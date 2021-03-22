Франция – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Франция — Украина, который состоится 24 марта 2021 года.

Франция

Чемпионы мира начинают свой путь к защите титула в матче квалификации против сборной Украины, которая очень достойно выступает уже несколько лет. Команда Дидье Дешама укомплектована лучшими футболистами из европейских грандов. Французы являются безусловными фаворитами своей группы.

17 ноября прошлого года сборная Франции обыграла команду Швеции (4:2), а 14 числа минимально выиграла у чемпиона Европы — Португалии (1:0). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Украина

Команда Андрея Шевченко показывала хорошие результаты на протяжении всего прошлого года, но пандемия коронавируса слишком повлияла на команду в последних матчах, большинство из которых было проиграно. На данный момент сборная находится в боевом составе и готова бороться с чемпионами мира 2018 года до финального свистка.

18 ноября 2020 года в матче со Швейцарией, сборной Украины было засчитано техническое поражение (0:3), а 14 ноября команда проиграла сборной Германии (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.274

Ничья – 5.62

Победит Украина- 11.32

Статистика

Украина проиграла шесть из последних семи матчей (включая товарищеские)

Франция выиграла восемь из последних десяти матчей (включая товарищеские)

Франция выиграла у Украины четыре из пяти последних матчей между сборными

Украина смогла забить всего один мяч в пяти выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу сборной Франции с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Французы обладают отличным составом и имеют по несколько человек на одну позицию. К тому же сборная Украины довольно часто выглядит неуверенно в выездных матчах с сильными соперниками.