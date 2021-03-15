Антисборная 22-го тура РПЛ: беспечный «Ахмат», нефартовый Рондон и арбитры матча «Химки» — «Ростов»

Кто отличился со знаком «минус»?
Вратарь
Гиорги Шелия («Ахмат»)
Опытные вратари ошибались в прошедшем туре РПЛ: Акинфеев и Джанаев пропустили голы в ближний угол, а крупная победа «Зенита» началась с удара Вячеслав Караваева, который не достиг бы цели, не потеряй Шелия ворота. По третьему голу тоже есть вопросы: должен был сохранять хладнокровие и контролировать направление паса на Дзюбу, который закатил в пустые ворота.
Защитники
Сергей Паршивлюк («Динамо»)
Дерби получилось классным, но есть общие впечатления, а есть важные частности. Паршивлюк в матче с бывшим клубом наиграл на три желтых карточки, но был заменен в начале второго тайма всего лишь в одним предупреждением в пассиве. В дебюте матча была очевидная грубая игра на Джикии, которую арбитр Иванов пропустил, потом показал карточку за блокировку Айртона, а второй аналогичный фол на бразильце оставил без санкций, после чего Сандро Шварц счел за благо заменить Паршивлюка.
Александр Пуцко («Ахмат»)
Даже без пенальти на Чистякове, за который нужно спрашивать не только с Пуцко, но и с арбитров, у защитника «Ахмата» хватало неудачных действий, критическая масса которых во многом приговорила грозненцев к крупному поражению от «Зенита».
Иван Новосельцев («Сочи»)
Защитники «Сочи» дважды сыграл роль почетного эскорта для Франсуа Камано, когда он забивал в ворота Джанаева. В первом случае Новосельцев элементарно проспал рывок гвинейца, а перед вторым голом Камано обозначил свое присутствие, но не более того.
Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА)
Не пошла игра у Зайнутдинова в Туле: «армейский» универсал дал сбой на левом фланге обороне. Бактиёр очень слабо выступил и в обороне, и в атаке, а настоящие беды ЦСКА начались с нарушения правил казаха на Хлусевиче, что привело к назначению пенальти.
Полузащитники
Антон Швец («Ахмат»)
Швец должен был сдерживать «Зенит» в центральной зоне, разрезать накатывающие сине-бело-голубые волны, но Антон не справился с обязанностями волнореза. Команда Семака получила слишком много пространства в центре поля и разбила «Ахмат», проектируя свои атаки в комфортной штаб-квартире.
Владислав Камилов («Уфа»)
Понятно, что у «Рубина» быстрая команда, с казанцами не справились «Спартак» и «Зенит», а «Уфа» устроилась на крупное поражение. Действовавший в центре поля Камилов уже на 20-й минуте получил желтую карточку, после чего вообще перестал играть в контактный футбол в страхе удалиться. Не удивительно, что Рахимов заменил хавбека в перерыве.
Ибрагим Цаллагов («Сочи»)
В средней линии антисборной футболисты, которые своими неудачными действиями или бездействием дали соперникам решающее преимущество в центре поля. Достойный партнер Швеца и Камилова — Цаллагов из «Сочи», не сумевший сдержать подвижных полузащитников «Локо».
Константин Кучаев (ЦСКА)
Константин просто не попал в игру, у «армейца» ничего не получилось в первом тайме, а на вторую половину Кучаев уже не вышел.
Нападающие
Джордан Ларссон («Спартак»)
Ложкой дегтя в победной бочке меда «Спартака» стало выступление Ларссона. Если Промес, который тоже получил свою долю критики, был хорош в переходных фазах, создавал моменты и промахивался, то у шведа — 0 ударов по воротам «Динамо» и парочка упущенных возможностей, когда Джордан затягивал с решением или некрепко стоял на ногах. Увы, в конце игры еще и травму получил, покинул поле на носилках. Здоровья!
Хосе Саломон Рондон (ЦСКА)
Неделю назад Рондон и Ларссон были в сборной тура, а теперь перешли на темную сторону. Венесуэлец — пожалуй, главный неудачник футбольного уикенда в РПЛ: во-первых, вторая голевая атака «Арсенала» началась с ошибки Саломона, во-вторых, в самой концовке игры он упустил отличный момент спасти для ЦСКА ничью.
Тренер
Виктор Ганчаренко (ЦСКА)
У ЦСКА 2 поражения в трех весенних турах — многовато для команды, рассчитывавшей побороться за чемпионство. После фиаско в Туле «армейцы» отдали второе место «Спартаку», а Виктор Михайлович снова попал под огонь критики. ЦСКА проиграл команде, которая не могла выиграть в 10 турах кряду, а первый удар в створ ворот туляков был нанесен только на 71-й минуте матча.
Антиарбитры тура: Сиденков и Богданов, отвечавшие за VAR во встрече «Химки» — «Ростов»
22-й тур Российской Премьер-Лиги начался с вопиющего судейского безобразия в матче «Химки» — «Ростов», по итогам которого «желто-синие» подали протест сразу по трем эпизодам. Что касается пенальти на Резиуане Мирзове, то ЭСК поддержит арбитра Лапочкина, да и не было причин придираться: вингеру «Химок» попали по ноге, защитник не успел и поплатился. Однако во втором тайме был похожий момент в противоположной штрафной, когда упал Дмитрий Полоз. Увы, вещатель не предоставил четких повторов, но видеоарбитры должны были внимательно просмотреть эпизод и позвать Лапочкина к монитору в случае необходимости.
Впрочем, Иван Сиденков и Александр Богданов, отвечавшие за VAR, дискредитировали себя несколькими минутами ранее, когда нарисовали «географический» офсайд форварду «Ростова» Соу, который забил гол. Именно «нарисовали», другого глагола у меня для вас нет. Во-первых, картинка с линиями авторства Сиденкова и Богданова не убеждает, что Али был ближе к воротам. Во-вторых, линию офсайда почему-то провели нападающему по локтю. В-третьих, выбрали стоп-кадр не четко в момент паса. В-четвертых, Соу получил мяч от игрока «Химок», что выводит эпизод за рамки определения «географического» офсайда, активность положения Соу в момент паса партнера должен был оценить главный арбитр Лапочкин, но его почему-то не пригласили к монитору.
Вся эта ситуация — катастрофа. Не представляю, что должно быть в головах у двух якобы профессионалов, чтобы сложилась такая цепочка ошибок. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, не дожидаясь заседания экспертно-судейской комиссии, усомнился в квалификации арбитров на VAR. «Ростову» от этого не легче, но виновные должны понести серьезное наказание. Судейская бригада, обслуживавшая матч «Химки» — «Ростов» переплюнула всех футболистов и тренеров, именно они — главные антигерои 22-го тура.
Вы хоть бы определились с футбольными правилами - Мирзов ногой играет не в мяч, а в другую сторону, сделав подсечку защитнику. Защитник точно играет в мяч.
Вы хоть бы определились с футбольными правилами - Мирзов ногой играет не в мяч, а в другую сторону, сделав подсечку защитнику. Защитник точно играет в мяч.
Пенальти в ворота Ахмата был выдуман, и близко не было
Пенальти в ворота Ахмата был выдуман, и близко не было