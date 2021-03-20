«Рома» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28 тура серии А «Рома» — «Наполи», который состоится 21 марта 2021 года.

«Рома»

Римский клуб прошел в четвертьфинал Лиги Европы, а вот в чемпионате Италии у команды не все так гладко. Подопечные Пауло Фонсеки идут на шестом месте и пока еще не обеспечили себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Нынешний матч против «Наполи» станет для клуба одним из определяющих.

18 марта «Рома» обыграла в ответном матче донецкий «Шахтер» (2:1) в Лиге Европы, а 14 числа уступила «Парме» в чемпионате Италии (0:2).

«Наполи»

Команда покинула еврокубки еще две недели назад и сейчас сосредоточена исключительно на внутреннем первенстве. Коллектив пропустил 29 мячей за 27 туров (меньше только у «Интера») и готов бороться за попадание в Лигу Чемпионов, что является задачей команды на окончание чемпионата.

14 марта «Наполи» оказался сильнее «Милана» на выезде (0:1), а 7 марта команда обыграла в домашнем матче чемпионата «Болонью» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» — 2.61

Ничья – 3.56

Победит «Наполи» — 2.8

Статистика

«Наполи» не знает поражений уже четыре встречи

Семь побед из десяти матчей – результат «Ромы» во всех турнирах

В четырех последних встречах команд, трижды побеждал Наполи

В пяти из шести последних поединках между клубами, гол смогли забить обе команды

Прогноз

Поставить на ничейный результат букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.56. Оба коллектива нуждаются в очках, и борьба будет слишком напряженной, чтобы команды играли в открытый футбол. Скорее всего, болельщики не увидят большого количества забитых мячей.