«Майнц» — «Арминия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и ставки на матч 27-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Арминия», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Майнц»

«Майнц» не проигрывал в трех последних турах чемпионата Германии. В этой серии команда набрала семь из девяти возможных очков, обыграв в гостях «Хоффенхайм» (2:1) и дома «Фрайбург» (1:0), и сыграв вничью с «Шальке» (0:0).

Эти успехи позволили «Майнцу» покинуть зону вылета и подняться на 15 место в турнирной таблице. В 13 домашних матчах Бундеслиги хозяева взяли три победы и две ничьи, проиграв 8 поединков.

«Арминия»

«Арминия» занимает 17 место в рейтинге Бундеслиги, набрав 22 очка. В текущем сезоне команда взяла шесть побед и четыре ничьи, проиграв 18 встреч. Последнюю викторию клуб оформил 14 марта, обыграв в гостях «Байер» (2:1).

В 12 выездных матчах чемпионата «Арминия» потерпела семь поражений, забив в этих матчах только 10 мячей. В последнем туре команда уступила на своем поле РБ «Лейпцигу» (0:1).

Ставки БК Pinnacle

Победит «Майнц» — 1.952

Ничья – 3.520

Победит «Арминия» — 4.380

Статистика

В 10 последних гостевых матчах «Арминия» проиграла 6 раз

«Майнц» одержал три победы в четырех последних матчах на своем поле

В четырех прошлых встречах команд на поле «Майнца» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Майнца» с коэффициентом 1.952 в букмекерской конторе Pinnacle. «Майнц» заметно прибавил в прошлых турах, чего не скажешь про «Арминию», которая испытывает проблемы с атакой.