Блестящий Кейлор, Это'О и француз, чей уход развалил «Галактикос». Их недооценили в мадридском «Реале»

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11 марта 2021, 21:31

По-настоящему крутые парни, не получившие достаточно признания.

Вратарь

Кейлор Навас (Коста-Рика)

Вратарь ПСЖ стал главным героем ответного матча с «Барселоной», в котором парижане сыграли с трусливой оглядкой на счет первого матча, а порой действовали просто безобразно. Кроме шуток, у каталонцев были все шансы на еще один убийственный камбэк в противостоянии с французским клубом, однако на этот раз их старания разбились о блестящую игру Кейлора Наваса. Вратарь из Коста-Рики совершил 9 сэйвов, в решающий момент взял пенальти от Месси и за шкирку вытащил ПСЖ в четвертьфинал турнира. А за пару дней до своих подвигов в Лиге чемпионов Кейлор признался, что в «Реале» ему недостаточно доверяли:

В Испании у меня было ощущение, что не все верили в меня в клубе. Я всегда буду бесконечно благодарен болельщикам «Реала» за поддержку, которую они мне оказали. Мои бывшие одноклубники также всегда верили в меня. Но в ПСЖ же мне доверяют абсолютно все! Я чувствую любовь ко мне от каждого.

Слова Кейлора подтверждают попытки Флорентино Переса приобрести Давида Де Хеа, а потом и приглашение Тибо Куртуа при живом и здоровом Навасе, который был неотъемлемой частью мадридского три-пита в Лиге чемпионов. Кейлор — шикарный вратарь и идеальный товарищ по команде, класса и опыта хватило бы, чтобы до сих пор играть в воротах «Королевского клуба», но вмешалось маниакальное желание Переса подписать раскрученного вратаря «с именем».

Защитники

Хуанфран Торрес (Испания)

Хуанфран стал легендой «Атлетико» — 355 матчей за клуб, два финала Лиги чемпионов. В обоих защитник проиграл клубу детства — мадридскому «Реалу», в 2016-м именно Торрес смазал решающий пенальти, после чего писал письмо фанатам «матрасников». В родном клубе Хуанфран шанса не получил, хотя мог принести ощутимую пользу на правом фланге обороны в свои лучшие годы.

Эстебан Камбьяссо (Аргентина)

Аргентинец более известен в качестве опорного полузащитника, но мы нашли ему место в центре обороны, где Эстебан тоже иногда играл. Не обращайте внимания на эту условность, лучше вспомните о классе аргентинца. Камбьяссо провел в системе «Реала» 8 лет: в 16 перебрался из Аргентины, а накануне 24-летия свободным агентом перешел в «Интер», где стал звездой и легендой. «Мадрид» элементарно отказал Эстебану в новом контракте, посчитав, что в команде и так полно классных хавбеков.

Начо Фернандес (Испания)

Начо — уникальная фигура в этой импровизированной команде, ведь он никуда не уходил из «Реала». Хосе Игнасио Фернандес 20 лет в системе мадридского «Реала» и 10 лет в главной команде, где никогда не был основным. При этом футболист отличный, универсал и профессионал высшей пробы, в 99.9% клубов планеты играл бы в стартовом составе и не знал горя. Но несмотря ни на что остается верным «мадридистой» и годами довольствуется ролью ближайшего запасного в обороне.

Тео Эрнандес (Франция/Испания)

«Реал» так хотел заполучить Тео Эрнандеса, что в 2017 году пошел на беспрецедентный шаг: заплатил «Атлетико» больше, чем было прописано в «клаусуле». Но «разлюбили» молодого защитника так же резко, как и «полюбили»: после всего лишь одного неубедительного сезона Тео отправился в командировку в «Реал Сосьедад», а потом был продан «Милану», где отчаянно зажигает: 11 голов и 12 ассистов в 69 матчах за «россонери» — крутая статистика для левого защитника.

Полузащитники

Клод Макелеле (Франция)

В начале века Флорентино Перес собирал первых «Галактикос»: уже были подписаны Фигу, Зидан и Феномен Роналдо, а в 2003 году на «Сантьяго Бернабеу» приехал Дэвид Бекхэм. Места в полузащите закончились, и было решено продать «Челси» Клода Макелеле — исключительного опорника, который искусно таскал рояль, на котором играли звезды. Игровой баланс с уходом француза был безвозвратно утерян, а эта ошибка Переса вошла в притчи.

Уэсли Снейдер (Нидерланды)

В 2010 году «Интер» сделал «Золотой требл», а в стартовом составе играли сразу 4 (!) футболиста, которых не смогли по достоинству оценить в «Реале»: Вальтер Самуэль, Эстебан Камбьяссо, Уэсли Снейдер и Самуэль Это`О. В 2009-м Перес вернулся в президентское кресло и разогнал голландскую бригаду, доставшуюся в наследство от предшественника. Снейдер отправился в «Интер» за скромные 15 миллионов евро, чтобы стать ключевой фигурой в команде Моуриньо. После сезона-2009/10 Уэсли еще дотащил свою сборную до финала чемпионата мира, широко распространено мнение о том, что голландец заслужил «Золотой мяч» за 2010 год.

Маркос Льоренте (Испания)

Льоренте ярко раскрылся в «Атлетико»: 15 голов и 14 ассистов в 69 матчах. Маркос не раз выручал «матрасников», в прошлом году стал героем победного матча на «Энфилде». «Реал» точно недооценил хавбека, который способен качественно сыграть на нескольких позициях и мог приносить пользу в роли такого «Начо из полузащиты». И ведь не хотел никуда уходить, пока его настоятельно не попросили.

Анхель Ди Мария (Аргентина)

Это своеобразный пример недооценки, но достаточно показательный. Анхель из года в год был лидером «Реала» по голевым передачам, провел мощнейший сезон-2013/14, в котором помог «сливочным» завоевать «Десиму», став лучшим игроком финала Лиги чемпионов. И после этого Перес решил продать Ди Марию МЮ , чтобы потратить вырученные за него 75 миллионов евро на Хамеса Родригеса. Выиграл ли «Королевский клуб» от такого размена? Скорее наоборот: упорный Анхель принес бы гораздо больше пользы за эти годы, чем смазливый колумбиец, у которого не обнаружилось менталитета истинного чемпиона.

Хуан Мата (Испания)

Мата зажигал в «Валенсии» и вот уже почти 10 лет успешно выступает в АПЛ , но Хуан не получил шанса в «Реале», где состоялся его переход во взрослый футбол. Мата ярко играл за «Кастилью», но не дебютировал за первую команду и даже не получил профессиональный контракт. В 19 лет полузащитник перешел в «Валенсию», где с первого же сезона начал тыкать «Реал» носом в непростительную ошибку.

Нападающие

Самуэль Это`О (Камерун)

А здесь впору кусать себя за локти. «Реал» выпустил из рук одного из самых успешных и результативных форвардов первого десятилетия XXI, причем этой оплошностью воспользовалась «Барселона», с которой камерунец выиграл 8 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов. Юный Это`О приехал в Мадрид в 16 лет, съездил в несколько командировок и был отправлен в «Мальорку» с «волчьим билетом». С ходу начал забивать, через несколько лет «Реал» хотел вернуть Самуэля, но было поздно — форвард выбрал «Барселону».