Мбаппе повторил достижение Шевченко. Теперь трансфер Килиана стоит 250 млн евро

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17 февраля 2021, 21:00

Француз повторил подвиг, совершенный еще до его рождения.

Рекорд Шевченко держался с 1997 года

Килиана не было в проекте, когда Шевченко с «Динамо» уничтожил «Барселону» в гостях – украинцы накидали четыре безответных мяча команде Ван Гала со звездами калибра Байи, Коуту, Серхи, Ривалдо и Фигу на поле. В том же сезоне, но чуть раньше, три гола каталонцам забил Фаустино Асприлья, но колумбиец принес «Ньюкаслу» домашнюю победу со счетом 3:2.

После этого ни один футболист в Лиге чемпионов не делал хет-трик против «Барселоны». Теперь удивительная серия длительностью почти в четверть века завершилась, причем если Шевченко отличился на групповом этапе, то Мбаппе забил трижды в плей-офф. Многим было интересно увидеть встречу Неймара с Месси, но вместо них сиял француз, что в 22 года убил «Барселону» в гостях.

На «Камп Ноу» хет-трик соперника – редчайшее явление, всего второй случай в истории Лиги чемпионов для клуба, что переживает не лучшие времена и поставил на тренера, которого не пожалели бросить под поезд кризиса, вызванного действиями и бездействием Бартомеу. Но это глобально, локально вся вина на Кумане. У тренера было много месяцев для подготовки именно к ПСЖ , но тактически каталонцы провалились.

Мбаппе не является мастером больших игр в ЛЧ

Дело не только в неудачном финале Лиги чемпионов. Килиан до вчера редко выдавал великие встречи в плей-офф. Помним, как зажглась его звезда – после двух голов «Манчестер Сити», но там общий счет 6:6. Мячи юного француза стали решающими, но забивал не только он. Пусть отличался также против «Боруссии» Д и «Ювентуса», в финал «Монако» не попал, а Килиан пошел искать счастья в Париже.

За ПСЖ участвовал в погромах или забивал в проигранных матчах «Баварии» и «Ливерпулю» на групповой стадии. А вот в решающий момент предпочитал или молчать, или промахиваться. В прошлом сезоне на счету Мбаппе было три точных удара против «Брюгге», голы «Реалу» и «Галатасараю», а затем ни одного мяча в плей-офф турнира. В финале Килиан не стал героем, как и Неймар, оба проигрывали Нойеру.

Так что для чемпиона мира вчера случился исторический прорыв. В новом сезоне у него был только дубль в ворота «Истанбула», но три мяча на «Камп Ноу» возвращают Мбаппе в борьбу за корону лучшего снайпера сезона в ЛЧ . А заодно напоминают, что у парня есть время, чтобы стать еще круче. В 22 года ни Роналду, ни Месси не были такими монстрами, как в более зрелом возрасте.

Шейхи и жажда денег могут испортить карьеру

Опасения, что Мбаппе не перерастет лигу, где ПСЖ надо постараться, чтобы отдать титул, остаются. Связаны они с финансовым могуществом катарских шейхов, что не хотят отпускать Килиана, хотя и понимают – если принцам хочется селфи с Месси, то надо отпустить француза, получить деньги и вложить их в аргентинца. Знакомая тактика, ведь Ибрагимович уже играл за ПСЖ , и получалось у ветерана во Франции в солидном возрасте очень круто.

Вероятность трансфера Месси растет, ведь фанаты «Барселоны» на днях раззадорили президента парижан Аль-Хеллаифи, ведь назвали его ругательством, что для арабского мужчины – большое личное оскорбление. Агрессивные катарцы сделают все, чтобы их врагам из «Манчестер Сити» капитан «Барселоны» не достался, хотя для футбола в целом Месси в АПЛ на пару лет – зрелище более увлекательное, чем в Лиге 1.

Своевременный уход Мбаппе тоже в интересах мирового футбола. Но если отец форварда, что ведет его дела, возьмет гору денег шейхов, а не Переса, если ПСЖ выкрутит руки УЕФА хитрыми спонсорскими контрактами, чтобы собрать тройку Неймара, Месси и Мбаппе, то в следующем сезоне увидим, как французские линии обороны в Лиге 1 трещат по швам. Килиану в любом случае есть куда расти, ведь за один матч забил 3 мяча, а за 10 игр нового года до этого – 4.

