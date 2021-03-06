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Чалов против Рондона, Дзагоев против Ахметова. Выбираем оптимальную основу ЦСКА

06 марта 2021, 17:32
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
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Главный преследователь «Зенита» выиграл, потеряв семь футболистов.

Семак не смог пройти «Арсенал», когда игру Кубка России пропустили Дуглас, Барриос и Азмун. У ЦСКА сегодня не увидели Акинфеева, Дивеева, Фукса, Облякова, Бохинена, Набабкина и Дзагоева. Не все игроки основы, но потерь много.

Зато появилась идея выяснить, кто заслуживает место в оптимальной основе? Конкуренция большая, а когда все вернутся в строй, начнутся голодные игры. Отдельных футболистов отдадут летом в другие команды, но на многих позициях увлекательные дуэли.

Вот кто круче, Рондон или Чалов? Присоединяйтесь к выборам победителей, ведь сегодня глубина скамейки помогла обыграть «Ахмат», а некоторые футболисты, вроде Рондона, стали ближе к твердой основе.

Акинфеев vs Помазун

Тут все просто, но формально тоже дуэль за место в основе, ведь неслучайно «армейцы» отозвали Помазуна из «Урала». Сначала поиграет в основе, пока молодой отец Акинфеев поправляется от того, что называют в ЦСКА кодовым названием «ОРВИ», а потом Илья уступит Игорю Владимировичу место в основе.

Результат: победа Акинфеева.

Дивеев vs Васин

Есть еще Карпов, но теперь его и Набабкина, что залечивает травму, вытеснили за пределы четверки центральных защитников под основу. В этой паре Дивеев сильнее Васина, и не только из-за молодости и перспективности. Виктору сложно всегда играть на одном уровне без срывов, а Дивееву проще расти, на него будет ставка.

Результат: победа Дивеева.

Магнуссон vs Фукс

Пока исландец – лучший, но не случайно в ЦСКА выложили немало денег за трансфер Фукса. Бразилец перспективный, но пока Бруно постоянно преследуют травмы. Не исключено, что Магнуссона рассматривали на роль левого защитника в схеме «4-2-3-1», но здесь и сейчас, даже если представить, что новичок здоров, исландец подходит в основу по качеству игры.

Результат: победа Магнуссона.

Зайнутдинов vs Щенников

Уже началась солидная заруба, хотя очевидно, что симпатии Ганчаренко на стороне универсального новичка. Пожалуй, в стиле Зайнутдинова есть что-то от Сона из «Тоттенхэма». Дело не в азиатских корнях, а в футбольной манере работы с мячом. Бактиёр хорошо смотрится на фланге, хотя учился играть в защите всего пару месяцев.

Результат: победа Зайнутдинова.

Марадишвили vs Бохинен

Можно представить себе в центре пару Облякова и Дзагоева, но все-таки для баланса ЦСКА нужно выпускать человека, который хорошо разрушает чужие атаки. Это не Алан, не Ахметов. А вот Бохинен с его позицией «от штрафной до штрафной», или же молодой Марадишвили – два варианта для правильной игры в обе стороны. ЦСКА важно умело возвращаться в защиту, «Зенит» будет на этом ловить. Раз норвежец прошел кастинг на роль одного из 8 легионеров – его видят в основе.

Результат: победа Бохинена.

Ахметов vs Дзагоев

Появилась информация, что с Дзагоевым не будут продлевать контракт. Логично, если суммировать все травмы и размер зарплаты, но немножко грустно – все-таки Алан стал частью истории ЦСКА, опытный мастер. Но если у Фернандеса даже нет толком дублера, то сменщиков у Дзагоева, особенно в центре полузащиты в глубине, много. Ахметов неплохо смотрится после возвращения из лазарета, но учитываем класс Алана. Сейчас в этой паре явного победителя нет, но Ильзат впереди, ведь моложе.

Результат: победа Ахметова.

Эджуке vs Обляков

У нигерийца будет не один конкурент – и Тикнизяна не забываем, как раз сегодня заменил Эджуке. Но все-таки Обляков, если закроют все позиции в центре, может пробиться в основу на место левого инсайда. У ЦСКА не настолько широкая игра, чтобы именовать Кучаева и Эджуке чистыми вингерами – активно играют флангами и Зайнутдинов, и Фернандес, но для активности в атаке Ганчаренко может отдать предпочтение не Ивану.

Результат: победа Эджуке.

Кучаев vs Сигурдссон

У исландского легионера сразу несколько поводов сменить летом клуб. Во-первых, есть лимит, и если ЦСКА хочет подписывать новичков-иностранцев, то кого-то придется отпустить. Во-вторых, Сигурдссон мечтает получать больше игровой практики, а если Кучаев будет в порядке – исландец окажется не у дел. Константин не начал год феерично, но заслуживает место в основе.

