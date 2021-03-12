«Вердер» — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1615537527

вчера, 11:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Бавария», который состоится 13 марта 2021 года.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» вернула себе уверенность и забила 13 голов за последние три проведенных игры. Команда немного растеряла свое превосходство в Бундеслиге, но продолжает удерживать лидирующую позицию и начала вновь стабильно набирать очки. Подопечные Ханси Флика не имеют права терять очки, ведь они могут стать решающими в битве за чемпионство.

6 марта «Бавария» обыграла в принципиальном поединке «Боруссию» Дортмунд (4:2), а 28 февраля команда крупно выиграла у «Кельна» (5:1).

«Вердер»

«Вердер» занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги и чувствует себя в безопасности относительно зоны вылета. Команда последние матчи проводит достаточно стабильно и представить, что команда окажется за бортом Бундеслиги по окончанию сезона довольно проблематично.

В перенесенном матче чемпионате 10 марта «Вердер» обыграл в гостях «Арминию» (2:0), а 7 марта команда сыграла вничью с «Кельном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» — 11.02

Ничья – 6.43

Победит «Бавария» — 1.272

Статистика

Пять последних матчей «Баварии» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют».

«Бавария» выиграла пять выездных матчей из шести во всех турнирах.

«Вердер» проигрывал последний раз 21 февраля в матче с «Хоффенхаймом» (0:4).

«Бавария» побеждает «Вердер» в 19 матчах из последних 20.

Прогноз

Чемпион Германии в отличии от некоторых предыдущих сезонов не имеет большого отрыва от преследователей и разница между ними и «РБ Лепциг» всего 2 очка. В такой ситуации рекомендуем поставить в БК Pinnacle на победу «Баварии» с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составляет 1.709.