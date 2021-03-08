Сборная 21-го тура РПЛ: красно-белые «теннисисты» и непробиваемый Дюпин

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вчера, 21:51

Футболисты «Спартака» и «Рубина» в главных ролях.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Вратарь «Рубина» затмил всех коллег в 21-м туре. Нередко бывает сложно выбрать из нескольких кандидатов на вратарскую позицию, но Дюпин сделал нашу жизнь чуточку легче, ведь свое место в сборной тура голкипер «Рубина» выиграл нокаутом. «Зенит» мощно играл в атаке, еще в первом тайме Юрий совершил несколько зрелищных сэйвов, и пусть пропустил от Азмуна, в самой концовке все-таки затащил победу, намертво забрав мяч после удара Артема Дзюбы с пенальти. Впечатляющий вратарский перфоманс стал одним из главных впечатлений завершившегося тура.

Защитники

Мурило Серкейра («Локомотив»)

С возобновлением сезона Мурило оказался на скамейке, так как Николич сделал ставку в центре обороны на связку Чорлуки и Пабло Кастро, но матч в Туле хорватский капитан «Локомотива» пропускал из-за повреждения, и Серкейра вышел с первых минут. Сыграл настолько убедительно, что Николичу будет непросто снова усадить бразильца в запас: Мурило снял все верховые мячи в своей штрафной, а в атаке отметился голом после розыгрыша углового.

Самуэль Жиго («Спартак»)

У «Спартака» случались пожары в защите, но возгорания в основном происходили на флангах и в опорной зоне, а перед воротами их пытались тушить пожарные Жиго и Джикия. Француз сыграл мощно, его будет не хватать в матче с «Динамо» (перебрал желтых карточек): у Сэма много крутых отборов, сэйв на линии ворот и дерзкие выходы в атаку в стиле Рамоса.

Константин Плиев («Уфа»)

«Уфа» в матче с «Уралом» с 14-й минуты играла в меньшинстве, но сумела не проиграть и не пропустить. Нагрузка на оборону увеличилась из-за лишнего футболиста в составе соперников, но все подходы «шмелей» разбились о стену из пяти защитников, среди которых стоит выделить Константина Плиева, выглядевшего самым непроходимым.

Полузащитники

Михаил Костюков («Рубин»)

«Рубин» остался без основного опорника Абильдгора, а в дебюте матча с «Зенитом» потерял еще и Леона Мусаева, вышедшего с первых минут. Пришлось Слуцкому бросать в бой еще одного зимнего новичка — Костюкова, привыкшего играть ближе к атаке, однако в матче с «Зенитом» Михаил справился со специфической задачей и классно проявил себя в разрушении, помог «Рубину» выстоять и ухватить удачу за хвост.

Никола Влашич ( ЦСКА )

После неудачного матча с «Локомотивом» Влашич пришел в себя и сыграл так, как от него ждут. Никола нанес 8 ударов по воротам «Ахмата» (почти половина от общего количества попыток ЦСКА ) и в начале второго тайма забил второй гол в матче, обеспечивший «армейцам» уверенную победу в игре с крепким противником.

Денис Макаров («Рубин»)

Макаров, как и Хвича, не стеснялся идти в дриблинг на тяжелом казанском газоне, и в отличие от грузинского коллеги с противоположного фланга много работал на оборону, о чем свидетельствуют 5 отборов, выигранные единоборства и перехваты. А уже в компенсированное ко второму тайму время Денис убежал к воротам «Зенита», разобрался с Дугласом Сантосом и Ловреном, а потом вогнал бильярдным ударом мяч в угол ворот Лунева.

Квинси Промес («Спартак»)

«Братуха» вернулся, чтобы побеждать, но до воскресного вечера это были только слова, а в игре с «Краснодаром» Промес показал, что по-прежнему мотивирован, зол и голоден до побед и голов. Свой первый гол после возвращения в «Спартак» Квинси забил, воспользовавшись идеальным разрезающим пасом Ларссона, а во втором тайме ассистировал Соболеву перед важнейшим третьим голом. Голландец «сделал разницу», как не раз до отъезда из России.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Швед поучаствовал в половине голов «Спартака»: в первом тайме отдал голевой пас на Квинси, а после перерыва отметился дублем. Один футбольный буллит в исполнении Ларссона завершился голом, но был и другой, который мог обернуться удалением в составе «Краснодара». Арбитр пожалел Вильену, а Джордан не стал сокрушаться и ответил на грубость голами.

Саломон Рондон ( ЦСКА )

Что только ни говорили о венесуэльском форварде после первых матчей за ЦСКА : «тяжеловат», «сбился прицел», «приехал с ярмарки». Рондону действительно еще предстоит набрать форму, но он уже приносит пользу «армейцам». В матче с «Ахматом» Саломон реализовал пенальти, с которыми многие его одноклубники не дружат, а потом сделал умную голевую скидку на Влашича. Поучаствовал в обоих голах, был на острие победы. И кто тут «тяжелый»?

Александр Соболев («Спартак»)

У Соболева в день матча с «Краснодаром» был день рождения, и форвард сам преподнес себе лучший подарок в виде дубля. Уже на 62 секунде матча Александр выиграл верховую борьбу у защитников и открыл счет, но второй его гол получился еще более крутым по исполнению — удар в касание под перекладину с 18 метров.

Тренеры

Доменико Тедеско («Спартак») и Леонид Слуцкий («Рубин»)

Банда Леонида Слуцкого набирает высоту, в такой РПЛ , как сейчас, «Рубин» может включиться в борьбу за «золото» уже в следующем сезоне, если сохранить лидеров. Да и в нынешней кампании можно и нужно забираться в еврокубки, ведь в больших матчах казанцы дают огня: после выездной победы над «Спартаком» вырвали 3 очка у «Зенита» в домашнем матче, несмотря на грандиозные кадровые проблемы в средней линии.

Ну а Доменико Тедеско из президентской ложи выиграл 6:1. Да, сам «Спартак» в обороне тоже временами играл безалаберно, но Тедеско, в отличие от Мусаева, качественно подготовил свою команду к игре, победный задел «Спартак» сделал двумя голами в дебюте, а дальше было «убийство». На этот раз Доменико хорошо поработал и не выглядел туристом, случайно задержавшимся в Москве.

Замена тура. Федор Смолов («Локомотив»)

«Железнодорожники» выиграли у «Арсенала» крупно, но до 71-й минуты на табло горели нули, а добиться результата команде Марко Николича помогли своевременные замены. В частности, появившийся на поле в середине второго тайма Федор Смолов всего через две минуты забил очень породистый гол, а вскоре помог отличиться Мурило, после чего борьба за результат де-факто закончилась.