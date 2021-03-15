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Сборная 22-го тура РПЛ: Максименко с крутыми сэйвами, Жемалетдинов с хет-триком ассистов, снова Соболев и Макаров

вчера, 19:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Чорлука Ведран
Чорлука Ведран
Защитник
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Надежные, яркие, лучшие.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

У Максименко всего два сэйва в матче с «Динамо», но если вы видели эти спасения, то согласитесь: вратарь «Спартака» защитил победный счет, справившись с ударами Варелы и Тюкавина. Добавьте уверенную игру на выходах и качественные длинные пасы на Соболева — получите одного из героев старейшего дерби страны.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Первый тайм против «Ахмата» был продолжением неудачных матчей с «Ростовом» и «Рубином»: «Зенит» создавал моменты, но оставался без голов из-за низкой реализации. Проклятие снял Вячеслав Караваев, который дальним и дерзким ударом застал Гиорги Шелию врасплох. Вложил все — и технику, и смелость, и удачу. Получилось красиво, но важнее то, что Вячеслав положил начало долгожданной победе.

Илья Кутепов («Спартак»)

Перед матчем было много разговоров об отмене желтой карточки Фомина и сохранении в силе дисквалификации Жиго, но Кутепов вышел и сыграл так, что не было поводов вспоминать об отсутствующем французе. У Ильи хорошо получается, когда его не держат на привязи, а позволяют выдергиваться из линии и отбирать мячи высоко. В свое время из этого умения Кутепова немало пользы извлек Каррера, теперь и Тедеско увидел в своей команде лучшую версию заслуженного мастера спорта России.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Исключительно надежная и качественная игра капитана «Локомотива». У Пабло случаются помарки, бразилец даже подарил большой шанс Жоаозиньо, а Чорлука в игре с «Сочи» сыграл на опыте: не выдавал сверхзвуковых скоростей, не шел в борьбу с искрами из глаз, но был надежен, как скала, которую не обойти и не перепрыгнуть.

Илья Самошников («Рубин»)

В воскресенье левый защитник присоседился к традиционным творцам побед «Рубина» — Кварацхелии и Макарову, забил гол в ворота «Уфы», а в понедельник получил дебютный вызов в сборную России. Илья — обучаемый игрок, работа под руководством Слуцкого идет ему на пользу, Самошников прибавил в оборонительной игре, не забывая о подключениях к атакам.

Полузащитники

Владислав Пантелеев («Арсенал»)

Победа «Арсенала» над ЦСКА получилась со спартаковским акцентом: тут и бывший капитан «красно-белых» Парфенов на тренерском мостике, и авторы голов из «Спартака». Ломовицкий показал на пальцах ромбик после своего точного удара, а запомнившийся эффективным исполнением стандартов в спартаковской «двойке» Пантелеев записал на свой счет «гол + пас». Владислав переиграл Акинфеева с пенальти, а уже через три минуты ассистировал Ломовицкому.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

В отсутствие Антона Миранчука «Локомотив» ищет «связку» в атаке, и в матче с «Сочи» отлично себя проявил в позиции «под нападающими» Рифат Жемалетдинов, отметившийся сразу тремя результативными передачами.

Денис Макаров («Рубин»)

Неделю восхищались Макаровым после победного гола в ворота «Зенита», а он задержался в символической сборной, отметившись двумя результативными действиями в матче с «Уфой». Денис забил крутой гол дальним ударом, а во втором тайме помог отличиться Самошникову. У Хвичи тоже «гол+пас», но Макаров сыграл разнообразнее, поэтому среди лучших игроков тура снова он.

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

Победа «Арсенала» над ЦСКА — не рядовой результат, «оружейники» сотворили сенсацию, а Ломовицкий отпахал всю игру и забил победный гол, застав Акинфеева врасплох: многолетний страж ворот ЦСКА пропустил от Александра в ближний угол.

Нападающие

Франсуа Камано («Локомотив»)

Камано совершенно не впечатлил осенью, но после сборов обещал, что заставит о себе говорить, и пока слово свое держит. Матч против «Сочи» — пока что лучший для гвинейца после перехода в «Локомотив», Франсуа дважды огорчил Джанаева, причем в обоих случаях бил хитро — подсечкой и в ближний угол.

