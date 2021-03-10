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Забил 100 голов быстрее легенд и побил рекорд ЛЧ. Холанда невозможно остановить

вчера, 21:30
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Удивительный юниор снова заставил о себе говорить.

Забил 20 голов в 14 матчах ЛЧ

Худшее, что есть в футболисте Холанда? Манера праздновать голы. Но нелепый прыжок может быть отсылкой к пафосным празднованиям, как у Роналду, ведь Эрлинг – балагур. Вчера ответил на провокацию вратаря «Севильи» после перебитого пенальти, крикнув ему: «Неудачник». Холанду немного повезло в том моменте, ведь и гол забил, и от игроков «Севильи», что за ним помчались, убежал. Хотя желтую карточку за неспортивное поведение получил.

Теперь у Эрлинга 20 мячей в 14 играх Лиги чемпионов. Это больше, чем у Зидана, Тотти, Роналдо, Адриано, Роналдиньо, Тевеса, Фалькао или Лукаку. Неплохая компания, где каждый сыграл больше поединков, чем норвежец. В случае Зидана можно начать спор, что плеймейкер не должен забивать много, но Фалькао или Лукаку – нападающие, а собрали меньше мячей.

Причем падением уровня турнира разницу не объяснить, ведь Холанд забивал ПСЖ, «Севилье», «Наполи», «Ливерпулю» и «Лацио». Из 20 голов в ЛЧ у Холанда больше половины – элитным соперникам. Статистику Эрлинга в Европе нельзя сравнивать с показателями Месси или Роналду, ведь двадцатый гол в ЛЧ Лионель забил после 40 матчей, Роналду – после 56 игр в турнире.

Кейну понадобилось 24 поединка, Левандовски – 36, так что вчера Холанд в 20 лет побил рекорд турнира, установленный форвардом «Тоттенхэма». Причем Холанд добрался до 20 гола в 20 лет и 231 день, побив рекорды и Мбаппе (был старше на год), и Месси (забил двадцатый мяч в 22 года и 266 дней).

У Эрлинга 102 гола за карьеру

Разогнался до сотни за 146 матчей. Мбаппе понадобилось 180 поединков, Месси – 210, Ибрагимовичу – 245 матчей, на сто больше, а Роналду – 301, разница в два раза. В этом сезоне у норвежца 29 матчей и 31 гол во всех турнирах, и явно не собирается останавливаться. Не всегда оборона «Боруссии» Д соответствует уровню игры Эрлинга, но форвард выручает.

В Бундеслиге забил по 4 гола «Баварии» и «Лейпцигу» — полуфиналистам ЛЧ. Отмечаем также возраст, в котором Холанд ставит рекорды. Мбаппе забил сотый мяч в 20 лет и 356 дней, Лукаку был почти на два года старше, чем сейчас норвежец. Агуэро и Месси собрали сто мячей позже. Руни и Оэуну было больше 23 лет, хотя оба рано начали на высоком уровне в клубах, где им доверяли.

Роналду и Фаулер тоже позади Холанда. Выше только Неймар из современных звезд, но не сравнить игры ЛЧ и Бундеслиги с матчами «Сантоса». Пушкаш и Пеле быстрее собирали сто голов, но с прошлого века футбол пошел вперед, Холанд играет с более профессиональными соперниками.

За него отдадут 150 млн евро

Как бывает у Райолы – 110 получит «Боруссия» Д, а еще 40 разделят агент и отец футболиста. Хитрый итальянец запустит ручонки в карманы клубов, что могут позволить контракт Эрлинга. Почему его заберут в большой клуб? У Холанда есть важная черта – не капризный в атаке.

Не требует, чтобы вся команда искала передачами только его, как это делает в «Баварии» Левандовски, или в «Айнтрахте» Андре Силва. Параллельно Эрлинг подрастает тактически, ведь его выпадения из игры связаны с действиями всей команды из Дортмунда, что менее чем за год сменит двух главных тренеров.

Но Холанду без разницы, кто тренер – и за первую сборную Норвегии забил 6 голов в 7 первых матчах. Так что покупателям надо готовить большие деньги. Но поскольку у Эрлинга личный контракт скромнее, чем у Месси или Мбаппе, то клубы, вроде «Манчестер Сити» предпочтут ставку на норвежца.

Интересно посмотреть на него в лиге, вроде АПЛ, уж больно хорош в солидной Лиге чемпионов, где забил 10 мячей в 6 матчах сезона. У Мбаппе пока 5 голов, у Левандовски – 4, так что Холанд может взять еще один индивидуальный приз, хотя ему всего двадцать лет.

