, у Левандовски – 4, так что Холанд может взять еще один индивидуальный приз, хотя ему всего двадцать лет.

Осталось 14 голов до рекорда

В прошлом сезоне за «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию» Д в сумме Холанд собрал 44 гола во всех турнирах. Впечатляющая статистика для 19-летнего форварда. Теперь у него 31 гол и достаточно матчей, чтобы повторить, или даже превзойти тот результат. Времени еще много, на юность форварда указывает хотя бы возраст младшей из ее сестер – фото опубликовал вчера отец игрока:

Семья у Эрлинга большая, ведь есть старший брат Астор, средняя сестра Габриэлле, а на семейном фото еще два ребенка:

Холанд точно не рос эгоистом, приходилось делиться, не был младшим любимчиком, которому все прощали. В этой норвежской семьи сильные спортивные гены. Двоюродный брат Холанда по имени Альберт Тьяланд в восемнадцать лет колотит мячи за молодежную команду «Мольде». Вряд ли получим сразу двух форвардов экстра-класса, но Эрлинг не единственный перспективный футболист за Рождественским семейным столом.

Как видите, можно играть с девочками в одном юношеском составе, как Холанд, готовиться в Австрии, а не в школе МЮ или «Реала», а потом выйти на поле и разнести оборону победителей ЛЧ , как «Ливерпуль», или ЛЕ , как «Севилья». Холанду еще многому надо научиться, но «Боруссия» Д с каждым дублем норвежца отдаляется от возможности его удержать. Особенно если не завоюют путевку в ЛЧ через Бундеслигу.

Эрлингу пора двигаться дальше, ведь убедил последних скептиков. И показательно, что нападающие, которые подобным образом стартовали в ЛЧ , зачастую успешно продолжали карьеру. У Холанда важна физика – награжден природой, есть инстинкты, как у юного Лукаку. Еще когда Ромелу одиннадцать лет назад сделал дубль в ворота сборной России, было ясно, что имеем дело с большим форвардом, хотя в тот день бельгийцу было всего 17 лет.

Ему и сейчас всего двадцать семь, а за широкими плечами почти триста голов за карьеру. Но у Холанда скорость выше – собрал сотню мячей, хотя не представляет лучшую команду большой лиги, или первую сборную в рейтинге ФИФА , как Лукаку. После прошлого сезона все говорили, что проверим Холанда вторым сезоном, первым полноценным в топ-5. После дублей в ворота «Баварии» и «Севильи» — это действующие обладатели двух еврокубков, последние сомнения отпали.

20 голов в 14 матчах Лиги чемпионов – феноменальный результат. Даже Дель Пьеро, Ван Нистелрой и Индзаги потратили больше матчей – от 26 до 28, чтобы забить два десятка мячей. Эрлинг играет без лишних движений и суеты, с улыбкой, и это тоже в нем подкупает. Это юный и неопытный, но монстр – с легкостью поднял руками над землей семидесятикилограммового Марко Ройса, природа на сыне бывшего защитника «Манчестер Сити» точно не отдыхала.

Отсутствие травм и правильный выбор нового клуба с толковым тренером – все, что нужно Холанду для превращения из сенсации в зрелого игрока с коллекцией трофеев. Все остальное у него уже есть.