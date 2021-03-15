Антисборная 22-го тура РПЛ: беспечный «Ахмат», нефартовый Рондон и арбитры матча «Химки» — «Ростов»

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вчера, 12:54

Кто отличился со знаком «минус»?

Вратарь

(«Ахмат»)

Опытные вратари ошибались в прошедшем туре РПЛ : Акинфеев и Джанаев пропустили голы в ближний угол, а крупная победа «Зенита» началась с удара Вячеслав Караваева, который не достиг бы цели, не потеряй Шелия ворота. По третьему голу тоже есть вопросы: должен был сохранять хладнокровие и контролировать направление паса на Дзюбу, который закатил в пустые ворота.

Защитники

(«Динамо»)

Дерби получилось классным, но есть общие впечатления, а есть важные частности. Паршивлюк в матче с бывшим клубом наиграл на три желтых карточки, но был заменен в начале второго тайма всего лишь в одним предупреждением в пассиве. В дебюте матча была очевидная грубая игра на Джикии, которую арбитр Иванов пропустил, потом показал карточку за блокировку Айртона, а второй аналогичный фол на бразильце оставил без санкций, после чего Сандро Шварц счел за благо заменить Паршивлюка.

(«Ахмат»)

Даже без пенальти на Чистякове, за который нужно спрашивать не только с Пуцко, но и с арбитров, у защитника «Ахмата» хватало неудачных действий, критическая масса которых во многом приговорила грозненцев к крупному поражению от «Зенита».

(«Сочи»)

Защитники «Сочи» дважды сыграл роль почетного эскорта для Франсуа Камано, когда он забивал в ворота Джанаева. В первом случае Новосельцев элементарно проспал рывок гвинейца, а перед вторым голом Камано обозначил свое присутствие, но не более того.

( ЦСКА )

Не пошла игра у Зайнутдинова в Туле: «армейский» универсал дал сбой на левом фланге обороне. Бактиёр очень слабо выступил и в обороне, и в атаке, а настоящие беды ЦСКА начались с нарушения правил казаха на Хлусевиче, что привело к назначению пенальти.

Полузащитники

(«Ахмат»)

Швец должен был сдерживать «Зенит» в центральной зоне, разрезать накатывающие сине-бело-голубые волны, но Антон не справился с обязанностями волнореза. Команда Семака получила слишком много пространства в центре поля и разбила «Ахмат», проектируя свои атаки в комфортной штаб-квартире.

(«Уфа»)

Понятно, что у «Рубина» быстрая команда, с казанцами не справились «Спартак» и «Зенит», а «Уфа» устроилась на крупное поражение. Действовавший в центре поля Камилов уже на 20-й минуте получил желтую карточку, после чего вообще перестал играть в контактный футбол в страхе удалиться. Не удивительно, что Рахимов заменил хавбека в перерыве.

(«Сочи»)

В средней линии антисборной футболисты, которые своими неудачными действиями или бездействием дали соперникам решающее преимущество в центре поля. Достойный партнер Швеца и Камилова — Цаллагов из «Сочи», не сумевший сдержать подвижных полузащитников «Локо».

( ЦСКА )

Константин просто не попал в игру, у «армейца» ничего не получилось в первом тайме, а на вторую половину Кучаев уже не вышел.

Нападающие

(«Спартак»)

Ложкой дегтя в победной бочке меда «Спартака» стало выступление Ларссона. Если Промес, который тоже получил свою долю критики, был хорош в переходных фазах, создавал моменты и промахивался, то у шведа — 0 ударов по воротам «Динамо» и парочка упущенных возможностей, когда Джордан затягивал с решением или некрепко стоял на ногах. Увы, в конце игры еще и травму получил, покинул поле на носилках. Здоровья!

( ЦСКА )

Неделю назад Рондон и Ларссон были в сборной тура, а теперь перешли на темную сторону. Венесуэлец — пожалуй, главный неудачник футбольного уикенда в РПЛ : во-первых, вторая голевая атака «Арсенала» началась с ошибки Саломона, во-вторых, в самой концовке игры он упустил отличный момент спасти для ЦСКА ничью.

Тренер

( ЦСКА )

У ЦСКА 2 поражения в трех весенних турах — многовато для команды, рассчитывавшей побороться за чемпионство. После фиаско в Туле «армейцы» отдали второе место «Спартаку», а Виктор Михайлович снова попал под огонь критики. ЦСКА проиграл команде, которая не могла выиграть в 10 турах кряду, а первый удар в створ ворот туляков был нанесен только на 71-й минуте матча.

Антиарбитры тура: Сиденков и Богданов, отвечавшие за VAR во встрече «Химки» — «Ростов»

22-й тур Российской Премьер-Лиги начался с вопиющего судейского безобразия в матче «Химки» — «Ростов», по итогам которого «желто-синие» подали протест сразу по трем эпизодам. Что касается пенальти на Резиуане Мирзове, то ЭСК поддержит арбитра Лапочкина, да и не было причин придираться: вингеру «Химок» попали по ноге, защитник не успел и поплатился. Однако во втором тайме был похожий момент в противоположной штрафной, когда упал Дмитрий Полоз. Увы, вещатель не предоставил четких повторов, но видеоарбитры должны были внимательно просмотреть эпизод и позвать Лапочкина к монитору в случае необходимости.

Впрочем, Иван Сиденков и Александр Богданов, отвечавшие за VAR , дискредитировали себя несколькими минутами ранее, когда нарисовали «географический» офсайд форварду «Ростова» Соу, который забил гол. Именно «нарисовали», другого глагола у меня для вас нет. Во-первых, картинка с линиями авторства Сиденкова и Богданова не убеждает, что Али был ближе к воротам. Во-вторых, линию офсайда почему-то провели нападающему по локтю. В-третьих, выбрали стоп-кадр не четко в момент паса. В-четвертых, Соу получил мяч от игрока «Химок», что выводит эпизод за рамки определения «географического» офсайда, активность положения Соу в момент паса партнера должен был оценить главный арбитр Лапочкин, но его почему-то не пригласили к монитору.