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«Краснодар» может подписать полузащитника «Вольфсбурга»

17 марта 2021, 13:26

Хавбек «Вольфсбурга» Жоао Виктор может перебраться в Россию. На 26-летнего игрока претендует «Краснодар», однако в трансфере футболиста также заинтересованы «Фламенго» и «Торонто».

В нынешнем сезоне на счету бразильца 16 матчей в Бундеслиге и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Зандхаузена» Александром Жировым.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
17 марта в 21:41
Хозяину конечно видней, но команде нужен топовый ЦЗ и нап ,без этих приобретений хорошего результата не будет, хотя его возможно всё устраивает,главное красивый футбол.
Shamil79
Shamil79
17 марта в 15:09
Краснодар вперёд
Alexnvr
Alexnvr
17 марта в 14:52
Без хорошего тренера нет смысла брать неплохих игроков.
makkie
makkie
17 марта в 14:30
Галицкий продолжает смотреть в сторону атаки...
Сзади у него гигантские пожары в виде Кайо, Сорокина и Мартыновича + тренер Мусаев, но хочется поиграть в атаку )))
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 14:16
Не самый выдающийся игрок.
valt134
valt134
17 марта в 14:10
У Краснодара совершенно нет защиты, поэтому в приоритете подписание квалифицированных центральных защитников.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 14:10
Краснодару тренера надо подписывать,а не полузащитника!
sv_1969
sv_1969
17 марта в 13:53
На кой он нужен! Или по принципу , все что оттуда то все в дом)))
Василий 50
Василий 50
17 марта в 13:52
Пусть лучше тренера подпишет.
Djebrael
Djebrael
17 марта в 13:40
Ну с такими показателями пусть он играет в другом клубе...у нас своих таких хавбеков пруд пруди....
Ironigor
Ironigor
17 марта в 13:29
Было бы неплохо, если бы... !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 13:28
это сильный ход...
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