«Краснодар» может подписать полузащитника «Вольфсбурга»

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17 марта 2021, 13:26

Хавбек «Вольфсбурга» может перебраться в Россию. На 26-летнего игрока претендует «Краснодар», однако в трансфере футболиста также заинтересованы «Фламенго» и «Торонто».

В нынешнем сезоне на счету бразильца 16 матчей в Бундеслиге и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Зандхаузена» Александром Жировым.