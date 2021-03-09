Антисборная 21-го тура РПЛ: неудачный косплей Кантона от Дзюбы и дряхлые «быки»

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вчера, 13:11

А ну-ка все вместе, чтоб веселее было…

Схема антисборной — 5-3-2.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар»)

Матвей Сафонов по-прежнему вне игры, но какой смысл «Краснодару» было забирать из «Ростова» Егора Бабурина, если в воротах продолжает играть вчерашний юниор Агкацев? Станислав не стал главным виновником крупного поражения, но свою лепту внес: пустил «за уши» от Соболева, отбил на ногу Ларссону. Ну, и 6 пропущенных голов сами по себе — серьезный аргумент.

Защитники

Алексей Ионов («Краснодар»)

Ионов ни разу не защитник, но в мачте со «Спартаком» получил спецзадание, которое провалил уже в первые 8 минут. Сначала Алексей позволил Наилю Умярову беспрепятственно выполнить голевую подачу на Соболева, а потом был так сосредоточен на линейных маневрах, что упустил из виду Квинси Промеса. Были и другие ошибки, завершившиеся не столь печально. Во втором тайме Ионов мог привезти пенальти, но арбитры не заметили касания с ногами Айртона, решив, что бразилец сам зацепился за газон.

Зоран Нижич («Ахмат»)

ЦСКА создал много моментов у ворот «Ахмата», защитники были явно не на высоте. Нижич к регулярным потерям позиции добавил непосредственное участие/безучастие в эпизодах с пропущенными голами. В первом случае широко расставил руки и подарил «армейцам» пенальти, а потом пассивно наблюдал за точным ударом соотечественника Влашича, которого должен был взять под опеку.

Деян Ловрен («Зенит»)

Несколько месяцев назад Деян Ловрен в интервью западной прессе признался, что «в РПЛ можно быстро забыть все, что умеешь». Причина — ветеранские скорости и низкая интенсивность футбола. Что ж, похоже Ловрен превращается в наглядное доказательство собственного тезиса. «Рубин» и «Зенит» выдали в Казани триллер с элементами цирка, в частности, шапито устроили Ловрен и Дуглас Сантос, не сумевшие на пару сдержать левую ногу Макарова, забившего победный мяч.

Егор Сорокин («Краснодар»)

Сорокин только изображал центрального защитника в матче со «Спартаком», достаточно изучить его действия в эпизодах с голами Соболева и Понсе со второго этажа. В обоих случаях Егор даже толком не выпрыгнул. По-царски держал пустое место, когда Ларссон устанавливал окончательный счет, хотя должен был располагаться рядом со шведом и помешать тому сыграть на добивании.

Евгений Чернов («Краснодар»)

Разок даже встал на пути мяча, летящего в ворота. Это Евгений умеет, помним его удивительный сэйв за «Ростов» на « РЖД Арене». Но одно спасение не отменяет неудачную игру в целом. Даже вальяжный Мозес стабильно делал из Чернова котлету, не говоря о Ларссоне, который начал третью голевую атаку «Спартака», выиграв мяч у защитника «Краснодара» на своей половине поля. Справедливости ради нужно сказать, что Евгений играл с повреждением, которое не успел залечить. Наверняка это тоже сказалось.

Полузащитники

Парфе Бизоза («Уфа»)

Прекрасный (в огромных кавычках!) дебют первого в истории РПЛ футболиста из Бурунди. Может, и не стоило связываться с такой экзотикой? Парфе неплохо справился в кубковом матче с «Уралом», а вот в игре чемпионата Бизоза хватило 13.5 минут, чтобы получить красную карточку. Бизоза грубо обошелся с Павлом Погребняком, наступил ветерану шипами на колено. Повторы показывают, что у Парфе было достаточно времени, чтобы затормозить и избежать контакта, но он проносит ногу, словно желая сделать форварду «Урала» больно. Если злой умысел будет подтвержден, Бизоза светит длительная дисквалификация, а если у футболиста такие жуткие проблемы с элементарной координацией, то как он оказался в клубе РПЛ ?

Тонни Вильена («Краснодар»)

Неплохо возился с мячом, но в оборонительной фазе втягивал все колючки и расстилал перед спартаковцами красные ковровые дорожки. Вильена — один из символов игрового дисбаланса «Краснодара», к тому же Тонни в конце первого тайма лишил Ларссона явной возможности забить, заплел Джордану ноги и имел все шансы уйти с поля досрочно, если бы Мешков не проигнорировал этот эпизод.

Никита Бурмистров («Сочи»)

Футболист «Сочи» вышел на замену на 85-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время досрочно отправился в раздевалку: судья Казарцев после просмотра VAR совершенно справедливо заменил желтую карточку на красную. Бывают жесткие, грубые и даже жестокие фолы, футбол — игра контактная, и агрессия часто становится инструментом достижения результата. Но самые опасные нарушения правил — идиотские, когда футболист прилагает чрезмерную силу в абсолютно не располагающих к этому игровых ситуациях.

Бурмистров поступил именно так. Хайтам Алисами находился на своей половине поля, продвигался к центральной линии, в то время как весь «Сочи» располагался за линией мяча. В этот момент у Бурмистрова в голове что-то перемкнуло, и он пошел в неряшливый отбор, который мог закончиться для оппонента месяцами лечения и восстановления. Никита сыграл шипами в ахилл, мог нанести норвежцу тяжелейшую травму. К счастью, обошлось, но Бурмистров заслужил длительную дисквалификацию, во время которой сможет подумать о своем поведении.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Но как же так, ведь Азмун забил гол?! Действительно, забил. Только должен был забивать не один, а три. Промахи форвардов — это такие же результативные ошибки, как и ляпы вратарей, а уж Сердар против бывшего клуба постарался: нанес 7 ударов, упустил два роскошных момента в первом тайме и откровенно подвел «Зенит», который наиграл на 3 гола, а забил только однажды. Поражение в Казани — не о работе Семака, который не раз давал поводы для критики, в данном случае ответственность должны взять на себя футболисты.

Артем Дзюба («Зенит»)

Во втором тайме Дзюба зачем-то задрал воротничок на прилетевшей чартерном рейсом футболке, однако на этом сравнения с Эриком Кантона, чей классический образ использовал Артем, закончились. Если Азмун упускал моменты, то у Дзюбы их просто не было. Свой единственный удар по воротам «Рубина» Дзюба нанес на 90+9 минуте с пенальти. Дюпин справился и стал героем, а Артем до предела усугубил впечатление от своей игры.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

У команды Мусаева выстроена интересная система взаимодействий в атаке, у чужих ворот «Краснодар» умеет творить, но генерального плана у «быков» нет, а в обороне — проходной двор. «Спартак» смял «Краснодар» в первые минуты и выиграл матч в первые 10 минут. Это заслуга Тедеско и провал Мусаева, который должен был подготовить своих футболистов к активному старту в исполнении «красно-белых», тем более что «Спартак» любит начинать матчи с мажорных нот.