«Вольфсбург» — «Кельн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:20

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набрал шесть из шести возможных очков в двух прошлых турах чемпионата. Победы над «Шальке» (5:0) и «Вердером» (2:1) позволили команде подняться на третье место турнирной таблицы.

По итогам 26 сыгранных туров «Вольфсбург» занес себе в актив 14 побед и девять ничьих, потерпев только три поражения. В 12 домашних матчах чемпионата хозяева забили 24 гола, пропустив меньше всех – восемь голов.

«Кельн»

«Кельн» не может победить на протяжении шести туров чемпионата. В этой серии команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. В прошлом туре «Кельн» отобрал очки у «Боруссии» Дортмунд (2:2), а до этого уступил в гостях «Униону» (1:2).

На данный момент «Кельн» занимает 16 место, находясь в зоне переходных матчей. В 12 гостевых матчах Бундеслиги «козлы» оформили четыре победы и три ничьи, проиграв шесть игр.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» — 1.520

Ничья – 4.130

Победит «Кельн» — 6.350

Статистика

«Вольфсбург» не проигрывал в 15 домашних матчах во всех турнирах – 11 побед и 4 ничьи

«Кельн» проиграл три прошлых гостевых матча в чемпионате Германии с общим счетом 2:9

«Вольфсбург» победил «Кельн» в двух прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Вольфсбурга» по коэффициенту 1.520 в букмекерской конторе Pinnacle. В домашних играх «Вольфсбург» надежно действует в защите, стабильно добиваясь положительных результатов. У «Кельна» последние гостевые матчи завершились неудачно.