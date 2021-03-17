«Химки» хотят сохранить Идову и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» планируют сохранить защитника и полузащитника , чьи права принадлежат «Локомотиву» и «Спартаку» соответственно.

Пока мы не вели переговоров со «Спартаком» по Резиуану. К концу апреля уже поймем ситуацию по нему.

А с Брайаном будет переговариваться лично на тему того, где он будет продолжать карьеру. С «Локомотивом» у него контракт истекает, так что он сам будет решать.

У нас есть желание сохранить обоих игроков. Мирзов и Идову – одни из лидеров клуба, поэтому хотелось бы их оставить, но все будет зависеть от тех условий, которые предложит «Спартак», и условий контракта. Выше головы мы прыгать не можем, это не наша концепция.