Мбаппе помог футболу — Месси точно сменит клуб

Лионелю точно надоело унижаться, и хотя отчасти сам виноват – у аргентинца собралось больше десятков плохих или ужасных решающих матчей, вчера ПСЖ Почеттино обыграл «Барселону» Кумана, а не только Месси. Капитан привычно не повел команду за собой, но это Пике дергал Мбаппе за футболку, позволяя оторваться, это Ленгле упускал Кина, это Бускетс забывал перекрыть опорную зону.

Куман показал свой тренерский уровень, проиграв 5 из 8 матчей Почеттино. Тренеру с амбициями в ЛЧ стыдно уступать бывшему наставнику «шпор». А если оценивать на полном серьезе, то для футбола поражение «Барселоны» — большой подарок. Месси теперь не подумает остаться. И это здорово, поскольку Лионель уже сейчас должен был играть за «Манчестер Сити» или ПСЖ в крайнем случае.

Бартомеу не сдержал слово, а заплатит за это весь каталонский клуб. А для «Барселоны» ужас в том, что разгром от ПСЖ не является чем-то новым. Да и вообще погром в плей-офф Лиги чемпионов – стабильная практика для каталонцев. Но теперь вряд ли найдут турецкого арбитра, что спасет в ответной игре с парижанами. Неймар больше не играет за каталонцев, а Почеттино мечтает о второй финальной попытке для себя и старого-нового клуба.

Килиан боится ошибиться с выбором будущего клуба

Заметно по его комплименту в адрес ПСЖ после матча. Мбаппе теперь делает разницу, но к роскоши легко привыкнуть, когда речь об исключительно одаренном игроке. Француз понимает, что в ПСЖ можно заработать репутацию феномена, что была у Веа или Роналдиньо, но без следующего шага выйти на «Золотой мяч» сложно.

Пунктом назначения, скорее всего, будет «Реал». Так что это не последняя встреча Килиана против «Барселоны». Зарождается интересное противостояние, пускай в унылые для каталонского клуба времена – когда их шансы может оживить разве что пенальти, о котором спорят фанаты. Де Йонг удачно завалился на газон, но дальше Мбаппе и Кин написали эпитафию.

Теперь «Барселоне» надо переиграть ПСЖ со счетом вроде 0:4, 2:5 или 3:6, чтобы пройти дальше, шансы на такой камбэк лишь теоретические. Вчера фанат «Эспаньола» Почеттино грамотно подготовился к тактике Кумана, а фанат «Реала» Мбаппе сыграл лучший матч в Лиге чемпионов, стерев в порошок оборону «Барселоны», которая до этого собрала серию из 7 побед в 8 играх.

Француз ввязался в перепалку и рискует получить бан

Килиан в 22 года вышел на третье место по голам в истории ПСЖ . С одной стороны это показывает, что парижане не исторический гранд, с другой — выше только Кавани и Ибрагимович. Француз опередил Паулету, у него 111 голов и 59 голевых передач в 153 играх – создает голы чаще, чем раз за игру. Мбаппе точно не стоит засиживаться в ПСЖ , пора искать лигу, где уровень соперничества выше. Хотя деньги и статус вечного чемпиона подмывают остаться, а финансовые проблемы «Реала» усложняют сделку для Переса.

Мбаппе не уйдет дешевле 230-250 млн евро, побьет рекорд Неймара. Лучше, если уедет из Франции молодым, как Роналдиньо. Но Килиану важно не зазнаваться. До матча француз спросил Почеттино, сколько у того побед на «Камп Ноу», а когда узнал, что одна с «Эспаньолом», то заверил тренера: «Завтра будет две». Килиан сделал, как говорил, но не стоит влезать в скандалы – если докажут, что Мбаппе грозил расправой Альбе, то получит дисквалификацию.

Молодой еще, горячий, но надо уважать собственный талант и концентрироваться на футболе. Мбаппе не второй Месси, не второй Роналду, скорее наследник стиля бразильца Роналдо. Круто, что у талантливого парня многое получается, но важно, чтобы его агрессия была строго спортивной, а за пределами поля Мбаппе остался собой – улыбчивым и не забывающим, откуда пришел в мир большого футбола.