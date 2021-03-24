Шотландия – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Шотландия — Австрия, который состоится 25 марта 2021 года.
Шотландия
Сборная Шотландии – редкий гость крупных международных турниров, но в этой квалификации команде немного повезло. Основными конкурентами для Шотландии станут Австрия и Дания, которые при всем уважении к этим странам, не являются сборными категории «топ». Шотландцы могут побороться за выход на ЧМ-2022 и порадовать всю страну уверенной и качественной игрой.
15 ноября сборная Шотландии минимально проиграла на выезде Словакии (0:1), а через несколько дней, 18 числа с тем же счетом уступила и Израилю в матчах Лиги Наций.
Австрия
Австрийская сборная последние несколько лет переживала небольшой спад и пропустила ЧМ 2020 в России. На данный момент, Австрия смола найти свою игру и показывает достойные результаты, а также наравне с Данией считается основными фаворитами этой группы. Выездная победа над Шотландией стала бы для австрийцев отличным стартом нового отбора и немного повысила бы шансы на общий успех.
18 ноября 2020 года сборная Австрии сыграла вничью с Норвегией (1:1), а 15 числа минимально обыграла Северную Ирландию (2:1). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Шотландия – 3.34
- Ничья – 3.37
- Победит Австрия — 2.2
Статистика
- Австрия не проигрывает уже шесть матчей
- Шотландия проиграла всего в двух матчах из последних десяти
- Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились исходом ТМ 2.5
- Австрия не пропускает на выезде три матча подряд
Прогноз
Поставить победу сборной Австрии, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Австрийцы обладают более интересным составом игроков, уверенно играют на выезде и мало пропускали в последних матчах. Шотландия окажет достойное сопротивление, но минимально уступит в этом поединке.