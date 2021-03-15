«Бавария» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Лацио», который состоится 17 марта 2021 года.
«Бавария»
Клуб из Мюнхена еще в первом матче практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы и в ответном поединке просто должен подтвердить свое превосходство. Команда выиграла несколько последних матчей и оторвалась от «РБ Лейпциг» в чемпионате на 4 пункта. Сложно представить за счет чего «Лацио» сможет создать проблемы прошлогоднему победителю турнира.
Тринадцатого марта «Бавария» обыграла «Вердер» (3:1), а шестого числа одержала волевую победу в принципиальном матче против «Боруссии» Дортмунд (4:2).
«Лацио»
Подопечные Симоне Индзаги заметно сдали в результатах. Команда сместилась на седьмое место в серии А и ухудшила свои шансы попасть в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. Первый матч против немцев коллектив проиграл из-за грубых ошибок в обороне, и теперь отыграть четыре мяча в Мюнхене практически невозможно. Команда попытается достойно выступить в ответном матче и сложить о себе хорошее впечатление напоследок.
12 марта римский клуб обыграл аутсайдера «Кротоне» (3:2), а шестого числа уступил действующему чемпиону Италии «Ювентусу» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» — 1.338
- Ничья – 5.76
- Победит «Лацио» — 8.97
Статистика
- Последние пять матчей «Баварии» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»
- «Лацио» проиграл четыре из шести последних матчей.
- «Бавария» забивает на своем стадионе более 25 матчей во всех турнирах.
- «Лацио» выиграл всего три матча из десяти последних на выезде.
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.917. Немецкий клуб откровенно сильнее итальянцев и не захочет портить свою статистику и репутацию, несмотря на огромное преимущество после первого матча.