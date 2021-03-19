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Повторение финалов, Холанд против Гвардиолы. Захватывающая сетка Лиги чемпионов нарисована

вчера, 15:38
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Четвертьфиналы не оставят равнодушных!

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) — 80% на 20%

- «Манчестер Сити» снова сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против клуба из Германии под названием «Боруссия». В 1/8 финала «горожане» по сумме двух матчей уверенно переиграли «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:0; 2:0), а теперь встретятся в «Боруссией» из Дортмунда.

- «Горожане» и «шмели» впервые встретятся в плей-офф Лиги чемпионов, но однажды они играли в одной группе. В сезоне 2012/13 встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0, а в Дортмунде хозяева выиграли 1:0. «Боруссия» Юргена Клоппа тогда выиграла группу с «Реалом», «Аяксом» и «Манчестер Сити», а англичане остались на последнем месте.

- Эрлинг Холанд сыграет против «Манчестер Сити», который может стать следующим клубом норвежского феномена. За «Ман Сити» с 2000-го по 2003-й год играл Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.

«Манчестер Сити» — абсолютный фаворит противостояния с дортмундской «Боруссией». «На бумаге» в этом нет никаких сомнений. Впрочем, это вовсе не значит, что в этой паре все решено заранее, ведь «горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы в трех предыдущих сезонах завершали свой путь в Лиге чемпионов именно после четвертьфинальной стадии, а статус явного фаворита не мешал в предыдущие годы вылетать, например, от «Монако» и «Лиона».

В этом сезоне «Ман Сити» показывает воистину монструозный футбол, иногда это творение Гвардиолы выглядит командой без слабых мест, недавно у «горожан» была серия из 21 подряд победы во всех турнирах. Дортмундская «Боруссия» завершает сезон под руководством временного тренера Эдина Терзича, которого летом сменит Марко Розе, с которым «Ман Сити» встречалось в предыдущем раунде и легко разобралось с его «жеребцами». Но у Терзича есть Холанд, который способен сотворить сенсацию в Лиге чемпионов.

«Реал» — «Ливерпуль» — 50% на 50%

- Повторение финала Лиги чемпионов 2017/18. В киевском финале чудил Лорис Кариус, а «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» — 3:1. За «сливочных» забивали Карим Бензема и Гарет Бэйл (дубль), а единственный гол в составе проигравших провел Мане.

- Единственное двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл у «Реала» с общим счетом 5:0. Случилось это в 1/8 финала сезона 2008/09.

- В прошлом розыгрыше «Реал» вылетел от английского клуба («Манчестер Сити»), а «Ливерпуль» — от испанского («Атлетико»). Кому-то суждено повторить свою же судьбу.

Пара, в которой нет и не может быть фаворита. «Ливерпуль» неудачно выступает на внутренней арене, поэтому все силы «красных» брошены на Лигу чемпионов, а Зидан, несмотря на почетный эскорт в виде многочисленных травм, искусно объезжает большие ямы на пути «сливочных». Кроме того, «Реал» славится своим умением играть большие матчи, опыт Рамоса, Модрича, Крооса и Бензема служит надежным подспорьем в этом. Верю, что это будет невероятная во всех отношениях дуэль великих клубов.

«Бавария» — ПСЖ — 51% на 49%

- Повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» выиграла у ПСЖ со счетом 1:0 благодаря голу воспитанника парижан Кингсли Комана.

- С 1994 года «Бавария» и ПСЖ провели 9 матчей в рамках Лиги чемпионов и ни разу не сыграли вничью: парижане одержали 5 побед, «Бавария» — 4.

- Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски — одни из претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Победитель дуэли в Лиге чемпионов может получить ощутимое преимущество над проигравшим.

