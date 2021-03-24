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Шотландия – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Шотландия — Австрия, который состоится 25 марта 2021 года.

Шотландия

Сборная Шотландии – редкий гость крупных международных турниров, но в этой квалификации команде немного повезло. Основными конкурентами для Шотландии станут Австрия и Дания, которые при всем уважении к этим странам, не являются сборными категории «топ». Шотландцы могут побороться за выход на ЧМ-2022 и порадовать всю страну уверенной и качественной игрой.

15 ноября сборная Шотландии минимально проиграла на выезде Словакии (0:1), а через несколько дней, 18 числа с тем же счетом уступила и Израилю в матчах Лиги Наций.

Австрия

Австрийская сборная последние несколько лет переживала небольшой спад и пропустила ЧМ 2020 в России. На данный момент, Австрия смола найти свою игру и показывает достойные результаты, а также наравне с Данией считается основными фаворитами этой группы. Выездная победа над Шотландией стала бы для австрийцев отличным стартом нового отбора и немного повысила бы шансы на общий успех.

18 ноября 2020 года сборная Австрии сыграла вничью с Норвегией (1:1), а 15 числа минимально обыграла Северную Ирландию (2:1). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Шотландия – 3.34
  • Ничья – 3.37
  • Победит Австрия — 2.2

Статистика

  • Австрия не проигрывает уже шесть матчей
  • Шотландия проиграла всего в двух матчах из последних десяти
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились исходом ТМ 2.5
  • Австрия не пропускает на выезде три матча подряд

Прогноз

Поставить победу сборной Австрии, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Австрийцы обладают более интересным составом игроков, уверенно играют на выезде и мало пропускали в последних матчах. Шотландия окажет достойное сопротивление, но минимально уступит в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Шотландия.
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