Испания – Греция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Испания — Греция, который состоится 25 марта 2021 года.

Испания

Сборная Испании на мажорной ноте закончила прошлую Лигу Наций, чем порадовала болельщиков и подарила им надежду на светлое будущее главной команды. Состав сборной был существенно омоложен и выглядит гораздо привлекательнее, чем в последние годы. Эксперты считают, что Испания покажет хорошую игру и без труда квалифицируется на ЧМ -2022.

17 ноября сборная Испании неожиданно разгромила Германию (6:0), а 14 числа сыграла вничью со сборной Швейцарии. Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Греция

Сборная Греции никак не может найти свою игру и все предпринятые попытки улучшить ситуацию от руководства заканчиваются неудачами. Сейчас греки могут положить начало успешным выступлениям, если смогут побороться и отобрать очки у Испании на ее поле. Сделать это будет нелегко, однако возможно.

18 ноября 2020 года Греция сыграла вничью со Словенией (0:0), а 15 числа была одержана победа над Молдовой на выезде (2:0). Оба матча проходили в Лиге Наций, а греки заняли в группе второе место (Лига С).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.14

Ничья – 8.33

Победит Греция — 23.52

Статистика

Греция проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Испания из последних десяти встреч одержала победу лишь в пяти

Испания не пропускает на своем поле семь матчей подряд

Последние три игры между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на индивидуальный тотал голов сборной Испании Б 2.5 мячей, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. На своем поле одна из сильнейших сборных в истории сможет отличиться несколько раз в воротах не самых стабильных греков.