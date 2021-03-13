«Милан» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура серии А «Милан» — «Наполи», который состоится 14 марта 2021 года.

«Милан»

«Милан» несколько дней назад провел тяжелый матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1) и перед матчем с «Наполи» будет восстанавливаться в ускоренном режиме. Команда после неудачной серии поединков начала вновь набирать очки и попытается навязать борьбу за чемпионство «Интеру».

Седьмого марта «Милан» обыграл на выезде «Верону» (2:0), а третьего числа не смог до конца сломить оборону «Удинезе» и был вынужден ограничиться ничьей (1:1).

«Наполи»

«Наполи» играет достаточно стабильно в последнее время, и набирает очки с постоянной регулярностью. Команда занимает шестое место, а в ее активе 47 очков. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, и коллектив из Неаполя вполне может их отыграть. Парни Гаттузо набрали ход и собираются обеспечить «Милан» проблемами в этой встрече.

Седьмого марта «Наполи» оказался сильнее «Болоньи» (3:1), а третьего марта сыграли в результативную ничью с «Сассуоло» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» — 2.7

Ничья – 3.27

Победит «Наполи» — 2.9

Статистика

«Милан» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах за последнее время.

«Наполи» за десять поединков смог выиграть всего четыре из них во всех турнирах.

За проведенные пять последних матчей между клубами, три из них завершились ничьей.

Четыре последних матча между клубами на поле «Милана» завершались тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.892. Команда находится в хорошем настроении после успешного матча в Англии и имеет все шансы как минимум не проиграть в домашнем матче против серьезного соперника.