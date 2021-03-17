«Милан» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 18 марта 2021 года.

«Милан»

Итальянский клуб сдал свои позиции в чемпионате, и теперь отставание от принципиального соперника «Интера» достигло уже девяти очков. Первый матч против английского клуба команда провела достаточно неплохо, сумев отыграться на последних минутах и добыть важную ничью на выезде. Тяжело представить, как сложится ответная игра, но шансы у «красно-черных» определенно будут.

14 марта «Милан» проиграл на своем поле «Наполи», а седьмого числа одержал важную выездную победу над «Вероной» (2:0).

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Сульшера давно не проигрывают, однако большая часть этих матчей заканчивается ничейными результатами. «Манчестер Юнайтед» занимает вторую позицию и при хорошей игре и положительных результатах сумеет ее сохранить, ведь «Манчестер Сити» оторвался уже на 14 очков.

14 марта «Манчестер Юнайтед» обыграл минимально «Вест Хем» (1:0), а седьмого марта одержал победу в матче с «Манчестер Сити» (2:0), и стал единственной командой, которой это удалось за последние несколько месяцев.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» — 3.36

Ничья – 3.25

Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.2

Статистика

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах

«Милан» не может выиграть уже четыре домашние встречи

Шесть последних матчей английского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В четырех из пяти последних встречах команд заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестера» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.44. Каждый гол английского клуба дает ему преимущество выездного мяча. «Манчестер Юнайтед» обладает более высоким подбором игроков и это должно сыграть свою роль в этом противостоянии.