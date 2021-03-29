Турция – Латвия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Турция — Латвия, который состоится 30 марта 2021 года.

Турция

Сборная Турции отлично начала отбор на ЧМ -2022, который пройдет в Катаре. Команда уверенно выиграла свои первые два матча над главными конкурентами и теперь может сосредоточиться на играх с аутсайдерами. В этих матчах очень важно не допустить недооценку соперника и качественно отыграть весь поединок

В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Турция обыграла фаворита группы Нидерланды (4:2), а 27 марта уверенно выиграла на выезде у Норвегии (0:3).

Латвия

Сборная Латвии считается одним из аутсайдеров группы и результаты команды это подтвердили. Ни одного набранного очка в двух матчах, скорее всего, оставит эту страну за бортом ЧМ -2022. Коллектив не может оказывать достойного сопротивления более сильным командам и поэтому будет интересен с точки зрения отбора очков у фаворитов.

24 марта сборная Латвии на своем поле уступила команде Черногории (1:2), а 27 числа проиграла на выезде Нидерландам (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 1.09

Ничья – 11.5

Победит Латвия — 33

Статистика

Турция выиграла три матча из четырех последних

Латвия проиграла оба матча отбора на ЧМ -2022

-2022 Последние четыре матча между командами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти матчей между сборными во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу сборной Турции с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Хозяева гораздо выше классом Латвии, а последние две победы придают им уверенности. Считаем, что у Латвии нет шансов в этом поединке.