Повторение финалов, Холанд против Гвардиолы. Захватывающая сетка Лиги чемпионов нарисована

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вчера, 15:38

Четвертьфиналы не оставят равнодушных!

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) — 80% на 20%

- «Манчестер Сити» снова сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против клуба из Германии под названием «Боруссия». В 1/8 финала «горожане» по сумме двух матчей уверенно переиграли «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:0; 2:0), а теперь встретятся в «Боруссией» из Дортмунда.

- «Горожане» и «шмели» впервые встретятся в плей-офф Лиги чемпионов, но однажды они играли в одной группе. В сезоне 2012/13 встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0, а в Дортмунде хозяева выиграли 1:0. «Боруссия» Юргена Клоппа тогда выиграла группу с «Реалом», «Аяксом» и «Манчестер Сити», а англичане остались на последнем месте.

- Эрлинг Холанд сыграет против «Манчестер Сити», который может стать следующим клубом норвежского феномена. За «Ман Сити» с 2000-го по 2003-й год играл Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.

«Манчестер Сити» — абсолютный фаворит противостояния с дортмундской «Боруссией». «На бумаге» в этом нет никаких сомнений. Впрочем, это вовсе не значит, что в этой паре все решено заранее, ведь «горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы в трех предыдущих сезонах завершали свой путь в Лиге чемпионов именно после четвертьфинальной стадии, а статус явного фаворита не мешал в предыдущие годы вылетать, например, от «Монако» и «Лиона».

В этом сезоне «Ман Сити» показывает воистину монструозный футбол, иногда это творение Гвардиолы выглядит командой без слабых мест, недавно у «горожан» была серия из 21 подряд победы во всех турнирах. Дортмундская «Боруссия» завершает сезон под руководством временного тренера Эдина Терзича, которого летом сменит Марко Розе, с которым «Ман Сити» встречалось в предыдущем раунде и легко разобралось с его «жеребцами». Но у Терзича есть Холанд, который способен сотворить сенсацию в Лиге чемпионов.

«Реал» — «Ливерпуль» — 50% на 50%

- Повторение финала Лиги чемпионов 2017/18. В киевском финале чудил Лорис Кариус, а «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» — 3:1. За «сливочных» забивали Карим Бензема и Гарет Бэйл (дубль), а единственный гол в составе проигравших провел Мане.

- Единственное двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл у «Реала» с общим счетом 5:0. Случилось это в 1/8 финала сезона 2008/09.

- В прошлом розыгрыше «Реал» вылетел от английского клуба («Манчестер Сити»), а «Ливерпуль» — от испанского («Атлетико»). Кому-то суждено повторить свою же судьбу.

Пара, в которой нет и не может быть фаворита. «Ливерпуль» неудачно выступает на внутренней арене, поэтому все силы «красных» брошены на Лигу чемпионов, а Зидан, несмотря на почетный эскорт в виде многочисленных травм, искусно объезжает большие ямы на пути «сливочных». Кроме того, «Реал» славится своим умением играть большие матчи, опыт Рамоса, Модрича, Крооса и Бензема служит надежным подспорьем в этом. Верю, что это будет невероятная во всех отношениях дуэль великих клубов.

«Бавария» — ПСЖ — 51% на 49%

- Повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» выиграла у ПСЖ со счетом 1:0 благодаря голу воспитанника парижан Кингсли Комана.

- С 1994 года «Бавария» и ПСЖ провели 9 матчей в рамках Лиги чемпионов и ни разу не сыграли вничью: парижане одержали 5 побед, «Бавария» — 4.

- Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски — одни из претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Победитель дуэли в Лиге чемпионов может получить ощутимое преимущество над проигравшим.

Интуитивно отдаю небольшое преимущество «Баварии», но в двухматчевом противостоянии у ПСЖ есть шансы на реванш за поражение в прошлогоднем финале, если все ведущие игроки будут здоровы и полны сил. «Барселону» оставили за бортом Лиги чемпионов без Неймара, чье возвращение из лазарета усилит команду Маурисио Почеттино, а «Бавария» в этом сезоне играет не без ошибок, так что категоричная ставка на победителя этой пары неуместна.

«Порту» — «Челси» — 10% на 90%

- «Порту» был «сладкой булочкой» для грандов перед жеребьевкой четвертьфиналов, и этот счастливый жребий вытянул «Челси».

- Интересно, за какой из своих бывших клубов в этой паре будет болеть эпично вылетевший из Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо?

- Это вторая встреча «Челси» и «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые столкнулись в стадии игр не вылет в сезоне 2006/07, тогда «синие» оказались сильнее в 1/8 финала (1:1; 2:1).

Томас Тухель в прошлом году довел ПСЖ до финала Лиги чемпионов, а теперь постарается повторить этот результат (или даже улучшить его) вместе с «Челси». Дорога в полуфинал кажется открытой, ведь «Челси» имеет все шансы на успех в противостоянии с «Порту», учитывая уверенную игру «синих» под руководством Томаса Тухеля и безжалостный по смыслу, пусть и не по счету вынос тела «Атлетико» в 1/8 финала. Не думаю, что такой «Челси» повторит ошибки разобранного «Ювентуса» и нарвется на проблемы в дуэли с «Порту».

Жеребьевка полуфиналов

«Манчестер Сити»/«Боруссия Д» vs «Бавария»/ ПСЖ

«Реал»/«Ливерпуль» vs «Порту»/«Челси»

Сетка турнира составлена до финала, и у нас теперь есть понимание, что записные фавориты Лиги чемпионов — «Манчестер Сити», «Бавария» и ПСЖ , разыграют одну путевку в финал на троих. Помешать им попытается дортмундская «Боруссия» и Эрлинг Холанд, но шансы невелики. Зато в другой половине сетки проблемный «Ливерпуль», «Порту», сменивший по ходу сезона тренера «Челси» и «Реал», который далек от своей формы из победных сезонов Лиги чемпионов. Такое разделение не выглядит оптимальным, но ничего не попишешь: жребий слеп.