Осталось 14 голов до рекорда

В прошлом сезоне за «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию» Д в сумме Холанд собрал 44 гола во всех турнирах. Впечатляющая статистика для 19-летнего форварда. Теперь у него 31 гол и достаточно матчей, чтобы повторить, или даже превзойти тот результат. Времени еще много, на юность форварда указывает хотя бы возраст младшей из ее сестер – фото опубликовал вчера отец игрока:

Семья у Эрлинга большая, ведь есть старший брат Астор, средняя сестра Габриэлле, а на семейном фото еще два ребенка:

Холанд точно не рос эгоистом, приходилось делиться, не был младшим любимчиком, которому все прощали. В этой норвежской семьи сильные спортивные гены. Двоюродный брат Холанда по имени Альберт Тьяланд в восемнадцать лет колотит мячи за молодежную команду «Мольде». Вряд ли получим сразу двух форвардов экстра-класса, но Эрлинг не единственный перспективный футболист за Рождественским семейным столом.

Как видите, можно играть с девочками в одном юношеском составе, как Холанд, готовиться в Австрии, а не в школе МЮ или «Реала», а потом выйти на поле и разнести оборону победителей ЛЧ, как «Ливерпуль», или ЛЕ, как «Севилья». Холанду еще многому надо научиться, но «Боруссия» Д с каждым дублем норвежца отдаляется от возможности его удержать. Особенно если не завоюют путевку в ЛЧ через Бундеслигу.

Эрлингу пора двигаться дальше, ведь убедил последних скептиков. И показательно, что нападающие, которые подобным образом стартовали в ЛЧ, зачастую успешно продолжали карьеру. У Холанда важна физика – награжден природой, есть инстинкты, как у юного Лукаку. Еще когда Ромелу одиннадцать лет назад сделал дубль в ворота сборной России, было ясно, что имеем дело с большим форвардом, хотя в тот день бельгийцу было всего 17 лет.

Ему и сейчас всего двадцать семь, а за широкими плечами почти триста голов за карьеру. Но у Холанда скорость выше – собрал сотню мячей, хотя не представляет лучшую команду большой лиги, или первую сборную в рейтинге ФИФА, как Лукаку. После прошлого сезона все говорили, что проверим Холанда вторым сезоном, первым полноценным в топ-5. После дублей в ворота «Баварии» и «Севильи» — это действующие обладатели двух еврокубков, последние сомнения отпали.

20 голов в 14 матчах Лиги чемпионов – феноменальный результат. Даже Дель Пьеро, Ван Нистелрой и Индзаги потратили больше матчей – от 26 до 28, чтобы забить два десятка мячей. Эрлинг играет без лишних движений и суеты, с улыбкой, и это тоже в нем подкупает. Это юный и неопытный, но монстр – с легкостью поднял руками над землей семидесятикилограммового Марко Ройса, природа на сыне бывшего защитника «Манчестер Сити» точно не отдыхала.

Отсутствие травм и правильный выбор нового клуба с толковым тренером – все, что нужно Холанду для превращения из сенсации в зрелого игрока с коллекцией трофеев. Все остальное у него уже есть.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 01:05
Да, Ройса прикольно поднял руками, без усилия. Кто не смотрел матч - это такая благодарность за голевой пас была.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 23:43
был такой футболист Туре Андре Фло. играл за Челси. Тот Челси без Абрамовича. Холанд напоминает того нападающего.
Нази
Нази
вчера в 22:55
Как он это делает? С виду карявый какой-то. Ни какого дриблинга. Обводок. Просто очень сильно развито голевое чутьё. Знает где и когда необходимо отказаться.
valt134
valt134
вчера в 22:51
Машина...
Persenchik
Persenchik
вчера в 22:29
Хоть миллион пускай забьет. Даже до величия Дель Пьеро ему как до Луны. Халланд пока лишь способный, добротный нападающий. 😊
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:02
У Холанда "реактивная скорость" по "побитию рекордов", в таком возрасте, такими темпами, вскоре все футбольные рекорды, которые представляют интерес для любителей футбола, могут принадлежать Эрлингу. Только вчера за один матч в Лиге чемпионов с "Севильей":

Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд Кейна
Холанд — самый молодой игрок, забивший в шести матчах ЛЧ подряд
Холанд повторил достижение Обамеянга в составе «Боруссии» Дортмунд
Холанд первым в истории ЛЧ забил не менее 2 голов в 4 матчах подряд

Это что-то из области фантастики, но это реальность!
Хочется пожелать Эрлингу: Главное без травм!

Автору спасибо за очень интересную статью!
shlomo
shlomo
вчера в 21:39
Спасибо за статью....ну что, этот парень разрывает любую оборону в чемпионате Германии и не только......и его уже хотят все топ клубы.....и вот самый главный вопрос куда же он перейдет?....сразу хочется оговориться, что использовать Холланда сможет абсолютно любой тренер....поэтому выбор даже больше чем можно предположить....но вот почему то хочется сказать о самом маловероятном, но упомянуть стоит..... Сульшер, работавший с Холландом в Мольде, уже давно зовет его к себе в МЮ, но у семьи Холланда и МЮ взаимоотношения довольно тяжелые(история с травмой его отца)...ну в любом случае хочется пожелать парню удачи и пусть у него все получится....
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