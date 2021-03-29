«Майнц» — «Арминия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и ставки на матч 27-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Арминия», который пройдет 3 апреля 2021 года.
«Майнц»
«Майнц» не проигрывал в трех последних турах чемпионата Германии. В этой серии команда набрала семь из девяти возможных очков, обыграв в гостях «Хоффенхайм» (2:1) и дома «Фрайбург» (1:0), и сыграв вничью с «Шальке» (0:0).
Эти успехи позволили «Майнцу» покинуть зону вылета и подняться на 15 место в турнирной таблице. В 13 домашних матчах Бундеслиги хозяева взяли три победы и две ничьи, проиграв 8 поединков.
«Арминия»
«Арминия» занимает 17 место в рейтинге Бундеслиги, набрав 22 очка. В текущем сезоне команда взяла шесть побед и четыре ничьи, проиграв 18 встреч. Последнюю викторию клуб оформил 14 марта, обыграв в гостях «Байер» (2:1).
В 12 выездных матчах чемпионата «Арминия» потерпела семь поражений, забив в этих матчах только 10 мячей. В последнем туре команда уступила на своем поле РБ «Лейпцигу» (0:1).
Ставки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» — 1.952
- Ничья – 3.520
- Победит «Арминия» — 4.380
Статистика
- В 10 последних гостевых матчах «Арминия» проиграла 6 раз
- «Майнц» одержал три победы в четырех последних матчах на своем поле
- В четырех прошлых встречах команд на поле «Майнца» прошла ставка на ТМ(2,5)
Прогноз
Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Майнца» с коэффициентом 1.952 в букмекерской конторе Pinnacle. «Майнц» заметно прибавил в прошлых турах, чего не скажешь про «Арминию», которая испытывает проблемы с атакой.