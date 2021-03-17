«Фулхэм» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:05

«Фулхэм»

«Фулхэм» ведет отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге. Лондонский клуб сейчас возглавляет тройку худших команд в турнирной таблице, отставая от спасительной строчки на два зачетных пункта.

В прошлом туре АПЛ «дачники» потерпели 13 поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Манчестер Сити» (0:3). Перед этим «Фулхэм» отметился пятой победой в лиге, обыграв в гостях «Ливерпуль» (1:0).

«Лидс»

«Лидс» тоже вернулся в элиту английского футбола в прошлом году, но в борьбе за выживание пока участие не принимает. «Белые» дистанцировались от зоны вылета на десять очков, обосновавшись на 12-м месте рейтинга.

В трех турах кряду команда Марсело Бьелсы не может победить. После поражений в матчах с «Астон Виллой» (0:1) и «Вест Хэмом» (0:2), «Лидс» разделил очки с «Челси» в матче без забитых голов.

Статистика

«Фулхэм» не забивал в 7 из 9 последних домашних матчах АПЛ

«Лидс» не забивал в трех прошлых поединках чемпионата

«Лидс» проиграл три предыдущих выездных матча в чемпионате

В трех прошлых матчах «Лидса» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

В данном противостоянии много забиты голов ожидать не стоит. «Фулхэм» будет действовать на максимальный результат, уделив обороне отдельное внимание. У «Лидса» мало что получалось в атаке в прошлых матчах.

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.862.