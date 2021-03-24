Шотландия – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Шотландия — Австрия, который состоится 25 марта 2021 года.

Шотландия

Сборная Шотландии – редкий гость крупных международных турниров, но в этой квалификации команде немного повезло. Основными конкурентами для Шотландии станут Австрия и Дания, которые при всем уважении к этим странам, не являются сборными категории «топ». Шотландцы могут побороться за выход на ЧМ -2022 и порадовать всю страну уверенной и качественной игрой.

15 ноября сборная Шотландии минимально проиграла на выезде Словакии (0:1), а через несколько дней, 18 числа с тем же счетом уступила и Израилю в матчах Лиги Наций.

Австрия

Австрийская сборная последние несколько лет переживала небольшой спад и пропустила ЧМ 2020 в России. На данный момент, Австрия смола найти свою игру и показывает достойные результаты, а также наравне с Данией считается основными фаворитами этой группы. Выездная победа над Шотландией стала бы для австрийцев отличным стартом нового отбора и немного повысила бы шансы на общий успех.

18 ноября 2020 года сборная Австрии сыграла вничью с Норвегией (1:1), а 15 числа минимально обыграла Северную Ирландию (2:1). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 3.34

Ничья – 3.37

Победит Австрия — 2.2

Статистика

Австрия не проигрывает уже шесть матчей

Шотландия проиграла всего в двух матчах из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились исходом ТМ 2.5

Австрия не пропускает на выезде три матча подряд

Прогноз

Поставить победу сборной Австрии, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Австрийцы обладают более интересным составом игроков, уверенно играют на выезде и мало пропускали в последних матчах. Шотландия окажет достойное сопротивление, но минимально уступит в этом поединке.