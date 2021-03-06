Чалов против Рондона, Дзагоев против Ахметова. Выбираем оптимальную основу ЦСКА

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06 марта 2021, 17:32

Главный преследователь «Зенита» выиграл, потеряв семь футболистов.

Семак не смог пройти «Арсенал», когда игру Кубка России пропустили Дуглас, Барриос и Азмун. У ЦСКА сегодня не увидели Акинфеева, Дивеева, Фукса, Облякова, Бохинена, Набабкина и Дзагоева. Не все игроки основы, но потерь много.

Зато появилась идея выяснить, кто заслуживает место в оптимальной основе? Конкуренция большая, а когда все вернутся в строй, начнутся голодные игры. Отдельных футболистов отдадут летом в другие команды, но на многих позициях увлекательные дуэли.

Вот кто круче, Рондон или Чалов? Присоединяйтесь к выборам победителей, ведь сегодня глубина скамейки помогла обыграть «Ахмат», а некоторые футболисты, вроде Рондона, стали ближе к твердой основе.

Акинфеев vs Помазун

Тут все просто, но формально тоже дуэль за место в основе, ведь неслучайно «армейцы» отозвали Помазуна из «Урала». Сначала поиграет в основе, пока молодой отец Акинфеев поправляется от того, что называют в ЦСКА кодовым названием « ОРВИ », а потом Илья уступит Игорю Владимировичу место в основе.

Результат: победа Акинфеева.

Дивеев vs Васин

Есть еще Карпов, но теперь его и Набабкина, что залечивает травму, вытеснили за пределы четверки центральных защитников под основу. В этой паре Дивеев сильнее Васина, и не только из-за молодости и перспективности. Виктору сложно всегда играть на одном уровне без срывов, а Дивееву проще расти, на него будет ставка.

Результат: победа Дивеева.

Магнуссон vs Фукс

Пока исландец – лучший, но не случайно в ЦСКА выложили немало денег за трансфер Фукса. Бразилец перспективный, но пока Бруно постоянно преследуют травмы. Не исключено, что Магнуссона рассматривали на роль левого защитника в схеме «4-2-3-1», но здесь и сейчас, даже если представить, что новичок здоров, исландец подходит в основу по качеству игры.

Результат: победа Магнуссона.

Зайнутдинов vs Щенников

Уже началась солидная заруба, хотя очевидно, что симпатии Ганчаренко на стороне универсального новичка. Пожалуй, в стиле Зайнутдинова есть что-то от Сона из «Тоттенхэма». Дело не в азиатских корнях, а в футбольной манере работы с мячом. Бактиёр хорошо смотрится на фланге, хотя учился играть в защите всего пару месяцев.

Результат: победа Зайнутдинова.

Марадишвили vs Бохинен

Можно представить себе в центре пару Облякова и Дзагоева, но все-таки для баланса ЦСКА нужно выпускать человека, который хорошо разрушает чужие атаки. Это не Алан, не Ахметов. А вот Бохинен с его позицией «от штрафной до штрафной», или же молодой Марадишвили – два варианта для правильной игры в обе стороны. ЦСКА важно умело возвращаться в защиту, «Зенит» будет на этом ловить. Раз норвежец прошел кастинг на роль одного из 8 легионеров – его видят в основе.

Результат: победа Бохинена.

Ахметов vs Дзагоев

Появилась информация, что с Дзагоевым не будут продлевать контракт. Логично, если суммировать все травмы и размер зарплаты, но немножко грустно – все-таки Алан стал частью истории ЦСКА , опытный мастер. Но если у Фернандеса даже нет толком дублера, то сменщиков у Дзагоева, особенно в центре полузащиты в глубине, много. Ахметов неплохо смотрится после возвращения из лазарета, но учитываем класс Алана. Сейчас в этой паре явного победителя нет, но Ильзат впереди, ведь моложе.

Результат: победа Ахметова.

Эджуке vs Обляков

У нигерийца будет не один конкурент – и Тикнизяна не забываем, как раз сегодня заменил Эджуке. Но все-таки Обляков, если закроют все позиции в центре, может пробиться в основу на место левого инсайда. У ЦСКА не настолько широкая игра, чтобы именовать Кучаева и Эджуке чистыми вингерами – активно играют флангами и Зайнутдинов, и Фернандес, но для активности в атаке Ганчаренко может отдать предпочтение не Ивану.

Результат: победа Эджуке.

Кучаев vs Сигурдссон

У исландского легионера сразу несколько поводов сменить летом клуб. Во-первых, есть лимит, и если ЦСКА хочет подписывать новичков-иностранцев, то кого-то придется отпустить. Во-вторых, Сигурдссон мечтает получать больше игровой практики, а если Кучаев будет в порядке – исландец окажется не у дел. Константин не начал год феерично, но заслуживает место в основе.

Результат: победа Кучаева.

Рондон vs Чалов

Сравните вроде бы вальяжную игру Рондона, создавшего два гола в ворота «Ахмата», с привычно суетливой, но не такой голевой работой Чалова. Федор многое умеет, но если Саломон прибавит функционально – визуально кажется, что крупному парню можно сбросить парочку сантиметров в талии, то российский форвард не поедет на Евро-2020, а ЦСКА продолжит играть с одним форвардом.

Результат: победа Рондона.

Для ЦСКА два состава это плюс или минус?

В теории – плюс. На практике – дискуссия. Отсутствие монолитных связей между игроками может быть одной из причин, почему «армейцы» не выше «Зенита» в таблице. После своей победы Ганчаренко болеет за Слуцкого – если в понедельник «Рубин» отберет очки у Семака, то позиции москвичей еще сильнее упрочняются.

Очевидно, что Леонид Викторович поддерживает именно не чужой ему ЦСКА в чемпионской гонке, так что к очному матчу лидеров те могут подойти наравне. Осечка против «Локомотива» была для ЦСКА лишней – Гильерме отбил все, что смог, а Влашич промахнулся с пенальти. Но даже в дерби игра «армейцев» не была ужасной.

Кадровые потери не помешали одержать будничную победу над «Ахматом» — счет по точным ударам 6:0, а по общему количеству 19:4. Взяли уверенные три очка, а разговоры о жесткой игре Рондона в голевой атаке компенсируют сразу две руки в штрафной гостей – оба раза у судьи был повод среагировать, а свистнул лишь раз.

Сегодня удачно выбрали основу, но у этой тактики гадания есть обратная сторона. Достаточно парочки промахов Ганчаренко с выбором, или нового витка « ОРВИ », чтобы испортить матч против «Зенита». Желаем обеим командам подойти к матчу 17 марта в оптимальных составах. Ждем настоящий чемпионский бой, а пока держите состав ЦСКА , который получился:

Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов – Ахметов, Бохинен – Кучаев, Влашич, Эджуке – Рондон.

Вот тут есть баланс опыта и молодости, а обычно не хватает класса, как у Акинфеева или Рондона – оба могут сделать разницу сами, без поддержки команды. Как и Фернандес с Влашичем – им не подыскивали альтернативу за неимением смысла.

Но теоретически Набабкин может сыграть вместо Марио, а Николу подменит Обляков. Выходит, у Ганчаренко реально два состава, когда все в порядке. Потому и не уступили «Ахмату», потеряв отряд «армейцев», и мечтают в очном матче поквитаться с «Зенитом».