Интуитивно отдаю небольшое преимущество «Баварии», но в двухматчевом противостоянии у ПСЖ есть шансы на реванш за поражение в прошлогоднем финале, если все ведущие игроки будут здоровы и полны сил. «Барселону» оставили за бортом Лиги чемпионов без Неймара, чье возвращение из лазарета усилит команду Маурисио Почеттино, а «Бавария» в этом сезоне играет не без ошибок, так что категоричная ставка на победителя этой пары неуместна.

«Порту» — «Челси» — 10% на 90%

- «Порту» был «сладкой булочкой» для грандов перед жеребьевкой четвертьфиналов, и этот счастливый жребий вытянул «Челси».

- Интересно, за какой из своих бывших клубов в этой паре будет болеть эпично вылетевший из Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо?

- Это вторая встреча «Челси» и «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые столкнулись в стадии игр не вылет в сезоне 2006/07, тогда «синие» оказались сильнее в 1/8 финала (1:1; 2:1).

Томас Тухель в прошлом году довел ПСЖ до финала Лиги чемпионов, а теперь постарается повторить этот результат (или даже улучшить его) вместе с «Челси». Дорога в полуфинал кажется открытой, ведь «Челси» имеет все шансы на успех в противостоянии с «Порту», учитывая уверенную игру «синих» под руководством Томаса Тухеля и безжалостный по смыслу, пусть и не по счету вынос тела «Атлетико» в 1/8 финала. Не думаю, что такой «Челси» повторит ошибки разобранного «Ювентуса» и нарвется на проблемы в дуэли с «Порту».

Жеребьевка полуфиналов

«Манчестер Сити»/«Боруссия Д» vs «Бавария»/ПСЖ

«Реал»/«Ливерпуль» vs «Порту»/«Челси»

Сетка турнира составлена до финала, и у нас теперь есть понимание, что записные фавориты Лиги чемпионов — «Манчестер Сити», «Бавария» и ПСЖ, разыграют одну путевку в финал на троих. Помешать им попытается дортмундская «Боруссия» и Эрлинг Холанд, но шансы невелики. Зато в другой половине сетки проблемный «Ливерпуль», «Порту», сменивший по ходу сезона тренера «Челси» и «Реал», который далек от своей формы из победных сезонов Лиги чемпионов. Такое разделение не выглядит оптимальным, но ничего не попишешь: жребий слеп.

Сохраняются высокие шансы на английский финал, если «Манчестер Сити» выиграет свою половину сетки, а «Ливерпуль» и «Челси» не подведут, но это точно не самые желанные афиши финальных матчей, где хотелось бы видеть команды из разных стран. Может быть, «Манчестер Сити» и «Реал», «Баварию» и «Челси», ПСЖ и «Ливерпуль». Какой финал вам лично по душе? Заказывайте!

