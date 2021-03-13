«Милан» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура серии А «Милан» — «Наполи», который состоится 14 марта 2021 года.
«Милан»
«Милан» несколько дней назад провел тяжелый матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1) и перед матчем с «Наполи» будет восстанавливаться в ускоренном режиме. Команда после неудачной серии поединков начала вновь набирать очки и попытается навязать борьбу за чемпионство «Интеру».
Седьмого марта «Милан» обыграл на выезде «Верону» (2:0), а третьего числа не смог до конца сломить оборону «Удинезе» и был вынужден ограничиться ничьей (1:1).
«Наполи»
«Наполи» играет достаточно стабильно в последнее время, и набирает очки с постоянной регулярностью. Команда занимает шестое место, а в ее активе 47 очков. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, и коллектив из Неаполя вполне может их отыграть. Парни Гаттузо набрали ход и собираются обеспечить «Милан» проблемами в этой встрече.
Седьмого марта «Наполи» оказался сильнее «Болоньи» (3:1), а третьего марта сыграли в результативную ничью с «Сассуоло» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» — 2.7
- Ничья – 3.27
- Победит «Наполи» — 2.9
Статистика
- «Милан» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах за последнее время.
- «Наполи» за десять поединков смог выиграть всего четыре из них во всех турнирах.
- За проведенные пять последних матчей между клубами, три из них завершились ничьей.
- Четыре последних матча между клубами на поле «Милана» завершались тоталом меньше 2.5 мячей.
Прогноз
Поставить на победу «Милана» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.892. Команда находится в хорошем настроении после успешного матча в Англии и имеет все шансы как минимум не проиграть в домашнем матче против серьезного соперника.