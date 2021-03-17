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«Химки» хотят сохранить Идову и Мирзова

17 марта 2021, 10:27

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» планируют сохранить защитника Брайана Идову и полузащитника Резиуана Мирзова, чьи права принадлежат «Локомотиву» и «Спартаку» соответственно.

Пока мы не вели переговоров со «Спартаком» по Резиуану. К концу апреля уже поймем ситуацию по нему.

А с Брайаном будет переговариваться лично на тему того, где он будет продолжать карьеру. С «Локомотивом» у него контракт истекает, так что он сам будет решать.

У нас есть желание сохранить обоих игроков. Мирзов и Идову – одни из лидеров клуба, поэтому хотелось бы их оставить, но все будет зависеть от тех условий, которые предложит «Спартак», и условий контракта. Выше головы мы прыгать не можем, это не наша концепция.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 13:14
А Спартак может предложить игроку очень хороший контракт.
makkie
makkie
17 марта в 12:16
Думаю, Мирзову лучше постоянно играть в Химках - там у него идёт игра, один из лучших на своей позиции, в сборную России вызвали.
А в Спартаке совсем другие требования и игра.
beefs
beefs
17 марта в 11:13
в целях повышения конкуренции в чемпионате перевести их в Ротор или Тамбов...
ОПС
ОПС
17 марта в 11:13
А может и получится.
LOpp
LOpp
17 марта в 10:46
Спартак купил Мирзова за 4 млн евро. Думаю сейчас он стоит уже не менее 6 млн
Djebrael
Djebrael
17 марта в 10:33
Сложно это будет сделать, но попытаться можно
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