«Бавария» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Лацио», который состоится 17 марта 2021 года.

«Бавария»

Клуб из Мюнхена еще в первом матче практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы и в ответном поединке просто должен подтвердить свое превосходство. Команда выиграла несколько последних матчей и оторвалась от «РБ Лейпциг» в чемпионате на 4 пункта. Сложно представить за счет чего «Лацио» сможет создать проблемы прошлогоднему победителю турнира.

Тринадцатого марта «Бавария» обыграла «Вердер» (3:1), а шестого числа одержала волевую победу в принципиальном матче против «Боруссии» Дортмунд (4:2).

«Лацио»

Подопечные Симоне Индзаги заметно сдали в результатах. Команда сместилась на седьмое место в серии А и ухудшила свои шансы попасть в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. Первый матч против немцев коллектив проиграл из-за грубых ошибок в обороне, и теперь отыграть четыре мяча в Мюнхене практически невозможно. Команда попытается достойно выступить в ответном матче и сложить о себе хорошее впечатление напоследок.

12 марта римский клуб обыграл аутсайдера «Кротоне» (3:2), а шестого числа уступил действующему чемпиону Италии «Ювентусу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.338

Ничья – 5.76

Победит «Лацио» — 8.97

Статистика

Последние пять матчей «Баварии» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»

«Лацио» проиграл четыре из шести последних матчей.

«Бавария» забивает на своем стадионе более 25 матчей во всех турнирах.

«Лацио» выиграл всего три матча из десяти последних на выезде.

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.917. Немецкий клуб откровенно сильнее итальянцев и не захочет портить свою статистику и репутацию, несмотря на огромное преимущество после первого матча.