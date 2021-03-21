Додо не для «Баварии», Цыганков – для «Милана». Самые ценные молодые игроки УПЛ

Таланты из «Шахтёра» и «Динамо» Киев интересуют клубы топ-5.
Украинские клубы не финансирует государство. У самых богатых – «Шахтёра» и «Динамо» Киев, не раздутые бюджеты. Но денег хватает, и лишь «горняки» наладили поток талантливых игроков в элитные лиги. Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян и Элано прошли одну школу. Зинченко, Чигринский и Тимощук тоже связаны с донецким клубом, а потом играли в топ-5.
Киевские «динамовцы», когда президент клуба отвлекается от азартных развлечений, тоже вспоминают о трансферах. Но делают это реже. Зато у «Динамо» Киев неплохая школа футбола. Не выбили опытный «Вильярреал» из Лиги Европы, но Луческу проект заинтересовал. В УПЛ опережают «Шахтёр» на четыре очка впервые за много лет. И «Брюгге» в плей-офф еврокубков прошли, что не удалось «Зениту». Киевляне ставят на молодость и талант, мечтают повторить сделку, как по Ярмоленко с «Боруссией» Д.
Виктор Цыганков (23 года, вингер, «Динамо» Киев)
Лучший снайпер сезона в УПЛ, забил 10 мячей. Виктор играет за «Динамо» с 2016 года, может показать, что ему немало лет. На самом деле лишь 23, причем родился в ноябре – молодой разноплановый полузащитник. И поскольку за ним годами следят скауты итальянских клубов – «Рома» и «Милан» в авангарде этого футбольного промышленного шпионажа, то не удивительно, что именно «россонери» прицениваются к Цыганкову. Летом им нужно будет усиление под ЛЧ, где Виктор играл. Кроме Влашича (на подмену Чалханоглу), интересуются также крайним хавбеком, чья рыночная стоимость в районе 25 млн евро. Хотя Суркисы запрашивают больше – в этом проблема на переговорах. Также ждут Евро-2020, где Цыганков должен себя показать ради трансфера.
Тете (21 год, вингер, «Шахтёр»)
Агенты Тете активно работают, поскольку молодого вингера из Бразилии уже связывали с МЮ – «дьяволы» взяли парня из второй команды «Аталанты», и «Реалом» — памятуя гол плюс пас против команды Переса и интерес президента «сливочных» к молодым талантливым соотечественникам Неймара. Тете надолго в УПЛ не задержится, если продолжит прибавлять. Пока у него 4 мяча и 2 ассиста в чемпионате Украины, но парень юный, может вырасти стремительно.
Виталий Миколенко (21 год, защитник, «Динамо» К)
В январе Виталия связывали с «Интером». Конте как раз искал правильного левого защитника. На ум после опытных людей из «Челси» (Эмерсона и Маркоса Алонсо) пришел молодой украинский игрок. Виталия знают, поскольку играл за сборную, и ни один большой клуб стоимость его контракта не отпугнет. «Динамо» запросит около 15 млн евро, но когда китайские боссы «Интера» найдут покупателей для клуба, такая сумма не станет преградой. Учитывая схему в три центральных, нужен аналог Хакими слева, а Перишичу и Янгу много лет, и оба изначально игроки атаки.
Манор Соломон (21 год, вингер, «Шахтёр»)
Интересный футболист, на счету которого голы против «Реала» — по одному в каждом победном матче. И хотя «Шахтёр» оказался в группе ЛЧ выше только лидера Серии А «Интера», Соломона запомнили. С «Ромой» в плей-офф ЛЕ сыграл не очень хорошо, но ему всего 21 год. Так что израильский хавбек готовится к большому вызову. «Шахтёр» выслушает предложения из АПЛ, «Арсенал» Манором уже интересовался. Точно обойдется дешевле, чем Пепе, но может принести больше пользы.
