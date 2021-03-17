Влашич играет за себя, не только за ЦСКА. Азмун, Кварацхелия и Ларссон тоже мечтают об уходе

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вчера, 18:27

Их в РПЛ хорошо кормят, но футбольные амбиции никто не отменял.

Так ли все плохо в российском футболе, или смотрим на переходной период? За целой группой иностранных ребят следят скауты из топ-5. Некоторые играют между собой в решающей битве, так что пора о них поговорить.

Матиас Норманн («Ростов», 24 года)

Из обычной семьи – мама работает медсестрой в ковидном отделении больницы, но может добиться большого успеха. Норвежец рассчитывал на трансфер зимой, но «Ростов» хочет выручить чуть ли не годовой бюджет, попрощавшись с Норманном, которого подписали за 1.7 млн евро. Стоимость подскочила в 10 раз для российских покупателей – «Спартака», и в 6-7 для иностранцев. Матиас остался в Ростове-на-Дону, как сам сказал, поскольку его попросил об этом Карпин. Норманн – интересный игрок, желаем ему успехов в сборной Норвегии в будущем и удачного трансфера в топ-5. Такой центральный хавбек заиграет в той же Англии.

Вендел («Зенит», 23 года)

В отличие от Малкома, который не заиграл в «Барселоне», или от Барриоса, которому 27 лет, Вендел не засвеченный в топ-5. Всю зиму Семак наигрывал бразильца на позиции диспетчера, независимо от схемы и буквальной позиции новичка из «Спортинга». Порой Венделу достаются неудобные роли, но игрок с головой. Может разбегаться на ваших глазах. Если выдаст классные матчи против ЦСКА , «Локомотива» и «Краснодара» — гарантировано получит приглашения из Серии А или Ла Лиги. Останется лишь убедить «Зенит» его отпустить вовремя, ведь с этим бывают проблемы. На входе хорошо платят, но выйти сложнее.

Филип Уремович («Рубин», 24 года)

Крепкий, универсальный – чуть тяжеловат для правого фланга, но с задачами справляется. Эдакий Иванович 2.0. Уремович не откажется от судьбы Бранислава в АПЛ – с «Челси» серб из «Локомотива» выиграл все, что только можно. Уремович уже капитан «Рубина», один из лидеров. Покажет крутой футбол весной, а потом попадет в основу сборной Хорватии на Евро-2020, что возможно, ведь в Лиге Наций играл в основе. Растущий игрок, ведь 24 года исполнилось всего месяц назад. Уремович приехал за 1 миллион, но легко может уехать в элитную лигу за 10 млн евро.

Лукас Айртон («Спартак», 23 года)

Айртон в 23 года, хотя не каждый матч проводит на одном уровне, легко заинтересует покупателей в Испании или Италии. Техника есть, в атакующих действиях прибавляет. А обороняться не умели и великие бразильские латерали, вроде Роберто Карлоса или Дани Алвеса. Да и не настолько Айртон неумело защищается, как порой бурчат фанаты «Спартака». Учитывая возраст и отсутствие широкой рекламы – пока за Бразилию на Олимпиаде не сыграл, Лукас может попасть в топ-5 за вменяемые для покупателя деньги. Выгодная ставка, если настроен на футбол и прогресс.

Сердар Азмун («Зенит», 26 лет)

Единственный «старик» в списке. Если не этим летом, то уже никогда? Похоже, так формулируется вопрос о трансфере Азмуна в большую лигу. Не исключено, что «Боруссия» Д после отъезда Холанда придет за форвардом «Зенита». Хотя автора 13 голов и 2 ассистов в РПЛ оценят разные команды. Неслучайно говорили о «Наполи», где может быть новый тренер, а их ключевая ставка в атаке не сыграла из-за обидных травм. Двумя клубами покупательская очередь за Азмуном не ограничивается. У Сердара ведь, кроме Семака, есть персональный тренер – Бердыев, с которым обсуждают сыгранные матчи. Не будь иранец футболистом настроения – давно играл в большом клубе топ-5.

Джордан Ларссон («Спартак», 23 года)

Сына великого снайпера недооценивают на родине из-за отца? У Швеции все настолько «замечательно» в атаке, что Ибрагимович попал в расширенную заявку на отборочные матчи ЧМ -22 впервые за почти пять лет. Маркус Берг и Классон на борту. Кен Сема из «Уотфорда» в заявке – у парня в 32 матчах 8 баллов по «гол плюс пас» в Чемпионшипе. А младший Ларссон, создавший 15 голов в РПЛ в 21 матчей, почему-то вне заявки. Странная дискриминация, но форварда москвичей точно заметили скауты и тренеры клубов топ-5. На приглашение во Францию или Италию швед точно тянет, растет в цене в «Спартаке».

Хвича Кварацхелия («Рубин», 20 лет)

Каждый раз, когда кто-то пытается вырвать из контекста неудачный матч Хвичи, чтобы поворчать о «переоцененном игроке», вингер возвращается с новыми ассистами и голами. Мало кто в 20 лет не только в РПЛ создает мячи с такой легкостью и непосредственностью. Техника и ускорения при нем. Это самый талантливый грузинский игрок за долгие десятилетия. Кварацхелию отпустят на запад, когда поступит достойное предложение. А Слуцкий поможет ему выбрать правильный клуб. Проходы и обводки Хвичи давно привлекли к нему внимание.

Себастьян Шиманьски («Динамо», 21 год)

Умный парень, тоньше, чем многим кажется. Сейчас в фаворе у «Динамо» справедливо российские хавбеки Фомин и Захарян. Но не забывайте, кто отдал 4 ассиста в чемпионате, а еще забил один мяч. Поляк может и должен прибавить в реализации – мог забить «Уралу», дважды попадал в каркас ворот дальними ударами. Но при этом по количеству созданных моментов в среднем за полный матч именно Шиманськи – лучший в команде. На фоне Захаряна он не старик, а старший брат, и оба интересуют сейчас скаутов. Особенно если Себастьян сыграет на Евро-2020, ассистируя Левандовски.

Оливер Абильдгор («Рубин», 24 года)

Израильтяне, молдаване и австрийцы проверят будущего соперника сборной России на Евро в отборе к ЧМ -2022. Датчане вызвали ребят из Чемпионшипа, но не взяли Оливера? Еще одно удивление, как в случае с Ларссоном. Зато скаутам клубов плевать на позицию наставников сборных. Видят молодого, крепкого, цепкого и прогрессирующего игрока. Абильдгор еще может поехать на Евро-2020, есть смысл пожелать ему успехов на этом пути. А дальше подопечного Слуцкого ждет приглашение из Германии или Англии – крутой разрушитель, который года через два может играть еще лучше.

Алекс Крал («Спартак», 22 года)

Переходим к продуктам быстрого приготовления. Крал уже готов к АПЛ , как и его напарник по сборной Черхии Соучек. Хорошо видно, насколько Крал бывает полезным, когда пропускает матчи «Спартака». С «Динамо» в Кубке не сыграл – вылетели. В чемпионате вышел – обыграли «Краснодар» и соседей. Крал не может гарантировать успех и ему нужна поддержка Зобнина или Умярова в разрушении, но как один из дуэта центральных хавбеков давно выделяется. И может намного лучше, ему всего 22 года. В таком возрасте Недвед, что одобрил решение о переходе в «Спартак», еще играл за «Спарту» и только начинал выступать за сборную. У Крала уже 16 матчей и 2 мяча.

Никола Влашич ( ЦСКА , 23 года)

Влашич сжился с ролью лидера ЦСКА , а Гинер – с пониманием, что лучший игрок России прошлого года приносит огромную пользу. Ценник отпугнет многих. А неудача Николы в юности в «Эвертоне», где его ставили на фланг, заставит дважды подумать перед уходом. Но если Влашич хорошо проведет Евро-2020, то за ним придут из Италии. У Николы большое будущее, но надо научиться рвать жилы у таких соперников, как Барриос, Ловрен и Ракицкий.