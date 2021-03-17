«Краснодар» может подписать полузащитника «Вольфсбурга»

Хавбек «Вольфсбурга» Жоао Виктор может перебраться в Россию. На 26-летнего игрока претендует «Краснодар», однако в трансфере футболиста также заинтересованы «Фламенго» и «Торонто».
В нынешнем сезоне на счету бразильца 16 матчей в Бундеслиге и 1 голевая передача.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Зандхаузена» Александром Жировым.
Сзади у него гигантские пожары в виде Кайо, Сорокина и Мартыновича + тренер Мусаев, но хочется поиграть в атаку )))
Сзади у него гигантские пожары в виде Кайо, Сорокина и Мартыновича + тренер Мусаев, но хочется поиграть в атаку )))