Результат: победа Кучаева.

Рондон vs Чалов

Сравните вроде бы вальяжную игру Рондона, создавшего два гола в ворота «Ахмата», с привычно суетливой, но не такой голевой работой Чалова. Федор многое умеет, но если Саломон прибавит функционально – визуально кажется, что крупному парню можно сбросить парочку сантиметров в талии, то российский форвард не поедет на Евро-2020, а ЦСКА продолжит играть с одним форвардом.

Результат: победа Рондона.

Для ЦСКА два состава это плюс или минус?

В теории – плюс. На практике – дискуссия. Отсутствие монолитных связей между игроками может быть одной из причин, почему «армейцы» не выше «Зенита» в таблице. После своей победы Ганчаренко болеет за Слуцкого – если в понедельник «Рубин» отберет очки у Семака, то позиции москвичей еще сильнее упрочняются.

Очевидно, что Леонид Викторович поддерживает именно не чужой ему ЦСКА в чемпионской гонке, так что к очному матчу лидеров те могут подойти наравне. Осечка против «Локомотива» была для ЦСКА лишней – Гильерме отбил все, что смог, а Влашич промахнулся с пенальти. Но даже в дерби игра «армейцев» не была ужасной.

Кадровые потери не помешали одержать будничную победу над «Ахматом» — счет по точным ударам 6:0, а по общему количеству 19:4. Взяли уверенные три очка, а разговоры о жесткой игре Рондона в голевой атаке компенсируют сразу две руки в штрафной гостей – оба раза у судьи был повод среагировать, а свистнул лишь раз.

Сегодня удачно выбрали основу, но у этой тактики гадания есть обратная сторона. Достаточно парочки промахов Ганчаренко с выбором, или нового витка «ОРВИ», чтобы испортить матч против «Зенита». Желаем обеим командам подойти к матчу 17 марта в оптимальных составах. Ждем настоящий чемпионский бой, а пока держите состав ЦСКА, который получился:

Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов – Ахметов, Бохинен – Кучаев, Влашич, Эджуке – Рондон.

Вот тут есть баланс опыта и молодости, а обычно не хватает класса, как у Акинфеева или Рондона – оба могут сделать разницу сами, без поддержки команды. Как и Фернандес с Влашичем – им не подыскивали альтернативу за неимением смысла.

Но теоретически Набабкин может сыграть вместо Марио, а Николу подменит Обляков. Выходит, у Ганчаренко реально два состава, когда все в порядке. Потому и не уступили «Ахмату», потеряв отряд «армейцев», и мечтают в очном матче поквитаться с «Зенитом».

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Странникъ
Странникъ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 марта в 20:18
Согласен. Добавлю, что Дзагоева вовсе не обязательно рассматривать как альтернативу Ахметову. Алан может быть конкурентом Сиге и Кучаеву. И даже подменой Влашичу. А Обляков соперничать за место в составе с Марадишвили и Ахметовым. В этом плане у Гончаренко большой выбор, многие игроки в линии полузащиты универсальные.
Mi6
Mi6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 марта в 19:46
Гайч нормальный парень. Уже рубится в Италии. Даже гол забил и будет прогрессировать - это очевидно!!!
Mi6
Mi6
06 марта в 19:38
Главная проблема ЦСКА - это Гончаренко, который не умеет распорядиться имеемыми футболистами
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 марта в 18:33
Один тезис, как минимум спорный, это преимущество Бохинена над Марадишвили. Бохинена в игре НИКТО не видел, как можно отдавать ему приоритет? Как минимум пару игр надо глянут, чтобы убедиться в то, что это не..... еще один Гайч. Все возможно. Кстати как и Фукса. В игре его не видели и судить о гнем нельзя.
shlomo
shlomo
06 марта в 17:51, ред.
Спасибо за статью....я не болельщик Армейцев, но с 1980 г, в моём понимании сильнейший состав, это вернувшийся в 1990 году с 1 лиги и занявшем 2 место в чемпионате СССР, а в следующем году взявшим золотой дубль......и это без легионеров!!!.... на сегодняшний день, могу только сугубо лично оценить состав ЦСКА....какой бы вариант из предложенных не стал бы "основным" все равно проскакивает не стабильность игры.... иногда выпадают из обоймы одни, а иногда почему то начинают "чудить" другие.... то что по крайней мере есть скамейка, это уже плюс, а ставить на игру состав это уже тренеру виднее, кто лучше готов... удачи армейцам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 марта в 17:47
У Чалова нет шансов против Рондона...
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