Auf Wiedersehen, Йоги! 15 фактов о покидающем сборную Германии после 15 лет работы Йоахиме Лёве

Во вторник Немецкий футбольный союз объявил о грядущем расставании с главным тренером сборной Германии: Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020, что положит конец одному из самых долгих периодов работы тренера у руля национальной команды. Контракт Лёва действовал до 2022 года, он должен был готовить Бундесманшафт к чемпионату мира в Катаре, однако были достигнуты договоренности о досрочном расторжении отношений. Таким образом, уже очень скоро у сборной Германии впервые за 15 лет появится новый тренер — преемник Лёва.

61-летний специалист сыграл важнейшую роль в реконструкции футбольной философии сборной Германии и ее восстановлении в статусе одной из сильнейших и грозных команд в мировом футболе. Под руководством Лёва Бундесманшафт финишировала в призах на всех крупных турнирах, кроме провального ЧМ -2018, после которого Йоги непрерывно купается в критике. Ну а вершиной его работы стала победа сборной Германии на мундиале-2014 с показательным выносом тела хозяев-бразильцев в полуфинале (7:1) и победой над командой Месси в финале (1:0).

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020 . pic.twitter.com/t4OuyQmaSC

15 фактов о 15 годах Йоахима Лёва у руля сборной Германии

1. Лёв возглавил Бундесманшафт 12 июля 2006 года, однако его отношения с национальной командой начались за два года до этого, когда Йоахим подписал контракт с Немецким футбольным союзом в качестве помощника Юргена Клинсманна, который руководил сборной Германии с 2004-го по 2006-й. Под руководством Клинси немцы заняли третье место на домашнем чемпионате мира, после чего он ушел в отставку и оставил в качестве преемника своего надежного помощника Лева. Тогда никто не мог представить, что Йоги станет тренером-эпохой.

2. На сегодняшний день Лёв руководит сборной Германии 14 лет и 240 дней. Никто из тренеров европейских сборных не работает на своем посту так долго. На втором месте после Йоахима расположился Кольдо Альварес, который рулит сборной Андорры 11 лет и 35 дней. Символично, что финал Евро-2020 назначен на 12 июля, то есть если сборная Германии доберется до решающего матча грядущего чемпионата, Лёв может уйти в отставку после ровно 15 лет на тренерском мостике Бундесманшафт, день в день.

3. Не только в Европе, но и в мире сейчас нет более «долгоиграющего» тренера, чем Йоахим Лёв. Правда, тут ему подыграла пандемия COVID-19, из-за вызванных которой финансовых проблем Футбольная ассоциация Уругвая в прошлом году была вынуждена уволить 400 сотрудников во главе с гуру Оскаром Табаресом, который работал с «селесте» с марта 2006 года.

4. Лёв был относительно неизвестным тренером до своей работы со сборной Германии. На клубном уровне Йоахим тренировал «Штутгарт» и «Карлсруэ», короткими наездами работал в Турции — с «Фенербахче» и «Аданаспором», и в Австрии — с «Тиролем», где тренировал Черчесова, и «Аустрией».

5. У Йоги была профессиональная футбольная карьера, он играл на позициях нападающего и полузащитника, но Лёв-футболист гораздо менее успешен, чем Лёв-тренер. В основном Йоахим играл во второй Бундеслиге за «Фрайбург», хотя в начале 80-х он забил 7 голов в 52 матчах на высшем уровне за «Штутгарт», франкфуртский «Айнтрахт» и «Карлсруэ».

6. По меркам второго немецкого дивизиона Йоахим Лёв был достаточно успешным футболистом, кроме того, он до сих пор удерживает вторую строчку среди лучших бомбардиров в истории «Фрайбурга» (81 гол в 252 матчах). А на заре карьеры Йоги даже вызывался в молодежную сборную Германии, за которую сыграл 4 матча и не отметился голами.

7. Тренерская карьера Лёва стартовала в уже далеком 1994 году, причем до того, как он объявил о завершении футбольной карьеры. Йоахим тогда доигрывал в швейцарском «Винтеруре», параллельно работая помощником тренера в молодежном составе своего клуба. Повесив бутсы на гвоздь, Йоги вернулся в Германию, чтобы войти в тренерский штаб «Штутгарта», который через год возглавил самостоятельно. Со швабами Лёв выиграл Кубок Германии и уступил в финале Кубка УЕФА 1997/98 «Челси».

8. Лёв — всего лишь третий тренер в истории сборной Германии, не выступавший за главную команду своей страны в качестве футболиста. Первым был Отто Нерц (1926-1936), а вторым Эрих Риббек (1998-2000).

9. За 15 лет работы Лёва многие игроки под его руководством дебютировали в составе сборной Германии, в том числе Мануэль Нойер и Томас Мюллер, а самыми первыми новичками Бундесманшафт при Йоахиме стали Малик Фати и Мануэль Фридрих, которые вышли на замены в товарищеском матче против Швеции в 2006 году. В октябре 2018-го при Леве за Германию дебютировал 100-й игрок — Марк Ут из «Шальке». Знаменательное событие произошло в 168-м матче Лева у руля сборной.

10. Лёв руководил сборной Германии на семи крупных международных турнирах, включая Кубок Конфедераций 2017 года. Два раза его команда побеждала, трижды играла в финале, шесть раз выходила в полуфинал.

11. Йоахим Лёв владеет рекордом среди тренеров: он провел больше всего матчей (34) и одержал больше побед (23), чем любой тренер за всю историю, в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы

34 — Joachim #Löw has managed (34) and won (23) more matches at the European Championships and World Cups combined than any other manager in history. Danke. @DFB_Team_EN | @EURO2020 pic.twitter.com/uYkbQWeqyO