Александр Соболев («Спартак»)

Как и Макаров, Соболев второй раз подряд в сборной тура. Не было шансов проигнорировать форварда «Спартака», который после дубля в ворота «Краснодара» поучаствовал в обоих голах в матче с «Динамо»: выкатил на Мозеса, а потом реализовал пенальти. У Квинси и Ларссона не пошла игра в дерби, зато Соболев стал главной звездой в атаке, и дело не только в результативных действиях: Александр классно открывался, был постоянно в борьбе, классно цеплялся за мячи, а потом разворачивался и шел к воротам.

Тренеры

Доменико Тедеско («Спартак») и Марко Николич («Локомотив»)

Отмечу очередную весеннюю победу Леонида Слуцкого и Дмитрия Парфенова, чей «Арсенал» прервал длинную серию без побед в РПЛ, но «Рубин» реализовал класс атакующих игроков, которые в составе сборной, а победа туляков — больше о борьбе (с соперником и условиями проведения матча), чем о футболе. Тедеско и Николич выиграли у прямых конкурентов, причем их команды сделали это стильно и не без шика. У «Спартака» волевая победа над «Динамо» и выход на чистое второе место в турнирной таблице. Реванш за кубковый матч удался, хотя «красно-белые» снова пропустили первыми. Вернее, сами забили в свои ворота. «Локомотив» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Сочи» и вернулся в борьбу за еврокубки. У нас недолюбливают иностранных специалистов, но Доменико и Марко в порядке. По крайней мере, в прошедшем туре.

Сборная 22-го тура РПЛ: Максименко с крутыми сэйвами, Жемалетдинов с хет-триком ассистов, снова Соболев и Макаров

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RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 21:22
Странно, что Дзюбы нет, если вспомнить, какой шедевр он забил в ворота Чечни.
mortid
mortid
вчера в 21:00, ред.
Я представляю как у некоторых пуканы рвёт, когда они видят что тренер тура чувак который учился тренировать играя в FIFA :D А как они взорвутся если он переиграет "уникального" Семака ))))))))
Night Spirit
Night Spirit ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 20:54
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:50
    На счёт Николича абсолютно не согласен, как и на счёт Тедеско.
    FruttyPups
    FruttyPups ответ номер 12 (раскрыть)
    вчера в 20:35
    Спасибо, исправили.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 20:35
    К сожалению чемпион выявляется не на футбольном поле, а за его пределами. Позор такому чемпионату....
    номер 12
    номер 12
    вчера в 20:32
    Неделю восхищались Макаровым после победного гола в ворота «Рубина», а он задержался в символической сборной, отметившись двумя результативными действиями в матче с «Уфой».
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1245776/maksimenko-aleksandr-spartak

    После победного гола в ворота «Зенита»
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:10
    А хде Зюбиньо??? В сборной есть а здесь нет!Непорядок)))
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 19:59, ред.
    За Спартак тревожно. Он слишком близко подобрался к доминатору. РФС рисует игру рукой фотошопом, судьи добавляют к игре Зенита бесконечное число минут, пока на 99-й не удается назначить вымученный пенальти.

    Как играть в таких условиях? Но это хотя бы Спартак... а вот если вы - Ростов, то у вас реальные траблы. У вас просто 7 очков отберут. Потому что в еврокубках должны быть Сочи и Динамо, а не вы.

    Наш чемпионат - это, конечно, да... Чем лучше Спартак играет, тем опаснее для него. Завтра может снова начаться травля и произвол.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:57, ред.
    А Тедеска каким боком? Что не мешал два матча своим психозом играть команде? Два отсутствия-две победы,причём,в первом матче обслуживал отличное настроение Федуна и позировал камерам.С нетерпением жду его возвращения к бровке-он поставит "Спартак" на положенное ему по нынешнему чину место!Слуцкий и Николич.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:41
    Спасибо за статью....наверное выделю Марко Николича .....ну что Локо постепенно начинает уже постукивать колесами и ускорять свой ход.... хотя я и был противником его назначения, но буду честным .... после зимних сборов, которые провели железнодорожники, видно что тренер действительно классный...Локо стал играть в осмысленную игру и видно рука тренера.... поделаю паровозикам дальнейших успехов!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:34
    Нормальный такой составчик...
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