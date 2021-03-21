Додо не для «Баварии», Цыганков – для «Милана». Самые ценные молодые игроки УПЛ

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21 марта 2021, 16:25

Таланты из «Шахтёра» и «Динамо» Киев интересуют клубы топ-5.

Украинские клубы не финансирует государство. У самых богатых – «Шахтёра» и «Динамо» Киев, не раздутые бюджеты. Но денег хватает, и лишь «горняки» наладили поток талантливых игроков в элитные лиги. Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян и Элано прошли одну школу. Зинченко, Чигринский и Тимощук тоже связаны с донецким клубом, а потом играли в топ-5.

Киевские «динамовцы», когда президент клуба отвлекается от азартных развлечений, тоже вспоминают о трансферах. Но делают это реже. Зато у «Динамо» Киев неплохая школа футбола. Не выбили опытный «Вильярреал» из Лиги Европы, но Луческу проект заинтересовал. В УПЛ опережают «Шахтёр» на четыре очка впервые за много лет. И «Брюгге» в плей-офф еврокубков прошли, что не удалось «Зениту». Киевляне ставят на молодость и талант, мечтают повторить сделку, как по Ярмоленко с «Боруссией» Д.

Виктор Цыганков (23 года, вингер, «Динамо» Киев)

Лучший снайпер сезона в УПЛ , забил 10 мячей. Виктор играет за «Динамо» с 2016 года, может показать, что ему немало лет. На самом деле лишь 23, причем родился в ноябре – молодой разноплановый полузащитник. И поскольку за ним годами следят скауты итальянских клубов – «Рома» и «Милан» в авангарде этого футбольного промышленного шпионажа, то не удивительно, что именно «россонери» прицениваются к Цыганкову. Летом им нужно будет усиление под ЛЧ , где Виктор играл. Кроме Влашича (на подмену Чалханоглу), интересуются также крайним хавбеком, чья рыночная стоимость в районе 25 млн евро. Хотя Суркисы запрашивают больше – в этом проблема на переговорах. Также ждут Евро-2020, где Цыганков должен себя показать ради трансфера.

Тете (21 год, вингер, «Шахтёр»)

Агенты Тете активно работают, поскольку молодого вингера из Бразилии уже связывали с МЮ – «дьяволы» взяли парня из второй команды «Аталанты», и «Реалом» — памятуя гол плюс пас против команды Переса и интерес президента «сливочных» к молодым талантливым соотечественникам Неймара. Тете надолго в УПЛ не задержится, если продолжит прибавлять. Пока у него 4 мяча и 2 ассиста в чемпионате Украины, но парень юный, может вырасти стремительно.

Виталий Миколенко (21 год, защитник, «Динамо» К)

В январе Виталия связывали с «Интером». Конте как раз искал правильного левого защитника. На ум после опытных людей из «Челси» (Эмерсона и Маркоса Алонсо) пришел молодой украинский игрок. Виталия знают, поскольку играл за сборную, и ни один большой клуб стоимость его контракта не отпугнет. «Динамо» запросит около 15 млн евро, но когда китайские боссы «Интера» найдут покупателей для клуба, такая сумма не станет преградой. Учитывая схему в три центральных, нужен аналог Хакими слева, а Перишичу и Янгу много лет, и оба изначально игроки атаки.

Манор Соломон (21 год, вингер, «Шахтёр»)

Интересный футболист, на счету которого голы против «Реала» — по одному в каждом победном матче. И хотя «Шахтёр» оказался в группе ЛЧ выше только лидера Серии А «Интера», Соломона запомнили. С «Ромой» в плей-офф ЛЕ сыграл не очень хорошо, но ему всего 21 год. Так что израильский хавбек готовится к большому вызову. «Шахтёр» выслушает предложения из АПЛ , «Арсенал» Манором уже интересовался. Точно обойдется дешевле, чем Пепе, но может принести больше пользы.

Владислав Супряга (21 год, форвард, «Динамо» К)

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины не отличается результативностью – забил 2 мяча и отдал один голевой пас в УПЛ . Срочно надо прибавлять. Но скауты работают на интуиции, пытаются «прочитать» потенциал игрока. В прошлом году Владиславом интересовалась «Аталанта». Также говорили об «Астон Вилле». У Супряги активный агент, ведь связывали молодого форварда с клубами Бундеслиги. «Вольфсбург» присматривался, но нужна конкретика на поле – голы и вызов в первую сборную Украины.

Николай Матвиенко (24 года, центрбек, «Шахтёр»)

Единственный «старик» в списке, ведь Николаю уже 24 года. Но для центрального защитника, что может играть до 35 лет, это не критический возраст. Наоборот набрался опыта. Матвиенко, даже когда весь «Шахтёр» ошибается в защите, выделяется – солидный игрок, думающий. Но есть проблема – «горняки» накрутили ценник, чем отпугнули в прошлом году «Арсенал». Хотя когда ведутся предметные переговоры с «канонирами», то менее значимые клубы сразу проявляют интерес.

Николай Шапаренко (22 года, хавбек, «Динамо» Киев)

Умный хавбек, который может найти себе клуб в Испании. В свое время Николай выбрал между «Шахтёром» и «Динамо». А теперь, в случае успеха в новом году, окажется в западной лиге. Пару лет назад к нему присматривалась «Боруссия» Д. Шапаренко из тех футболистов, которым нужно тренерское доверие – правильно вмонтировать в схему, грамотно использовать сильные стороны. Николай может вести игру, но для топ-5 важно сыграть результативно на решающем отрезке в УПЛ .

Анатолий Трубин (19 лет, вратарь, «Шахтёр»)

19-летний вратарь Нещерет из «Динамо» Киев запомнился одним матчем в Лиге чемпионов – по средней оценке остается лучшим игроком этого сезона. А Трубин заинтересовал «Интер» парочкой матчей за «Шахтёр». Миланцы много лет назад взяли славянского голкипера Хандановича и не прогадали. Но Самир стареет, а воспитанник «Шахтёра» может набраться опыта, подменяя легенду. Не исключено, что покупатель сыграет на опережение, как «Реал» с Луниным.

Илья Забарный (18 лет, центрбек, «Динамо» Киев)

Хотя Илье всего 18 лет, этот центральный защитник в обойме первой сборной Украины. Воспитанник киевлян сыграл четыре матча, что для футболиста его позиции и возраста – редкость. Рослый и крепкий парень прилично читает футбол. Илье не стоит слишком отвлекаться за пределами поля на подругу из Инстаграма, нужно думать о футболе в 18 лет, если тебе доверяют в основе на высоком уровне. Невзирая на ошибки, которые случаются, не заметить Забарного сложно – 6 матчей без замен в ЛЧ , за ним уже следят десятки клубов.

Додо (22 года, латераль, «Шахтёр»)

Отметился в ЛЧ , прилично сыграл в двух победных матчах против «Реала». Директор «Баварии» Салихамиджич приглашал Додо, но в обход тренера. Флик подтвердил, что у них случались перепалки с боссом, немец сказал Хасану то, о чем сожалеет (оскорблением с этническим подтекстом?). Летом Ханси может уйти в сборную Германии, а оборона «Баварии» нуждается в усилении. Додо не сильнее Павара, но нужен резерв. «Шахтёр» ждет больших денег за правого латераля – отклонили предложение немцев в 25 млн евро. Причем об этом поведал ассистент спортивного директора «Шахтёра» Срна, официальная информация из клуба. Интерес давно не удивляет, ПСЖ тоже следит за Додо.