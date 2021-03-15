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«Реал» Мадрид – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта», который состоится 16 марта 2021 года.

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб добился победы в первом матче против «Аталанты» (1:0). Встреча вызвала много споров по поводу удаления игрока итальянского клуба, и сделать выводы, кто был сильнее тогда очень проблематично. Коллектив Зидана будет настраиваться на настоящую битву, ведь один гол «Аталанты» уже даст преимущество команде Гасперини.

13 марта «Реал» Мадрид обыграл на в домашнем матче «Эльче» (2:1), а седьмого числа разошелся миром с лидером Примеры «Атлетико» (1:1), где ничейный результат спас Карим Бензема, забивший в концовке матча.

«Аталанта»

Команда показывает качественный футбол и по мнению многих экспертов для клуба из Бергамо еще не все потеряно. Коллектив играет слаженно и достаточно много забивает, хотя с топ-клубами в последнее время испытывает определенные трудности. Ответный матч обещает быть напряженным и интересным.

Двенадцатого марта «Аталанта» обыграла «Специю» (3:1), а восьмого числа на выезде уступила лидеру чемпионата Италии «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид — 2.11
  • Ничья – 3.82
  • Победит «Аталанта» — 3.41

Статистика

  • «Реал» Мадрид не проигрывает в восьми матчах подряд во всех турнирах.
  • «Аталанта» проиграла всего один мяч из последних десяти поединков во всех турнирах.
  • Шесть последних выездных встречи итальянского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей.
  • «Реал» Мадрид забивает в 15 последних домашних матчах подряд.

Прогноз

Поставить тотал меньше 2.5 мячей букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.21. Вероятнее всего мы увидим отражение первого матча, где оба коллектива будут играть аккуратно, стараясь исключить максимум ошибок. За низовой матч говорит и статистика последних матчей клубов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:27
Что то уже не очень верится, что Реал блеснёт....
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