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Вчера, 15:21 ФотоКомментарии35
Официально«Бавария» — ПСЖ, «Реал» — «Ливерпуль». Состоялась жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ
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zim289
zim289
сегодня в 01:32
Нужно Челси — Ливер в полуфинале, как в старые добрые времена
gysprmfq5jw7
gysprmfq5jw7
вчера в 22:15
Свинка Пепа со своим многомиллиардным клубом надеюсь вылетит как обычно.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:38, ред.
МанСити - Ливерпуль финал
...первый тайм Ливерпуль будет проигрывать 0-2.. один из них из-за привоза вратаря либо защитника, а в перерыве Клопп уберет с поля Салаха, выпустит Жоту и Ливерпуль закамбечит 2-3. Дубль Жоты, гол Мане
faneng
faneng
вчера в 20:42
Рискну предположить, что Гвардиола снова вылетит в 1/4 финала (это ему наказание за Эвребё). ПСЖ переиграет Баварию, Порту переиграет Челси (снова упрется, как с Ювентусом), а Ливерпуль переиграет Реал. Финал - ПСЖ - Ливерпуль.
ATG
ATG
вчера в 20:32, ред.
Не знаю как вы, а я вообще не могу смотреть матчи ЛЧ без интершума (как в Испании) и без болельщиков. Конечно лучше чем ничего, но вот прям ужас какой-то. Буду переживать за Ман Сити ! Хочется чтобы Пеп и сам клуб всё-таки выиграл ЛЧ! И что-то подсказывает что Бавария в итоге проиграет ПСЖ на сей раз ... Финал Ман Сити - Реал . Конечно битва МанСити-Ливерпуль в финале - вывеска ой какая актуальная, но вот не верю я в Ливер. Просрут они Реалу скорее всего
Сантус
Сантус
вчера в 19:22
Чем легче соперник на этой стадии,тем хуже.Тому кто хочет и может победить нужно прибивать сильных.Только так становятся настоящими победителями.
azkan
azkan
вчера в 18:42, ред.
У Челси очень большие шансы на выход в финал. Хотя Реал и Ливерпуль, да и Порту сильные кубковые команды. Даже когда они не в форме, могут собраться на важные матчи. Так, что думаю обе части сеток равные по силе.
Бавария-ПСЖ это будет самый интересный матч ЛЧ. МС Гвардиолы тоже не разочарует любителей статистики и тихо проиграет свою игру.
Надеюсь на повторение финала 2012 или ПСЖ-Челси.
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:19
)) А почему тогда Челси повезло?
razdvatri
razdvatri ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:38
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ razdvatri (раскрыть)
    вчера в 17:33
    На сегодня МС первая команда Манчестера, а МЮ вторая.
    Посмотри результаты за последние 10 лет.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 17:29
    Вот и посмотрим чего стоит Холанд. Проявит себя с МС, то стоит за него биться, провалится, то стоит подумать над его приобретением.
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 17:26, ред.
    в этом сезоне очередь холланда стать палачом для второй команды манчестера, опять вылет физрука пепа в 1\4, доколе?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:18
    Челси повезло, но я уверен Порту пройдёт их
    DXTK
    DXTK
    вчера в 17:12
    хотелось бы чтобы ПСЖ и Боруссия прошли в полуфинал, чтобы мы увидели новое противостояние Мбаппе против Холанда........

    с другой стороны жду английский полуфинал - Челси Ливерпуль..........

    PS финал ЛЧ - Клопп ( Ливер) или Тухэль (Челси) против Боруссии Д................
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 16:25
    Любое противостояние в финале, будет огненным
    Насмешник
    Насмешник
    вчера в 16:15
    Бавария - Реал
    NOVA
    NOVA
    вчера в 16:13
    вперед Реал, надо проходить клубы из апл: в 1/4 ливер обыграть, а в 1/2 скорее всего челси будет, хотя было бы не плохо и с порто встретится!! удачи Реалу и побед!!!
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 16:10
      Djebrael
      Djebrael
      вчера в 16:01
      Спасибо за статью....болельщиков ждали яркие пары и дождались их, а букмекеры уже обновили свои коэффициенты....:)))) .... по их оценкам, главный фаворит Ман Сити, а также можно сделать ставку на Баварию (и очень бы мне хотелось, чтобы эти команды сыграли между собой в полуфинале турнира...)...ну а тройку главных претендентов замыкает Челси...а еще мне кажется, что упали шансы ПСЖ, ведь впереди встреча с Баварией, которая хоть и не 100% фаворит, но явно ей по силам обыграть Парижан...а для Ливерпуля отличный жребий!.... есть возможность поквитаться за финал ЛЧ в Киеве....:)))...раскладов и предположений может быть сколько угодно, но игра расставит все по свои местам ... единственное, что хочется еще добавить....Бриттам повезло, нет совпадений со своими, так что возможны полуфиналы где будет 3 английские клуба или полное фиаско, где с трех не останется никого.....
      Seregayehch
      Seregayehch
      вчера в 15:52
      по сетке финал только бавария -реал/ливерпуль..новоделы и выскочки лиге чемпов не нужны
      Медив
      Медив
      вчера в 15:46
      МанСи - Челси
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