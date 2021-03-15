«Реал» Мадрид – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта», который состоится 16 марта 2021 года.

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб добился победы в первом матче против «Аталанты» (1:0). Встреча вызвала много споров по поводу удаления игрока итальянского клуба, и сделать выводы, кто был сильнее тогда очень проблематично. Коллектив Зидана будет настраиваться на настоящую битву, ведь один гол «Аталанты» уже даст преимущество команде Гасперини.

13 марта «Реал» Мадрид обыграл на в домашнем матче «Эльче» (2:1), а седьмого числа разошелся миром с лидером Примеры «Атлетико» (1:1), где ничейный результат спас Карим Бензема, забивший в концовке матча.

«Аталанта»

Команда показывает качественный футбол и по мнению многих экспертов для клуба из Бергамо еще не все потеряно. Коллектив играет слаженно и достаточно много забивает, хотя с топ-клубами в последнее время испытывает определенные трудности. Ответный матч обещает быть напряженным и интересным.

Двенадцатого марта «Аталанта» обыграла «Специю» (3:1), а восьмого числа на выезде уступила лидеру чемпионата Италии «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид — 2.11

Ничья – 3.82

Победит «Аталанта» — 3.41

Статистика

«Реал» Мадрид не проигрывает в восьми матчах подряд во всех турнирах.

«Аталанта» проиграла всего один мяч из последних десяти поединков во всех турнирах.

Шесть последних выездных встречи итальянского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Реал» Мадрид забивает в 15 последних домашних матчах подряд.

Прогноз

Поставить тотал меньше 2.5 мячей букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.21. Вероятнее всего мы увидим отражение первого матча, где оба коллектива будут играть аккуратно, стараясь исключить максимум ошибок. За низовой матч говорит и статистика последних матчей клубов.