Владислав Супряга (21 год, форвард, «Динамо» К)
Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины не отличается результативностью – забил 2 мяча и отдал один голевой пас в УПЛ. Срочно надо прибавлять. Но скауты работают на интуиции, пытаются «прочитать» потенциал игрока. В прошлом году Владиславом интересовалась «Аталанта». Также говорили об «Астон Вилле». У Супряги активный агент, ведь связывали молодого форварда с клубами Бундеслиги. «Вольфсбург» присматривался, но нужна конкретика на поле – голы и вызов в первую сборную Украины.
Николай Матвиенко (24 года, центрбек, «Шахтёр»)
Единственный «старик» в списке, ведь Николаю уже 24 года. Но для центрального защитника, что может играть до 35 лет, это не критический возраст. Наоборот набрался опыта. Матвиенко, даже когда весь «Шахтёр» ошибается в защите, выделяется – солидный игрок, думающий. Но есть проблема – «горняки» накрутили ценник, чем отпугнули в прошлом году «Арсенал». Хотя когда ведутся предметные переговоры с «канонирами», то менее значимые клубы сразу проявляют интерес.
Николай Шапаренко (22 года, хавбек, «Динамо» Киев)
Умный хавбек, который может найти себе клуб в Испании. В свое время Николай выбрал между «Шахтёром» и «Динамо». А теперь, в случае успеха в новом году, окажется в западной лиге. Пару лет назад к нему присматривалась «Боруссия» Д. Шапаренко из тех футболистов, которым нужно тренерское доверие – правильно вмонтировать в схему, грамотно использовать сильные стороны. Николай может вести игру, но для топ-5 важно сыграть результативно на решающем отрезке в УПЛ.
Анатолий Трубин (19 лет, вратарь, «Шахтёр»)
19-летний вратарь Нещерет из «Динамо» Киев запомнился одним матчем в Лиге чемпионов – по средней оценке остается лучшим игроком этого сезона. А Трубин заинтересовал «Интер» парочкой матчей за «Шахтёр». Миланцы много лет назад взяли славянского голкипера Хандановича и не прогадали. Но Самир стареет, а воспитанник «Шахтёра» может набраться опыта, подменяя легенду. Не исключено, что покупатель сыграет на опережение, как «Реал» с Луниным.
Илья Забарный (18 лет, центрбек, «Динамо» Киев)
Хотя Илье всего 18 лет, этот центральный защитник в обойме первой сборной Украины. Воспитанник киевлян сыграл четыре матча, что для футболиста его позиции и возраста – редкость. Рослый и крепкий парень прилично читает футбол. Илье не стоит слишком отвлекаться за пределами поля на подругу из Инстаграма, нужно думать о футболе в 18 лет, если тебе доверяют в основе на высоком уровне. Невзирая на ошибки, которые случаются, не заметить Забарного сложно – 6 матчей без замен в ЛЧ, за ним уже следят десятки клубов.
Додо (22 года, латераль, «Шахтёр»)
Отметился в ЛЧ, прилично сыграл в двух победных матчах против «Реала». Директор «Баварии» Салихамиджич приглашал Додо, но в обход тренера. Флик подтвердил, что у них случались перепалки с боссом, немец сказал Хасану то, о чем сожалеет (оскорблением с этническим подтекстом?). Летом Ханси может уйти в сборную Германии, а оборона «Баварии» нуждается в усилении. Додо не сильнее Павара, но нужен резерв. «Шахтёр» ждет больших денег за правого латераля – отклонили предложение немцев в 25 млн евро. Причем об этом поведал ассистент спортивного директора «Шахтёра» Срна, официальная информация из клуба. Интерес давно не удивляет, ПСЖ тоже следит за Додо.
Учитывая, что «Аталанта» пригласила за один сезон и российского хавбека Миранчука, и украинца Коваленко, а «Милан» присматривается к Влашичу и Цыганкову, не исключаем новые сделки с лигами из восточной Европы. Но не только с клубами из Серии А. В УПЛ ставили на местных талантов и умный скаутинг бразильцев. В год Евро-2020 пора подумать о трансферах.
И то что футболисты Украины более раскручены в Европе
И то что футболисты Украины более раскручены в Европе
Зарплаты ниже , потолок есть .
Зарплаты ниже , потолок есть .