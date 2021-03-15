Сборная 22-го тура РПЛ: Максименко с крутыми сэйвами, Жемалетдинов с хет-триком ассистов, снова Соболев и Макаров

1615825890

вчера, 19:31

Надежные, яркие, лучшие.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

У Максименко всего два сэйва в матче с «Динамо», но если вы видели эти спасения, то согласитесь: вратарь «Спартака» защитил победный счет, справившись с ударами Варелы и Тюкавина. Добавьте уверенную игру на выходах и качественные длинные пасы на Соболева — получите одного из героев старейшего дерби страны.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Первый тайм против «Ахмата» был продолжением неудачных матчей с «Ростовом» и «Рубином»: «Зенит» создавал моменты, но оставался без голов из-за низкой реализации. Проклятие снял Вячеслав Караваев, который дальним и дерзким ударом застал Гиорги Шелию врасплох. Вложил все — и технику, и смелость, и удачу. Получилось красиво, но важнее то, что Вячеслав положил начало долгожданной победе.

Илья Кутепов («Спартак»)

Перед матчем было много разговоров об отмене желтой карточки Фомина и сохранении в силе дисквалификации Жиго, но Кутепов вышел и сыграл так, что не было поводов вспоминать об отсутствующем французе. У Ильи хорошо получается, когда его не держат на привязи, а позволяют выдергиваться из линии и отбирать мячи высоко. В свое время из этого умения Кутепова немало пользы извлек Каррера, теперь и Тедеско увидел в своей команде лучшую версию заслуженного мастера спорта России.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Исключительно надежная и качественная игра капитана «Локомотива». У Пабло случаются помарки, бразилец даже подарил большой шанс Жоаозиньо, а Чорлука в игре с «Сочи» сыграл на опыте: не выдавал сверхзвуковых скоростей, не шел в борьбу с искрами из глаз, но был надежен, как скала, которую не обойти и не перепрыгнуть.

Илья Самошников («Рубин»)

В воскресенье левый защитник присоседился к традиционным творцам побед «Рубина» — Кварацхелии и Макарову, забил гол в ворота «Уфы», а в понедельник получил дебютный вызов в сборную России. Илья — обучаемый игрок, работа под руководством Слуцкого идет ему на пользу, Самошников прибавил в оборонительной игре, не забывая о подключениях к атакам.

Полузащитники

Владислав Пантелеев («Арсенал»)

Победа «Арсенала» над ЦСКА получилась со спартаковским акцентом: тут и бывший капитан «красно-белых» Парфенов на тренерском мостике, и авторы голов из «Спартака». Ломовицкий показал на пальцах ромбик после своего точного удара, а запомнившийся эффективным исполнением стандартов в спартаковской «двойке» Пантелеев записал на свой счет «гол + пас». Владислав переиграл Акинфеева с пенальти, а уже через три минуты ассистировал Ломовицкому.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

В отсутствие Антона Миранчука «Локомотив» ищет «связку» в атаке, и в матче с «Сочи» отлично себя проявил в позиции «под нападающими» Рифат Жемалетдинов, отметившийся сразу тремя результативными передачами.

Денис Макаров («Рубин»)

Неделю восхищались Макаровым после победного гола в ворота «Зенита», а он задержался в символической сборной, отметившись двумя результативными действиями в матче с «Уфой». Денис забил крутой гол дальним ударом, а во втором тайме помог отличиться Самошникову. У Хвичи тоже «гол+пас», но Макаров сыграл разнообразнее, поэтому среди лучших игроков тура снова он.

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

Победа «Арсенала» над ЦСКА — не рядовой результат, «оружейники» сотворили сенсацию, а Ломовицкий отпахал всю игру и забил победный гол, застав Акинфеева врасплох: многолетний страж ворот ЦСКА пропустил от Александра в ближний угол.

Нападающие

Франсуа Камано («Локомотив»)

Камано совершенно не впечатлил осенью, но после сборов обещал, что заставит о себе говорить, и пока слово свое держит. Матч против «Сочи» — пока что лучший для гвинейца после перехода в «Локомотив», Франсуа дважды огорчил Джанаева, причем в обоих случаях бил хитро — подсечкой и в ближний угол.

Александр Соболев («Спартак»)

Как и Макаров, Соболев второй раз подряд в сборной тура. Не было шансов проигнорировать форварда «Спартака», который после дубля в ворота «Краснодара» поучаствовал в обоих голах в матче с «Динамо»: выкатил на Мозеса, а потом реализовал пенальти. У Квинси и Ларссона не пошла игра в дерби, зато Соболев стал главной звездой в атаке, и дело не только в результативных действиях: Александр классно открывался, был постоянно в борьбе, классно цеплялся за мячи, а потом разворачивался и шел к воротам.

Тренеры

Доменико Тедеско («Спартак») и Марко Николич («Локомотив»)