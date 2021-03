Лука Модрич стал рекордсменом Хорватии. Национальные гвардейцы ведущих футбольных держав

Кто провел больше всех матчей за свою сборную?

Бельгия: Ян Вертонген — 125 матчей

33-летний Вертонген — рекордсмен сборной, занимающей первую строчку в рейтинге ФИФА . Субботний отборочный матч ЧМ -2022 против Чехии стал для защитника 125-м в футболке «красных дьяволов». За спиной у Яна еще три действующих футболиста: Аксель Витсель (110 матчей), Тоби Алдервейрелд (106) и Эден Азар (106).

Франция: Лилиан Тюрам — 142 матча

У «трехцветных» первые две строчки занимают чемпионы мира предыдущего созыва: за спиной у недосягаемого Лилиана Тюрама расположился Тьерри Анри, который провел 123 матча за сборную. Впрочем, уже в среду с великим форвардом может сравняться Льорис, если Дидье Дешам доверит ему место в воротах в матче с Боснией и Герцеговиной. У Уго есть все шансы в обозримом будущем стать французским рекордсменом, ведь он отстает от Тюрама всего лишь на два десятка матчей.

Бразилия: Кафу — 142 матча

Любопытно, что два правых защитника из Франции и Бразилии остановились на одинаковой отметке в 142 матча. Тюрам и Кафу становились чемпионами мира, а в финале ЧМ -1998 играли друг против друга. Долгоиграющий Кафу превзошел всех своих соотечественников, что любопытно — в тройку бразильских гвардейцев входят исключительно правые защитники: Кафу, Роберто Карлос и Дани Алвес. Из действующих футболистов выше всех Неймар — 103 матча.

Англия: Питер Шилтон — 125 матчей

Более 30 лет держится рекорд Питера Шилтона, который выступал за сборную Англии на протяжении двух десятков лет (1970 — 1990). Уже в XXI веке 100 матчей в футболке «Трех Львов» переваливали Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни, но никому из них не удалось догнать легендарного вратаря.

Португалия: Криштиану Роналду — 172 матча

В 172-м матче за сборную у Роналду отняли 103-й гол, который мог принести португальцам победу в матче с Сербией и приблизить Криштиану к мировому рекорду по количеству международных голов. Сам иранец Али Деаи, забивший 109 голов за сборную, считает, что Роналду настигнет его, но вряд ли кто-то в обозримом будущем догонит Роналду в зачете гвардейцев сборной Португалии. 172 матча (и это еще не предел) — очень много. Пахнет «вечным» рекордом.

Испания: Серхио Рамос — 179 матчей

А в соседней Испании доминирует товарищ Роналду по завоеваниям в составе мадридского «Реала». Серхио Рамос уже на 12 матчей оторвался от предыдущего рекордсмена — Икера Касильяса (167 встреч), скоро защитник будет на полсотни матчей опережать легендарных Хави и Иньесту. Конкурентов у Рамоса просто нет, а к концу карьеры он может преодолеть великий рубеж в 200 матчей за национальную команду.

Аргентина: Хавьер Маскерано — 147 матчей

В Аргентине грядет смена лидера в зачете гвардейцев. Пока на первой строчке Хавьер Маскерано, а за ним расположился Хавьер «Трактор» Дзанетти, сыгравший 143 матча за «Альбиселесте», но Месси наверняка опередит обоих. У Лионеля 142 встречи в футболке сборной Аргентины, всего лишь 5 матчей до Маскерано. Пыль для Лео.

Уругвай: Диего Годин — 139 матчей

Годин дебютировал за сборную Уругвая в 19 лет, сейчас ему 35, но точка в международной карьере пока не поставлена. В лидерах у «Селесте» знакомые все лица: Макси Перейра (125 матчей), Эдинсон Кавани (118), Луис Суарес (116), Фернандо Муслера (116), Диего Форлан (112)…

Мексика: Клаудио Суарес — 177 матчей

Мексиканцы занимают высокую 9-ю строчку в рейтинге ФИФА , поэтому обращаем внимание на их рекордсменов. Пока на первой строчке защитник Клаудио Суарес, выступавший за «Эль Три» на стыке веков, но в скором времени его может свергнуть Андрес Гуардадо, который сыграл уже 165 матчей за сборную Мексики и пока не намерен останавливаться.

Италия: Джанлуиджи Буффон — 176 матчей

Джиджи Буффон установил планку для итальянцев на невероятной высоте: выступавший за «Скуадра Адзурру» на протяжении 21 года (1997 — 2018) голкипер на 40 матчей опережает расположившегося на втором месте Фабио Каннаваро. Из действующих футболистов выше всех Джорджо Кьеллини (106) и Леонардо Бонуччи (101), но им точно не хватит времени, чтобы догнать своего одноклубника.

Хорватия: Лука Модрич — 135 матчей

А вот и новоиспеченный хорватский рекордсмен, подаривший нам повод для этого исследования. Субботний матч против Кипра стал для Луки Модрича 135-м в футболке национальной сборной, таким образом, он опередил Дарио Срну и вышел на чистое первое место по количеству матчей за главную команду Хорватии. Партнеры устроили Модричу чествование во время командного ужина, и выигравший столько различных наград и кубков Лука не смог сдержать слез. Это действительно важнейший рубеж, который способны покорить лишь единицы.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb