«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:15

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч 29-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл», который состоится 20 марта на стадионе «Амекс».

«Брайтон»

Набрав 29 очков, «Брайтон» занимает 16-е место рейтинга чемпионата Англии. «Чайки» балансируют возле зоны вылета, которую они опережают на три зачетных пункта. В прошлом туре лиги команда оформила шестую победу в сезоне, обыграв в гостях «Саутгемптон» (2:1).

До этого «Брайтон» потерпел три поражения кряду, уступив «Лестеру» (1:2), «Вест Бромвичу» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2). В 14-и домашних поединках лиги хозяева оформили только одну победу (семь ничьих и шесть поражений).

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» подпирает своего соперника в турнирной таблице, занимая 17-е место рейтинга (28 баллов). Три прошлых матча в чемпионате «сороки» свели к ничейным результатам, сыграв с «Астон Виллой» (1:1), «Вест Бромвичем» (0:0) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Серия без побед «Ньюкасла» в АПЛ затянулась на пять туров. Последний раз «сороки» пополняли свою копилку на три очка 6 февраля, когда дома был переигран «Саутгемптон» (3:2). В гостевых встречах команда одержала три победы (три ничьи и восемь поражений).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» — 1.689

Ничья – 3.570

Победит «Ньюкасл» — 6.540

Статистика

В 12 из 15 последних гостевых матчах «Ньюкасла» в АПЛ прошла ставка на ТМ(2,5)

прошла ставка на ТМ(2,5) «Ньюкасл» не забивал голы в 6 из 8 прошлых выездных играх чемпионата

«Брайтон» не забивал больше гола в пяти прошлых домашних матчах чемпионата

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. Этот исход оказался выигрышным в трех предыдущих очных встречах команд. К тому же, в прошлых поединках «Брайтон» и «Ньюкасл» не отличались результативной игрой в атаке.